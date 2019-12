Voici le catalogue Amazon Prime Video du mois de janvier 2020 ! Parce qu’il n’y pas que Netflix dans la vie, nous allons vous proposer chaque mois la liste des meilleures séries et films à voir sur le service de VOD d’Amazon. Suivez le guide.

Si vous avez déjà fait le tour complet du catalogue Netflix, il est temps de vous tourner vers l’alternative ultime : Amazon Prime Video. Le service de streaming est compris dans l’abonnement Amazon Prime, qui est proposé à 49€ par an. L’offre propose aussi la livraison gratuite en un jour ouvré, Twitch Prime ou encore Amazon Music. Attention, le service de VOD n’est pas aussi fourni que Netflix mais il propose malgré tout quelques programmes originaux très réussis et de nombreux classiques.

Le coup de coeur de la rédaction

Star Trek : Picard

Jean-Luc Picard est de retour ! Vingt ans après le conflit avec les Romuliens et son clone Shinzon, le capitaine de l’USS est désormais prêt à reprendre la vie active. Dans le rôle titre, on retrouve une nouvelle fois Patrick Stewart. Amazon a déjà renouvelé la série pour une seconde saison.

Meilleures séries Amazon Prime Video de janvier 2020

How I Met Your Mother

Pendant 9 saisons cultes, Ted raconte à ses enfants comme il a rencontré leur mère. L’homme va alors se lancer dans le récit de sa vie de jeune adulte : ses galères, ses joies, ses peines et sa quête du grand amour. C’est tout simplement l’une des meilleures sitcom de tous les temps.

Sons of Anarchy

Jackson Teller (Charlie Hunnam) et son beau-père Clay Morrow (Ron Perlman) sont à la tête des Sons of Anarchy, un gang de bikers spécialisés dans la vente d’armes. Avec l’aide d’un lieutenant de police proche de la retraite, ils règnent sur la petite ville de Charming en Californie. Si Jackson, dit Jax, cherche à ramener son club sur le droit chemin en évitant la violence, Clay ne pense qu’à s’enrichir. Une lutte intestine se profile entre les deux hommes. Créée par Kurt Sutter (The Shield), la série dresse un portrait aussi noir que complexe d’un gang de hors la loi.

Prison Break

Quand son frère se retrouve dans le couloir de la mort pour un crime qu’il n’a pas commis, Michael Scofield échafaude un plan aussi complexe qu’ingénieux pour lui sauver la vie. Le jeune homme va parvenir à se faire incarcérer dans la même prison. Sur sa peau, il a tatoué les plans du pénitencier…Aussi culte que (parfois) décousue, la série a marqué les esprits notamment grâce à ses personnages charismatiques et son scénario haletant.

Séries ajoutées au catalogue

South Park – Saison 22 – 16 janvier

Into the Dark – Saison 2 – Amazon Exclusive – 1er janvier

James May: Our Man in Japan – Amazon Original – 3 janvier

Modern Family – Saisons 1 à 9 – 8 janvier et saison 10 le 15 janvier

Sons of Anarchy – Saisons 1 à 7 – 8 janvier

How I Met Your Mother – Saisons 1 à 9 – 8 janvier

Prison Break – Saisons 1 à 5 – 8 janvier

Buffy contre les Vampires – Saisons 1 à 6 – 8 janvier

Ally McBeal – Saisons 1 à 5 – 8 janvier

Treadstone – Saison 1 – Amazon Original – 10 janvier

Future Man – Saison 2 – 12 janvier

Star Trek: Picard – Saison 1 – Amazon Original – 24 janvier (1 épisode par semaine)

Meilleurs films Amazon Prime Video de janvier 2020

Forrest Gump

Assis sur un banc public, Forrest Gump (Tom Hanks) raconte sa vie à plusieurs personnes. A travers la perception et le regard d’un simple d’esprit au grand coeur, le film retrace l’histoire des États-Unis entre les années 1950 et les années 1980. Le film aborde notamment la guerre du Viêt Nam ou le scandale du Watergate avec humour. Culte.

No Country for Old Men

Llewelyn Moss (Josh Brolin) tombe par le plus grand hasard sur une mallette contenant deux millions de dollars au bord de la frontière mexicaine. Sans surprise, le pactole appartient à un dangereux cartel de trafiquants de drogue. L’homme va rapidement se retrouve pourchassé par une horde de personnages plutôt particuliers…Un film culte réalisé par les frères Cohen.

World War Z

Un beau jour, une épidémie soudaine se répand parmi la population. Les personnes infectées se transforment presque immédiatement en dangereux zombies avides de sang et de chair. Sans surprise, les plus grandes villes du monde sombre rapidement dans le chaos…Accompagné de sa femme et de ses deux filles, Gerry Lane (Brad Pitt) va tout faire pour survivre. Ce film de zombies plutôt classique se distingue par ses scènes d’action grandioses et son rythme soutenu.

Films ajoutés au catalogue

Nomis – 1er janvier

47 Meters Down : Uncaged – 3 janvier

Forrest Gump – 29 janvier

Le Parrain – 15 janvier

Troop Zero – 17 janvier

No Country for Old Men – 1 er janvier

janvier The Kid – 1er janvier

World War Z – 1er janvier

Star Trek – 1er janvier

Lire aussi : comment se désabonner et se faire rembourser d’Amazon Prime