L’iPhone 15 Pro Max et 16 Ultra dévoilent leurs dimensions gargantuesques dans ce rendu

Un site américain a obtenu des rendus de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max. Ce dernier est si grand que les journalistes pensent qu’il s’agit du fameux modèle Ultra.

9 To 5 Mac est parvenu à se procurer des rendus des futurs iPhone 15 Pro Max et 16 Pro Max. Si leur source est fiable, ces fichiers confirment qu'Apple prépare un iPhone Pro Max encore plus grand. Gardons cependant à l’esprit que ces smartphones ne sortiront qu’en 2024 ; la firme de Cupertino a donc tout le temps de changer ses plans d’ici là.

Alors que l’iPhone 15 est attendu pour septembre 2023, les informations concernant l’iPhone 16 commencent déjà à faire surface. Selon le site américain, nous devrions avoir droit à un iPhone 16 Ultra en 2024, même si cette nomenclature n’a rien d’officielle. Les rendus révèlent en tout cas que le modèle ultra premium aura la taille d’une petite tablette, avec ses 77,2 mm de largeur pour 165 mm de hauteur. Avec sa diagonale d’écran de 6,9 pouces, il ne devrait pas s’attirer les faveurs de ceux qui trouvent l’iPhone 14 Pro Max et son écran de 6,7 pouces trop grands.

L'iPhone 16 Pro Max pourrait arborer un écran encore plus grand

À côté de ce smartphone géant, l’iPhone 15 Pro Max parait bien plus raisonnable, avec 76,7 mm de largeur et 159,8 mm de hauteur. Il sera effectivement plus petit qu’un iPhone 14 Pro Max, mais tout comme son prédécesseur il arborera un écran de 6,7 pouces. L’impression de finesse devrait donc être encore plus grande. Les rumeurs s’accordent sur un point : l’iPhone 16 Pro devrait être plus grand que ses devanciers. Cela permettra à Apple d’intégrer un zoom périscope dans l’appareil, une nouveauté qui ne sera apparemment pas à l’ordre du jour pour l’iPhone 15.

De l’iPhone 15 et de ses différentes déclinaisons, on sait tout, ou presque. Les iPhone 15 Pro couteront plus cher que leurs équivalents actuels, à cause de la hausse des prix des composants. Et ceux-ci, de base, promettent d'être luxueux. En plus d’une gravure en 3 nm pour les modèles les plus performants, on parle aussi d’un châssis en titane, ou encore de verre minéral incurvé pour l’écran.