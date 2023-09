Les Apple Store seront en grève au lancement de l’iPhone 15, vous aurez sûrement du mal à l’acheter

Les Apple Store français entrent en grève le 22 septembre, jour de sortie des iPhone 15. Le mouvement se poursuivra le lendemain et risque d'entraîner des difficultés pour acheter le nouveau smartphone.

Cette fois c'est décidé. Vous allez sauter le pas et acheter un iPhone 15. Pour cela, il n'y a pas 36 manières de faire : soit vous l'achetez en ligne, soit vous vous rendez dans un Apple Store à partir du 22 septembre, jour de sortie officielle de la nouvelle gamme de smartphone à la pomme. Et comme vous avez vu que les délais de livraison de l'iPhone 15 ne cessent de s'allonger au fil des jours, vous avez choisi la deuxième solution.

Mauvaise nouvelle : un mouvement de grève va toucher de nombreux Apple Store en France à partir du 22 septembre et se prolongera le lendemain, samedi 23. La décision a été prise après une réunion entre les délégués syndicaux et la direction. Il était notamment question des salaires. L'intersyndicale (CGT, Unsa, CFDT et Cidre-CFTC) demande une hausse de 7 %, tandis que la direction propose 4,5 % et un euro de plus sur les tickets restaurants. Faute d'accord, Albin Voulfow, délégué national CFDT Apple, confirme qu'une grève aura lieu sous différentes formes.

Plusieurs Apple Store français seront en grève les 22 et 23 septembre

Au total, 20 Apple Store sont concernés, sans précision de leurs emplacements. L'impact ne sera pas le même selon le magasin. Cela ira du débrayage pendant une heure jusqu'à la grève complète sur les deux jours. Une manifestation aura également lieu à Paris vendredi 22, place de l'Opéra. Évidemment, la date n'a pas été choisie au hasard : “un seul événement est super important pour Apple, c'est la sortie d'un nouvel iPhone. C'est donc pour montrer à quel point nous sommes sérieux dans ce mouvement”, précise Renaud Chateauroux, délégué national CFDT au sein d'Apple.

En fonction des sites touchés, attendez-vous donc à des difficultés pour acheter un iPhone 15. Dans le meilleur des cas, il faudra simplement patienter un peu le temps que le débrayage prenne fin. Si vous tombez mal, le mieux sera de revenir à partir du 24 ou 25 septembre pour effectuer votre achat en magasin.

Source : France Info