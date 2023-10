iPhone 15 : les haut-parleurs grésillent chez plusieurs utilisateurs, remplacer le mobile ne change rien

Les iPhone 15 n'en finissent pas d’accumuler les défauts. Après la surchauffe, les haut-parleurs grésillent, tous modèles confondus. Remplacer le mobile par un autre ne change rien au problème.

Vous reprendrez bien un petit défaut sur votre iPhone 15 ? Non ? Dommage, parce qu'il y en a un nouveau. Après les nombreux problèmes de surchauffe qu'Apple a fini par reconnaître, plusieurs utilisateurs font état d'un problème gênant sur des smartphones fraîchement sortis de leur boîte. Il touche les haut-parleurs du mobile et les fait grésiller dans plusieurs situations. D'après les différents témoignages, tous les modèles sont concernés, de l'iPhone 15 standard à l'iPhone 15 Pro Max.

Sur le réseau social communautaire Reddit, un utilisateur écrit :”Mon iPhone 15 Pro Max est arrivé le jour du lancement, et dès la sortie de la boîte, les appels à plein volume font vibrer le haut-parleur et sonnent comme s'il y avait du liquide à l'intérieur, idem pour la musique à plus de 80 % [de volume]”. Un autre précise que “basé sur [ses] expériences, l'audio semble sauter ou grésiller dans des vidéos spécifiques ou certaines plages de fréquence”.

Les haut-parleurs des iPhone 15 grésillent chez plusieurs personnes

Milesabovetech est un TikToker touché par le phénomène. Il possède un iPhone 15 Pro Max qu'Apple a accepté de remplacer deux fois sans frais, reconnaissant qu'il y avait bien un défaut. D'autres personnes ont également eu droit à un nouveau modèle, mais cela n'a pas du tout résolu le souci qui s'est manifesté à nouveau rapidement. Le fait que même un exemplaire neuf soit concerné fait pencher pour une origine logicielle. Il ne faut cependant pas écarter l'idée que les premiers lots d'iPhone 15 présentent des défauts matériels.

Apple n'a pas encore fait d'annonce officielle concernant les rapports de haut-parleurs défectueux. Il est très probable que la marque en ait déjà connaissance et qu'elle soit en train d'enquêter pour en découvrir la cause. C'est ce qu'il s'est passé avec la surchauffe. L'entreprise affirme d'ailleurs la corriger dans une prochaine mise à jour d'iOS 17. En attendant, il n'y a pas grand chose à faire si vous êtes vous aussi victime des grésillements sur votre iPhone 15, à part patienter le temps qu'un correctif soit trouvé.

Source : 9to5Mac