Android 16 : nouveautés, smartphones compatibles, calendrier de sortie, tout savoir sur la mise à jour

Android 16 est déjà là ! La prochaine mise à jour de l'OS mobile de Google ne s'est pas fait beaucoup attendre. Nouveautés, appareils compatibles et calendrier de sortie, voici tout ce que l'on sait à propos d'Android 16.

Android 16, nom de code Baklava en interne, amorce un virage dans la stratégie logicielle de Google. Depuis de nombreuses années, nous avions droit à une mise à jour majeure de l'OS mobile par an, à peu près à la même période de l'année. La firme américaine a décidé de changer de rythme et de raccourcir les délais entre chaque version, ce qui va permettre de déployer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement. De ce fait, les mises à jour d'Android sont désormais totalement décorrélées de la sortie des smartphones Google Pixel, dont les nouveaux modèles étaient généralement les premiers à recevoir l'ultime version d'Android.

Après plusieurs previews destinées aux développeurs et le passage en bêta, on commence à se faire une bonne idée de ce à quoi va ressembler Android 16, découvrez avec nous toutes les nouveautés qui sont au programme, ainsi que le calendrier de sortie et les smartphones compatibles avec la mise à jour.

Quand Android 16 sera disponible ?

Android 16 va arriver plus tôt que prévu. Google a d'ores et déjà publié un calendrier de déploiement pour les différentes versions de la mise à jour :

La Version Preview développeur 1 est sortie en novembre 2024.

La Version Preview développeur 2 est sortie en décembre 2024.

La Version bêta 1 est sortie en janvier 2025.

La Version bêta 2 sort en février 2025.

La Version bêta 3 sort en mars 2025.

Les Versions bêta 4 et ultérieures sortent en avril/mai 2025.

Google précise qu'Android 16 devrait être stable lors de la version bêta 3 de mars 2025. À partir de ce moment, il n'y aura quasiment plus aucun changement avec la version finale, les développeurs se concentrant sur les optimisations et corrections de bug. Les comportements système et les API seront finalisés, permettant aux développeurs tiers de finaliser les mises à jour de leurs applications et services pour assurer une compatibilité avec Android 16.

Il n'y a pas de date de sortie officielle pour Android 16 pour le moment, mais il faut s'attendre à un lancement pour la fin du printemps ou au début de l'été 2025. La date du 3 juin 2025 a été évoquée par Android Headlines, mais il peut ne s'agir que d'un objectif fixé en interne : à encore plusieurs mois du lancement, rien n'est gravé dans le marbre.

Dans sa feuille de route, Google fait mention de la sortie d'une nouvelle version mineure du système au quatrième trimestre 2025, incluant de nouvelles fonctionnalités et des changements au niveau des API, mais sans changement de comportement. On ne sait pas comment l'entreprise américaine prévoit de la promouvoir et si elle aura droit à un nom spécifique, comme Android 16.1 par exemple. Cela fait longtemps que Google n'utilise plus ce type de nomenclature. La dernière version Android X.1 vraiment importante en date dont on se souvienne remonte à Oreo et Android 8.1. Mais cela ne signifie pas que Google ne peut pas y revenir.

Quels sont les smartphones compatibles avec Android 16 ?

Au moment où ces lignes sont écrites, la bêta 1 d'Android 16 vient de sortir. Les constructeurs tiers n'ont pas encore communiqué la liste de leurs appareils qui seront mis à jour vers cette nouvelle version. Mais Google a annoncé tous ses modèles compatibles :

Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 et 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold

Pour les autres marques, nous en saurons plus lorsque nous aurons avancé dans le processus de bêta. Il se murmure que le Galaxy S25 pourrait être l'un des premiers mobiles hors Pixel à être éligible à une bêta Android 16, via One UI 8 (oui, One UI 7 vient tout juste de sortir). Chez Samsung, tous les smartphones haut de gamme à partir du Galaxy S22 devraient être servis, mais pas forcément dès le lancement.

