Pour ce mois d’août, Prime Video fait le plein de sensations fortes avec une sélection impeccable pour l’été. Dès les premiers jours, la plateforme enchaîne des grosses sagas d’action, du cinéma d’horreur pour les fans de frissons et des blockbusters spectaculaires. Côté séries, les valeurs sûres font leur retour aux côtés de créations exclusives très attendues. Quelques comédies viennent aussi enrichir le catalogue, idéales pour vous vider la tête après une chaude journée.

Profiter d’un essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime Video

C’est un rendez-vous mensuel désormais bien connu. Comme ses concurrents Netflix et Disney+, la plateforme de streaming Prime Video d’Amazon dévoile les nouvelles séries et les nouveaux films qui rejoignent son catalogue.

Ce mois-ci, le catalogue fait le plein de très bons films. On retrouve des pépites comme le drame Women Talking ou la comédie Licorice Pizza. Si vous préférez les frissons, des références comme Get Out et Midsommar arrivent aussi sur la plateforme. On a également droit à du pur divertissement avec l’intégrale Fast & Furious et l’explosif Mad Max: Fury Road, sans oublier des classiques comme Blue Velvet ou la trilogie RoboCop.

L’évènement du mois, c’est sûrement le retour de Reacher pour sa saison 4. De nouvelles séries font aussi leur entrée, comme Sterling Point, The Five-Star Weekend ou l’adaptation du Rouge et Le Noir. Enfin, la sélection se complète avec le documentaire Novak Djokovic : Le Loup en Hiver et l’émission Les Fumiers – Bienvenue à la Ferme.

Rappelons que l’accès à Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime, sachant que certains contenus et chaînes nécessitent de payer un supplément. C’est par exemple le cas de Max, de Paramount+ ou très bientôt d’Apple TV+, qui sera directement accessible depuis Prime Video.

L’abonnement de base est proposé à 69,90 € par an avec un essai gratuit de 30 jours. Vous bénéficiez également de la livraison gratuite en un jour ouvré, de Twitch Prime ou encore d’Amazon Music (pas dans sa version Unlimited cela dit). Mais sans plus attendre, voyons ce que nous réserve Prime Video en août 2026 sur son catalogue.

Sur le même sujet : Amazon Prime Video — prix, abonnement, catalogue et appareils compatibles

Le calendrier des sorties Amazon Prime Video

Les films en août 2026

À fond la fac (01/08)

Avant toi (01/08)

Baby Boom (01/08)

Barbershop (01/08)

Barbershop 2 (01/08)

Barbershop : The Next Cut (01/08)

Beauty Shop (01/08)

Bleu d’enfer (01/08)

Blue Velvet (01/08)

Colors (01/08)

Desecration (01/08)

Dirty Papy (01/08)

Droit au cœur (01/08)

Éclair de lune (01/08)

Escrocs (01/08)

Everything, Everything (01/08)

Evil Dead 3 : L’armée des ténèbres (01/08)

Fast & Furious (01/08)

2 Fast 2 Furious (01/08)

Fast and Furious : Tokyo Drift (01/08)

Fast & Furious 4 (01/08)

Fast & Furious 5 (01/08)

Fast & Furious 6 (01/08)

Fast & Furious 7 (01/08)

Fast & Furious 8 (01/08)

Fast & Furious 9 (01/08)

Fast & Furious : Hobbs & Shaw (01/08)

Get Out (01/08)

Hercule (01/08)

Jour après jour (01/08)

La vie, l’amour… les vaches (01/08)

L’affaire Thomas Crown (01/08)

Le coup du siècle (01/08)

Les Aventures de Buckaroo Banzaï à travers la 8e dimension (01/08)

Les municipaux, ces héros (01/08)

Les municipaux, trop c’est trop (01/08)

Les seigneurs de Harlem (01/08)

L’expérience Belko (01/08)

Licorice Pizza (01/08)

L’île oubliée (01/08)

Midsommar (01/08)

MR 73 (01/08)

Mr Quigley, l’australien (01/08)

Mystic Pizza (01/08)

Network : Main basse sur la TV (01/08)

Palais Royal ! (01/08)

Pandorum (01/08)

RoboCop (01/08)

RoboCop 2 (01/08)

RoboCop 3 (01/08)

Séduis-moi si tu peux ! (01/08)

Sens unique (01/08)

Telle mère, telle fille (01/08)

Tous en scène (01/08)

Un homme à la hauteur (01/08)

Une famille sur le ring (01/08)

Women Talking (01/08)

La Pat’ Patrouille : Le film (03/08)

Conan (05/08)

Crazy Rich Asians (05/08)

Les onze commandements (05/08)

Tout ce qui brille (05/08)

Elektra (07/08)

In the Lost Lands (07/08)

La Course des animaux (07/08)

Les Baronnes (10/08)

