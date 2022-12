L’iPhone 15 sera sûrement moins cher que l’iPhone 14, Apple veut éviter un nouvel échec

Les ventes des iPhone 14 et 14 Plus sont très insatisfaisantes. Elles expliquent en partie le bilan financier catastrophique d’Apple. Un informateur sud-coréen dévoile la stratégie en deux volets que la marque à la pomme pourrait adopter pour corriger le tir avant le lancement de l’iPhone 15.

Apple pourrait souligner la différence entre les gammes non-Pro et Pro de ses smartphones. C’est, certes, déjà le cas actuellement : les iPhone 14 Pro jouissent de fonctionnalités et de composants qui leur sont propres. Ils ont un peu le monopole des nouveautés, tandis que les iPhone 14 les plus abordables sont vus par certains comme des iPhone 13 à peine améliorés.

Apple va, une nouvelle fois, changer de stratégie commerciale. L’année prochaine, la compagnie pourrait fractionner un peu plus son offre d’iPhone. Elle propose actuellement deux modèles abordables, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, et deux modèles premium, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. La rumeur annonce la sortie d’un iPhone 15 Ultra encore plus luxueux et performant que ses congénères. Nul ne sait encore si ce modèle s’insérera dans la gamme Pro ou s’il la remplacera.

Apple va baisser le prix des iPhone 15 « de base » et proposer un modèle premium encore plus cher

En plus de créer un nouvel appareil, Apple compte rendre ses appareils les plus abordables bien plus attractifs. L’échec commercial des iPhone 14 est souvent attribué à leur rapport qualité/prix médiocre. Ils sont à peine moins chers que les modèles haut de gamme, mais ils sont bien moins performants. Les iPhone 15 « basiques » devraient donc bénéficier des innovations qui font l’attrait des iPhone 14 Pro, la Dynamic Island ou encore la caméra principale de 48 MP, par exemple.

Il se murmure que le prix des iPhone 15 (non-Pro) sera revu à la baisse. Selon des sources travaillant au sein de la chaîne logistique d’Apple, la firme de Cupertino pourrait proposer un iPhone encore plus cher (le modèle Ultra), et baisser le prix des modèles grand public. De cette manière, la compagnie proposera plus d'appareils aux performances et aux finitions bien distinctes et pourra toucher tout type de clientèle. La politique d’Apple est toujours susceptible d'évoluer, toutes ces informations sont donc à prendre au conditionnel.

Source : Mac Rumors