iPhone 15 Pro : Apple lance iOS 17.0.3 avec un correctif pour la surchauffe

Apple a publié une mise à jour du système iOS 17 qui inclut un correctif pour éviter que la gamme iPhone 15 ne devienne inconfortablement chaude. L’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seraient particulièrement concernés.

Apple a commencé à déployer iOS 17.0.3, quelques jours après avoir reconnu les problèmes de surchauffe affectant ses derniers iPhone. Comme son numéro de publication l'indique, iOS 17.0.3 est une mise à jour mineure. Elle ne contient donc aucune nouvelle fonctionnalité majeure.

iOS 17.0.3, build 21A360, est censé résoudre un important problème de surchauffe sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Peu après le lancement des nouveaux modèles d'iPhone 15, des clients ont commencé à se plaindre que les iPhone 15 Pro et Pro Max chauffaient trop, et qu'ils s'éteignaient même dans certains cas en raison de problèmes de chaleur.

La mise à jour d’iOS veut résoudre les problèmes de chauffe

La semaine dernière, l'entreprise de Cupertino a accusé un bogue logiciel et d'autres problèmes liés à des applications populaires telles qu'Instagram et Uber d'avoir fait chauffer les modèles iPhone 15 récemment commercialisés et d'avoir suscité des plaintes parce qu'ils étaient devenus trop chauds pour être manipulés. Cependant, plusieurs utilisateurs ont signalé que le problème persistait même après avoir désinstallé ces applications.

De son côté, Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, a affirmé que les problèmes de surchauffe étaient liés au châssis en titane de l'iPhone 15 Pro et qu'une correction logicielle ne permettrait pas d'accélérer le fonctionnement de la puce A17 Pro, mais ce n'est pas le cas, du moins selon Apple. D’autres utilisateurs ont également désigné l’A17 Pro comme coupable, notamment à cause de sa gravure 3 nm de TSMC.

Si vous possédez un iPhone 15 Pro, sachez que votre smartphone peut être configuré pour se mettre à jour automatiquement vers la dernière version d'iOS pendant les périodes d'inactivité, lorsqu'il est en charge. Vous pouvez également mettre à jour votre appareil manuellement, en allant dans Réglages > Général > À propos de > Mise à jour logicielle sur votre iPhone. Si vous disposez d'iOS 17.0.3 (Apple diffuse les mises à jour progressivement), vous pourrez l'installer immédiatement, ce qui évitera à votre iPhone de trop chauffer.