Robin des Bois (10/08)

The Last Showgirl (12/08)

Reine mère (13/08)

Chacun pour tous (15/08)

Comme un chef (15/08)

Ibiza (15/08)

Il était une fois dans l’Oued (15/08)

La French (15/08)

La mentale (15/08)

La soif de l’or (15/08)

Les beaux gosses (15/08)

Mad Max: Fury Road (15/08)

On voulait tout casser (15/08)

Pattaya (15/08)

Un été pour tout changer (16/08)

Red Sonja (17/08)

Le dindon (18/08)

Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan (19/08)

30 jours max (19/08)

Gomez vs Tavares (20/08)

Le roi Arthur: la légende d’Excalibur (20/08)

Menace en eaux profondes (21/08)

The Last Sunrise (26/08)

Les séries en août 2026

Sterling Point – Saison 1 (05/08)

Reacher – Saison 4 (12/08)

The Five-Star Weekend – Saison 1 (21/08)

Le Rouge et Le Noir – Saison 1 (21/08)

Les Fumiers – Saison 1 (28/08)

Documentaires, humour et évènements sportifs en août 2026

Bang My Box : The Robin Byrd Story (01/07)

Un jour dans mon corps (03/07)

Retour à l’instinct primaire : Le choc des légendes – Saison 3 (05/07)

Stuart Fails to Save the Universe Podcast – Saison 1 (24/07)

Meilleurs films et séries Amazon Prime Video en août 2026

Sterling Point — Saison 1

Avec Sterling Point, Prime Video tient sa grande série ados de l’été. Imaginée par Megan Park (My Old Ass) et produite par l’équipe derrière Gossip Girl, l’intrigue suit Annie, une lycéenne new-yorkaise de 17 ans propulsée sur une île canadienne sauvage dont elle vient mystérieusement d’hériter.

En s’y installant pour les vacances avec son jumeau, elle se heurte à Ramona, une habitante locale qui revendique elle aussi le domaine. Leur rivalité va rapidement faire remonter à la surface de lourds secrets de famille dissimulés depuis des décennies. Portée par un beau casting où l’on croise notamment Jeffrey Dean Morgan et Jay Duplass, la série s’impose comme un très beau mélange de drame familial, de mystère et de romances estivales.

Reacher — Saison 4

Alan Ritchson enfile à nouveau les bottes du colosse Jack Reacher pour une quatrième saison toujours aussi musclée. Fidèle à ses habitudes de nomade, l’ex-enquêteur de la police militaire se retrouve embarqué dans une nouvelle affaire complexe où la justice classique montre ses limites.

Cette nouvelle saison garde la recette qui marche, des conspirations bien ficelées, une bonne dose d’action, une enquête sous tension et un Reacher fidèle à lui-même. C’est le rendez-vous incontournable du milieu de mois si vous aimez les thrillers efficaces.

Mad Max: Fury Road

Réalisé par George Miller, ce chef-d’œuvre d’action post-apocalyptique nous plonge dans un désert totalement dévasté. Capturé par les troupes du tyran Immortan Joe, Max Rockatansky (Tom Hardy) se retrouve embarqué malgré lui dans la fuite spectaculaire de l’Imperator Furiosa (Charlize Theron), partie secourir les épouses du dictateur à bord d’un camion blindé.

C’est une course-poursuite monumentale de deux heures, visuellement incroyable et parfaitement rythmée. Si vous voulez une vraie claque cinéphile et un concentré d’adrénaline, c’est un rendez-vous à ne pas manquer au milieu du mois.

La saga Fast & Furious

Prime Video frappe fort dès le début du mois en proposant les neuf premiers films de la franchise ainsi que le spin-off Hobbs & Shaw. Des petites courses de rue illégales à Los Angeles jusqu’aux missions impossibles et aux cascades totalement délirantes aux quatre coins du globe, c’est l’occasion rêvée de revoir l’évolution complète de Dom Toretto et de sa bande.

N’hésitez pas à découvrir ou à vous refaire la saga dans l’ordre, du premier drift jusqu’à l’espace, et retrouver Vin Diesel et Paul Walker.

Novak Djokovic : Le Loup en Hiver

Réalisé par Jason Hehir, à qui l’on doit déjà la série The Last Dance, ce documentaire événement plonge dans le parcours hors norme de Novak Djokovic. Des terrains de son enfance en Serbie jusqu’à ses records historiques sur les courts, le film retrace la trajectoire du champion en s’attardant autant sur ses zones d’ombre que sur ses triomphes.

Entre sa gestion de la pression, ses polémiques et cette rage de vaincre permanente, le documentaire est direct et sans filtre. De quoi comprendre ce qui fait courir l’un des sportifs les plus marquants de sa génération.

Profiter d’un essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime Video

Lire aussi : Comment se désabonner et se faire rembourser d’Amazon Prime