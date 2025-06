Test MSI Crosshair 16 HX AI D2XW : un prix cohérent, mais des sacrifices trop grands

MSI propose un ordinateur gaming à prix juste avec le Crosshair 16 (HX AI D2XW). Un laptop de 16 pouces avec une carte graphique Nvidia de dernière génération. Il veut séduire par sa puissance, son design efficace et surtout son prix. Cela suffit-il ? Notre test.

Asus, Razer, HP, Acer, Alienware… le choix est vaste pour celui qui cherche à s’offrir un nouveau laptop gamer. Il ne faut pas non plus négliger MSI, l’un des acteurs historique du marché. Aujourd’hui, nous testons son nouveau laptop gamer de 16 pouces : le Crosshair 16 HX AI D2XW.

Pour convaincre, MSI veut aller à l’essentiel. Pas de design fin et cliquant, mais un châssis ergonomique et efficace qui met la puissance à l’honneur. Le Crosshair embarque un processeur Intel Core Ultra 7, une RTX 5070 (8 Go) ainsi qu’un écran QHD+ 240Hz. Le tout pour un prix juste compte-tenu des caractéristiques.

Mais cela suffit-il à convaincre ? Nous avons passé le MSI Crosshair 16 HX AI 02XW sur le grill afin de vous donner un avis complet.

Prix et disponibilité

Le MSI Crosshair 16 HX AI D2XW que nous avons en test est disponible à la vente sur le site de MSI et chez les revendeurs partenaires. Cette configuration est affichée à 1999 euros, ce qui est très raisonnable par rapport à la concurrence. Par exemple, le TUF A16 d’Asus doté d’une RTX 5060 est vendu au même prix. Le Razer Blade 16 équivalent est lui affiché à 2799 euros.

MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Ecran 16" IPS

2560 x 1600 pixels

240 Hz CPU Intel Core Ultra 7 255HX GPU Nvidia GeForce RTX 5070

RAM 16 Go Mémoire interne SSD 512 Go M.2 NVMe Clavier Rétroéclairé chiclet Connectique - 1x Thunderbolt 4

- 2x USB 3.2 Type A

- 1x HDMI 2.1

- 1x port secteur

- 1x Jack 3.5 mm

- 1x RJ45 OS Windows 11 Batterie 90 Wh Poids 2,5 kg Dimensions 359 x 266 x 21 mm

Mais à ce tarif, quels ont été les sacrifices consentis ? Le Crosshair reste-t-il un bon PC ? Nous allons le voir tout de suite.

Un design un peu vieillot

Aujourd’hui, les constructeurs de PC misent souvent sur un design porteur pour convaincre, avec une finition impeccable et/ou des matériaux nobles. Ce n’est pas le cas de MSI. Le design est en effet le plus grand sacrifice de ce Crosshair. Nous avons un châssis en plastique (avec capot en aluminium) un peu grossier qui ne s’embarrasse pas vraiment d’offrir quelque chose de beau. En le prenant en main, on sent tout de suite un côté presque « cheap » avec le plastique qui craque sous les doigts. Un sacrifice que nous sommes prêts à accepter si cela fait baisser le prix, et si l’ergonomie suit derrière. Ce n’est malheureusement pas le cas.

Le MSI Crosshair est un laptop gamer « classique » qui ne mise pas sur la finesse ou un poids plume pour convaincre. Sur la balance, il pèse 2,5 kilos (auxquels il faut ajouter les 700 grammes de l’alimentation) pour des dimensions de 359 x 266 x 21 mm. Ce n’est pas un monstre non plus, mais le transport quotidien dans un sac n’est pas des plus confortables. Ce n'est pas un défaut, puisqu'il n'est pas pensé comme un PC nomade, mais il faut en avoir connaissance avant achat. Le capot en aluminium n’est pas sujet aux rayures, c’est bien, même si se doter d’une sacoche de protection sera un gros plus.

Sur le visuel, MSI a l’air d’avoir dix ans de retard avec cette machine. Alors que la tendance actuelle est plutôt à la sobriété avec des laptops gamers discrets, le Crosshair nous ressort les sempiternelles gravures agressives, les formes anguleuses et les grilles d’aération ostentatoires. On apprécie ou pas, et ce n’est pas vraiment notre cas. En revanche, la position des dites grilles ne peut être pardonnée, puisqu’elles sont situées principalement sur les côtés. C’est un problème : en jouant avec une souris, l’air chaud vient nous caresser les doigts. Extrêmement désagréable ! Pour nous, c’est un défaut majeur. Nous y reviendrons.

Si MSI n’a pas placé toute l’évacuation de l’air chaud à l’arrière, c’est parce qu’on y trouve une bonne partie de la connectique. Port USB 3.2 Type-A, port secteur et RJ45. Sur les côtés du PC, deux autres port USB-A, un port Thunderbolt 4 et un port Jack 3.5 mm. Sur ce point, c’est complet, mais on regrette simplement le placement des ports qui vient handicaper le design global de la machine.

Si on passera sur les imprimés du clavier (encore une question de goût), on regrette des touches à la résistance trop molle pour être agréable, et ce malgré une course à la longueur juste. Dommage. En revanche, on apprécie la présence d’un pavé numérique, ce qui n’est pas toujours une évidence sur le format de 16 pouces. Quant au trackpad, il ne convainc pas. Trop mécanique, rude et pas agréable, on a la sensation qu’il n’a pas évolué depuis 2010. On aura tôt fait de brancher une souris externe.