Pour Xiaomi, OnePlus, Oppo, Asus, vivo, Motorola, Nothing et consorts, il faut se fier à leur politique de mise à jour respective pour se faire une idée de la disponibilité d'Android 16 sur votre appareil, en attendant des informations officielles. Si votre mobile est récent, il devrait être mis à jour, mais certains fabricants abandonnent vite le suivi logiciel sur leurs terminaux d'entrée de gamme.

Quand la version finale d'Android 16 sera disponible sur votre smartphone, vous recevrez une notification vous invitant à télécharger et installer la mise à jour. Si vous êtes pressé, vous pouvez aussi installer la bêta d'Android 16 sur votre appareil. Vous pouvez vous inscrire au programme de bêta avec votre appareil Pixel compatible à partir de ce lien. D'autres constructeurs devraient lancer leur propre programme pour de futures versions bêtas d'Android 16.

Il existe des méthodes alternatives permettant de flasher des versions d'Android 16 sur un appareil qui n'est pas pris en charge officiellement, mais la manipulation comporte des risques pour vos données et votre dispositif. Nous ne recommandons pas cette opération si vous ne savez pas très bien ce que vous faites.

Quelles sont les nouveautés d'Android 16 ?

Si Android 16 arrive plus rapidement que les mises à jour précédentes, Google nous prépare tout de même un grand nombre de changements, d'améliorations, d'optimisations et de nouvelles fonctionnalités. Nous vous donnons un aperçu de celles qui nous ont tapé dans l'œil. Gardez à l'esprit que toutes les nouveautés que nous évoquons ici sont intégrées à la bêta ou ne sont pas encore activées, et qu'on ne sait donc pas encore avec certitude si elles seront bien présentes dans la version finale.

Un affichage adaptatif pour les applications sur smartphone pliant et tablette

Il a souvent été reproché à Android de ne pas fournir de véritable expérience adaptée aux tablettes, surtout si l'on compare à iPadOS chez Apple. Il aura fallu attendre l'essor des smartphones à écran pliable pour obtenir de véritables efforts en la matière. Avec Android 16, on assiste à la suppression progressive de la possibilité pour les applications de restreindre l'orientation et le redimensionnement de l'affichage sur les grands écrans. Cette nouveauté va “permettre aux utilisateurs d'exécuter des applications dans n'importe quelle taille de fenêtre et rapport hauteur/largeur”, expliquent les développeurs d'Android. Certains problèmes de compatibilité au niveau de l'affichage sur tablette et smartphone pliant vont ainsi être résolus. Nous apprenons aussi qu'Android 17 ira encore plus loin, empêchant les développeurs tiers de verrouiller une orientation ou un ratio d’écran spécifiques pour leurs applications.

Plusieurs ajouts pour les appareils Bluetooth LE Audio

L'utilisateur a plus de contrôle sur ses appareils compatibles Bluetooth LE Audio avec Android 16. Cette version permet d’ajuster le volume des sons ambiants captés par les microphones du casque ou des écouteurs sans fil. Il sera aussi possible de contrôler indépendamment le volume du côté gauche et droit. Nous pourrons par ailleurs basculer à la volée entre les micros de l'appareil audio ou ceux du smartphone, via une notification affichée lors d'un appel.

Écouter la même source audio avec plusieurs appareils

On l'attendait pour Android 15, la compatibilité avec la fonction de partage audio associée à la technologie Auracast devrait cette fois bien arriver avec Android 16. Celle-ci permet de connecter plusieurs appareils audio Bluetooth en simultané à un seul smartphone, et donc d'écouter le même contenu en même temps sans avoir à partager des écouteurs, améliorant sensiblement le confort dans ce genre de situation.

Des notifications affichant les mises à jour en direct

Sur iPhone, les Live Activities permettent de suivre des événements en direct via ses notifications depuis iOS 16. L'OS mobile de Google va rattraper son retard en la matière grâce à Android 16 avec l'introduction des mises à jour en direct (Live Updates) dans les notifications. Si vous avez commandé à manger, vous pourrez donc suivre l'état de votre livraison en direct sans besoin d'ouvrir l'application concernée. On peut aussi imaginer que des résultats sportifs, le statut d'un vol ou des instructions pendant la navigation puissent aussi être affichés dans les notifications, que l'écran soit verrouillé ou non. Actuellement, Uber a personnalisé ses notifications pour être en mesure d'y afficher des mises à jour en direct sur Android. Mais avec la nouvelle version, toutes les applications pourront proposer bien plus facilement cette fonction bien pratique.

