L’iPhone 15 Pro Max est à deux points d’être le roi de la photo, découvrez son score DxOMark

À en croire DxOMark, l'iPhone 15 Pro Max signe le retour en force d'Apple dans la course au meilleur photophone.

Si en 2022, les iPhone 14 Pro Max se tiraient honorablement des mesures réalisées par DxOMark, avec 146 points en caméra, ils restaient loin de tutoyer les hauteurs. La faute à des objectifs photo plus sombres et à une moins bonne maîtrise de la lumière. Apple a revu sa copie, puisque d’après le laboratoire boulonnais spécialisé dans les bancs d’essai de smartphone, l’iPhone 15 Pro Max est revenu dans le trio de tête, avec 154 points en caméra.

La performance de l’iPhone 15 Pro Max est si impressionnante qu'il n'échoue qu'à 2 points du leader. Le Huawei P60 Pro reste le photophone de référence, avec 156 points. Il n’y a cependant pas de quoi rougir de cette deuxième place, tant Apple a su compenser au niveau logiciel ce qu’il n’a pu offrir à son flagship d'un point de vue matériel. L'objectif périscopique de l’iPhone 15 Pro Max ne propose pas un niveau de contrôle aussi élevé que celui offert par le smartphone chinois. D'après DxOMark, « l’absence de solution pour les distances focales intermédiaires se traduit par une qualité inégale sur l’ensemble de la plage focale. Entre 35 mm et 90 mm en particulier ».

L’iPhone 15 Pro Max excelle en photo et en vidéo, selon DxOMark

Les iPhone sont connus pour tirer des portraits de très bonne qualité, et l’iPhone 15 Pro Max ne faillit pas à cette réputation. « Il capture les détails les plus complexes et restitue magnifiquement les tons de peau ». Notons cependant que pour profiter pleinement du rendu de ces photos en HDR propriétaire, il faudra les visionner sur un appareil compatible, à savoir un écran XDR sous macOS Sonoma ou bien un iPhone 15.

L'iPhone 15 Pro Max est presque premier en photo, mais bonne nouvelle si pour vous c’est la qualité des vidéos qui prime par-dessus tout : l’iPhone 15 Pro Max est toujours le roi dans cette catégorie (158 points), tout comme son devancier. Toujours selon DxOMark, l'iPhone 15 Pro Max établit même une nouvelle norme de performance. Nous reviendrons en détail sur toutes les mesures et les benchmarks de l'iPhone 15 Pro Max dans un test complet à paraître très prochainement.