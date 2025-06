TF1 invente les microtransactions pour la TV : payer pour supprimer les pubs d’une seule émission

Pas envie d'être interrompu par la pub pendant le visionnage de Koh Lanta ou Star Academy ? TF1+ va permettre de la supprimer en payant une petite somme par émission.

On connaissait les microtransactions dans le secteur du jeu vidéo, voilà que TF1 reprend la formule pour l'adapter à la télévision et au streaming vidéo. Dans une interview accordée au média états-unien Variety, Rodolphe Belmer, patron du groupe audiovisuel, fait savoir que les achats intégrés apparaîtront au sein de sa plateforme TF1+ dès le 1er septembre prochain.

“Nous allons lancer une option de micropaiement sur TF1+, car nous souhaitons accroître les sources de revenus que nous pouvons générer avec nos programmes au-delà de la publicité linéaire et digitale que nous générons aujourd'hui”, explique le dirigeant. Il admet que l'inspiration vient du modèle économique aujourd'hui majoritaire sur mobile, notamment pour les jeux, qu'on appelle aussi achats in-app.

TF1+ va intégrer des micropaiements pour éviter la pub

“Nous proposerons à tous les abonnés de TF1+ en France de regarder nos émissions avec ou sans publicité pour chaque épisode. Ainsi, si vous souhaitez regarder notre grande émission familiale « Koh-Lanta », vous pourrez la regarder le mardi soir, jour de diffusion, avec ou sans publicité”, précise Rodolphe Belmer.

On comprend ici que ce sont les programmes diffusés en linéaire qui seront concernés. Payer pour supprimer les publicités pourrait donc permettre aux spectateurs de terminer leur programme avant les autres et de se coucher plus tôt, si l'émission est diffusée d'une traite sans coupures pour les réclames. Pour les contenus disponibles en rattrapage ou en exclusivité sur TF1+, l'abonnement TF1+ Premium sera toujours d'actualité à 5,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.

TF1 est bien occupé en ce moment. Dans le même entretien, la cadre rappelle que TF1+ sera lancé simultanément dans 22 pays d'Afrique francophone le 30 juin 2025. Récemment, nous avons aussi appris que TF1 a conclu un accord avec Netflix pour que ses chaînes TV et ses programmes spéciaux soient disponibles directement depuis la plateforme de SVOD leader du marché. Il faudra ici se montrer un peu plus patient, puisque l'intégration est prévue pour l'été 2026. TF1 espère draguer les audiences qui ne consomment pas ou plus la TV en linéaire et ses émissions.