Séparer le centre de notifications des paramètres rapides

Un seul espace pour avoir ses notifications et les paramètres rapides a du sens pour ne pas avoir à jongler entre deux menus, mais présente aussi des limites : impossible d'afficher un grand nombre de notifications et de raccourcis de réglages si tout ce beau monde cohabite. Android 16 se prépare donc à scinder ces éléments en deux, un balayage permettant de passer de l'un à l'autre. C'est le système adopté par iOS et qui a déjà fait son bonhomme de chemin sur plusieurs surcouches de constructeurs Android.

Les notifications compactes sur l'écran de verrouillage

Décidément, repenser l'affichage des notifications a constitué un cheval de bataille pour Google pour cette nouvelle version. Android 16 introduirait un mode compact pour les notifications sur l’écran de verrouillage. En l'activant, toutes les notifications sont regroupées dans un onglet déroulant sous la forme d'une pilule, évitant de se retrouver avec une longue liste encombrant tout l'écran. De quoi mieux profiter de son magnifique fond d'écran et d'éviter le stress de voir un grand nombre de notifications s'accumuler.

Un nouveau codec audio

Android 16 prend en charge le codec Advanced Professional Video (APV), dans sa version avec espace colorimétrique YUV 422 et profondeur 10-bit. Développé par Samsung, il servira surtout aux professionnels de l'image. Ce codec supporte un bitrate jusqu'à 2 Gb/s, ce qui en fait une option de choix pour les contenus 4K et 8K. Il permet une “qualité vidéo sans perte perceptible”, proche du RAW. L'APV présente aussi ces trois avantages :

Il est compatible HDR10 et HDR 10+.

Il permet le décodage et le réencodage multiples, sans dégradation sévère de la qualité visuelle.

Il prend en charge la vidéo multivue, avec gestion de la profondeur de champ, des couches alpha et de la prévisualisation.

Plus d'informations lors d'un changement de fuseau horaire

Lorsqu'on voyage, Android adapte automatiquement le fuseau horaire. Mais l'utilisateur manque parfois d'information : l'heure affichée est-elle celle du pays d'origine ou celle du pays de destination ? Une notification va apporter plus de contexte dans cette situation particulière, indiquant “Votre fuseau horaire a changé” et précisant dans lequel on se trouve désormais, comme “Vous êtes maintenant en GMT+2” par exemple. La notification pourra être activée ou désactivée depuis les paramètres.

Des changements d'interface

Une mise à jour d'Android vient forcément avec quelques ajustements au niveau de l'UI. On n'attend pas de grands bouleversements, mais plutôt à rendre l'interface plus homogène. L’application Téléphone va en profiter, avec le design du menu d'options retravaillé pour plus de clarté et un look qui s'adapte au thème du fond d’écran, comme le font déjà d'autres applications. Le menu des Paramètres aurait aussi droit à une telle refonte.

Le retour prédictif avec la navigation à trois boutons

De nombreux utilisateurs ont abandonné la navigation à trois boutons traditionnelle pour passer à la navigation par gestes, mais elle reste toute de même encore très répandue. Chez Samsung, premier vendeur de smartophones au monde, elle reste même encore l'option par défaut. Alors si Google préférerait que tout le monde passe à la navigation par geste, il ne peut pas non plus trop négliger la navigation à trois boutons. Avec Android 16, ce type de navigation va rattraper son retard en intégrant une animation de retour prédictif. Celle-ci est activée en appuyant longuement sur le bouton Retour. S'affiche un aperçu de l'application ou de l'écran précédent, auquel il est possible d'accéder rapidement. Si vous ne le souhaitez, il suffit alors de faire glisser son doigt hors du bouton Retour pour annuler le retour en arrière. En offrant le retour prédictif aux deux types de navigation, Google espère aussi inciter les développeurs à ajouter la prise en charge de la nouvelle animation de retour prédictif à leurs applications, vu que tous les utilisateurs vont pouvoir en bénéficier.

