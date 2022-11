iPhone 15 : seuls les modèles Pro auraient droit à un port USB-C plus rapide

Les prochains smartphones d’Apple, les iPhone 15, vont marquer un véritable tournant pour le fabricant, puisqu’ils seraient les premiers à abandonner le port propriétaire Lightning. Cependant, ceux-ci ne seraient pas remplacés par la même connectique sur tous les modèles.

Il y a quelques semaines, l’Union européenne avait officialisé une nouvelle législation obligeant la plupart des appareils électroniques personnels à offrir une connectique USB-C pour la recharge et le transfert de données. Apple avait donc été contraint d’annoncer officiellement qu’elle allait abandonner son port propriétaire Lightning sur la prochaine génération d’iPhone.

Tous les iPhone 15 profiteraient donc pour la première fois d’un port USB-C, comme c’est déjà le cas sur les iPad et d’autres produits d’Apple. Néanmoins, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo semble penser que tous les modèles ne bénéficieront pas d’une connectique identique.

Les ports USB-C les plus rapides seront réservés aux iPhone 15 Pro

Selon Ming-Chi Kuo, seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max auraient droit à l’une des dernières générations de la connectique universelle, l’USB 3.2. Apple pourrait également rendre ses appareils haut de gamme compatible avec le Thunderbolt 3 comme sur les Mac. Quoi qu’il en soit, ils seront capables de transférer des données à toute vitesse jusqu’à 40 Gb/s, en plus de pouvoir être connectés à des écrans externes 4K 120 Hz.

De leur côté, les iPhone 15 et 15 Plus n’auraient droit qu’à des ports USB-C 2.0 bien plus lents. Pour rappel, cette norme est limitée à seulement 480 Mb/s en débit théorique, il s'agit donc de la même vitesse offerte par Lightning. Plutôt que de permettre aux iPhone 15 de bénéficier de débits de transferts beaucoup plus rapides grâce aux normes USB-C les plus récentes, les fans de la marque ne bénéficieront d’aucune amélioration par rapport à la génération actuelle.

Cependant, cette décision pourrait permettre à Apple de différencier les modèles Pro des modèles non Pro. C’est d’ailleurs ce que le fabricant a récemment fait avec son iPad 2022, qui ne dispose que d’un port USB-C 2.0. De son côté, L’USB Promoter Group a déjà annoncé la version 2.0 de l'USB 4, qui propose un doublement de la bande passante disponible. Celle-ci passe de 40 Gbps à 80 Gbps, et permet même d’offrir jusqu’à 120 Gbps dans un sens uniquement. On ne s’attend néanmoins pas à la voir arriver dans des smartphones avant au moins l’année prochaine, voire en 2024.