La fréquence de rafraîchissement adaptative se démocratise

Android 15 avait apporté une fonction de fréquence de rafraîchissement adaptative, permettant aux appareils compatibles de s'adapter à la fréquence d'images du contenu, réduisant ainsi la consommation d'énergie et améliorant l'autonomie. Android 16 facilite grandement l'intégration de cette fonction aux développeurs d’applications afin qu'elle soit plus largement adoptée.

Personnaliser l'action du double appui sur le bouton de démarrage

Actuellement, effectuer un double appui sur le bouton de démarrage d'un appareil Android permet d'ouvrir rapidement l'appareil photo. Ce raccourci pourrait devenir personnalisable dans une certaine mesure dans Android 16. Les utilisateurs pourraient en effet le configurer pour que cette action ouvre Google Wallet plutôt que la caméra. Pour certaines personnes, il est plus intéressant d'avoir un accès simplifié à l'application qui regroupe moyens de paiement, titres de transport, cartes de fidélité ou autre. Dommage que l'on soit limité à un choix entre deux apps, cependant.

Un mode nuit automatique

Avec Android 16, un plus grand nombre d'applications impliquant l'appareil photo (on pense notamment aux réseaux sociaux et services de messagerie) pourront bénéficier d'un mode nuit automatique. Avec cette fonction, les réglages seront basculés sans intervention de l'utilisateur lorsque la situation l'exige, sans besoin d'activer manuellement le mode nuit. Ci-dessous, vous pouvez trouver un comparatif partagé par Google pour l'application Instagram avec le Pixel 9 Pro et le Galaxy S24 Ultra en exemple.

Une réorganisation des paramètres rapides

Les tuiles des paramètres rapides seraient réorganisées en sept catégories : Accessibilité, Connectivité, Affichage, Confidentialité, Applications tierces, Inconnu et Utilitaires. Ce nouveau système doit contribuer à rendre la recherche de réglages plus simple dans Android 16, en ne regroupant pas tous les outils en fouillis au même endroit. De quoi inciter les utilisateurs à personnaliser leurs raccourcis. Pour les tuiles Wi-Fi et Bluetooth, la mise à jour pourrait supprimer le panneau flottant qui s'affiche lorsque l'on souhaite accéder aux détails des options. Les informations s'afficheraient alors sur un écran normal, qui ne se superpose pas au précédent, mais le remplace.

Une meilleure intégration du sélecteur d'images

Android 16 ajoute de nouvelles API pour que les développeurs puissent améliorer l'intégration du sélecteur de fichiers multimédia dans leurs applications. Cette interface, qui permet de choisir des photos ou vidéos sur son appareil (pour upload notamment) pourra être affichée plus naturellement, comme si elle faisait partie de l'app elle-même. Cette nouveauté n'exige pas d'autorisation supplémentaire à accorder à l'application, qui n'aura pas accès à plus de données que nécessaire.

Le retour en force des raccourcis d'app sous forme de bulles ?

L'espace d'affichage supplémentaire disponible sur tablette et smartphone pliant pourrait être mis à contribution pour accueillir des bulles de raccourcis vers les applications, permettant d'y accéder plus rapidement. Ce système a été populaire pour les applications de messagerie notamment, et pourrait faire son retour avec la mise à jour.

Un nouveau ratio de partage d'écran pour le multitâche

L'écran partagé du multitâche d'Android n'offre que deux options actuellement pour diviser l'affichage en deux parties : 50:50 ou 70:30. Android 16 pourrait intégrer un troisième ratio, de 90:10. Cette option permettrait de conserver la quasi-intégralité de l'écran pour l'app en cours d'utilisation tout en ayant un accès direct à la seconde pour les interchanger régulièrement.