Sur la partie écran, pas grand-chose à signaler. Nous avons une dalle classique en 16 :9 (alors que le 16 :10 est privilégié par certains constructeurs) et un ratio de 85%. C'est correct. Ce qu’on apprécie particulièrement ? La webcam dotée d’un cache physique. Une fonctionnalité qu’on aimerait voir sur tous les produits testés par nos soins.

Avec un tournevis de précision, il est possible de retirer la plaque de plastique qui protège les composants. De ce fait, on peut rajouter un SSD au format M2, mais aussi de la RAM (difficilement accessible). Notre PC de test, donc vendu tel quel dans le commerce, ne dispose que de 16 Go, ce qui est clairement trop juste en 2025 (nous le verrons plus bas). Mieux vaut opter pour un modèle avec 32 Go au minimum.

Le design est clairement le gros point faible de ce MSI Crosshair 16. Vieillot, peu confortable, parfois cheap, il semble avoir 15 ans de retard sur ce segment. Mais le design est une chose, la technique en est une autre. Et si MSI avait sacrifié le confort pour les performances ? Nous allons le voir tout de suite.

Un écran qui aurait pu être mieux calibré

Le MSI Crosshair 16 HX AI D2XW est équipé d’une dalle IPS LCD de 16 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. L’OLED est évidemment bien meilleur pour le jeu, mais le choix de l’IPS permet de faire baisser la douloureuse. Sur le papier, le MSI Crosshair est donc intéressant, surtout pour le jeu compétitif.

Nous avons évidemment passé la dalle sous la lentille de notre sonde et les résultats obtenus ne sont pas vraiment satisfaisants. Commençons par ce qui va : une luminosité de 550 cd/m². C’est suffisant pour jouer à contre-jour ou même dehors sur sa terrasse. En revanche, le reste ne convainc pas vraiment. Nous avons mesuré un contraste de 1100 :1, ce qui est un peu juste pour bien distinguer les nuances de gris, surtout dans les scènes sombres où la lisibilité est limitée.

La température est correcte, à 6300K (norme vidéo de 6500K), mais le calibrage des couleurs ne suit pas vraiment, avec un Delta moyen à 5,5. Les couleurs affichées son sous saturées et donnent une impression d’image terne, dommage. D’autant plus dommage qu’il n’y a qu’un seul profil d’écran, MSI Center ne proposant pas de calibrage supplémentaire. Un acte manqué, car un écran IPS bien calibré peut très bien compenser le manque d’OLED, mais ce n’est pas le cas ici. Bref, l’affichage de ce Crosshair n’est pas vraiment des plus réjouissants.

Côté audio, le tableau n’est pas plus reluisant. Les hauts-parleurs délivrent un son équilibré, mais manquent clairement de puissance. Ils sont également placés au pire endroit possible, à l’avant du châssis, ce qui conduit à une diffusion du son peu naturelle. Encore une fois, dommage.

Une puissance correcte, mais une gestion curieuse de la chauffe

Notre MSI Crosshair 16 HX AI D2XW de test est doté d’un processeur Intel Core Ultra 7 255HX épaulé par 16 Go de RAM (seulement) ainsi que d’une Nvidia GeForce RTX 5070 (8 Go). On note aussi la présence d’un SSD M2 de 512 Go . Une configuration un peu étrange qui oscille entre entrée de gamme et milieu de gamme plus.

Côté CPU, les résultats obtenus lors de notre habituelle session de benchmarks sont cohérents. Le laptop se place ainsi au niveau des autres PC équipés du même processeur, et même un poil au-dessus du Zephyrus G16 d’Asus (AMD Ryzen 7 350) qui, pour sa part, à un châssis ultra fin qui bride un poil la puissance. Le MSI peut donc faire tourner des logiciels gourmands, comme du montage photo, vidéo, ou des feuilles de calcul énormes.

C’est au niveau du jeu vidéo que les choses coincent un peu. Pas de chance, le PC est vendu comme un ordinateur gaming. Ainsi, nous avons des résultats très fluctuants selon les jeux. Des titres tels Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk ou encore KCD 2 tournent bien quand on met tout à fond. Cependant, certains jeux qui puisent énormément dans la mémoire vive sont handicapés par les 16 petits Go disponibles. C’est le cas de Dragon Age 4, qui jouit pourtant des dernières innovations de Nvidia. D’autres titres similaires, comme Red Dead 2 (2019) peuvent aussi rapidement tirer la langue. Vraiment rageant pour un PC à 2000 euros. C’est le DLSS 4, avec la frame gen X4 (qui créé jusqu’à 3 images « artificielles » entre des images « réelles ») qui permet au PC d’avoir de bons résultats sur des titres vitrines comme Alan Wake 2 ou Cyberpunk. En désactivant l’option, ce dernier tombe par exemple à 27 fps, et 25 sur Alan Wake 2. Cela traduit un manque de puissance brute, compensée par l’IA. Notons que tous les tests effectués sont faits avec le path tracing activé quand disponible, et le DLSS réglé en mode équilibré. Il est possible de gagner en performances en rognant un peu sur les rayons, mais c’est dommage d’en arriver là avec une RTX 5070 sous le capot. Décevant, donc.

Pour la gestion du bruit et de la chauffe, le PC s’en sort techniquement bien. C’est le techniquement qui fait toute la nuance ici. Le bruit émis lorsque la bête est poussée dans ses derniers retranchements ne dépasse pas les 51 décibels, ce qui très acceptable pour un PC Gaming. Une prouesse notamment due à une bonne gestion de l’air chaud, rapidement expulsée,. Cependant, les choses se compliquent à l’usage. Comme nous le disions plus haut, l’air est évacué par les côtés, soit pile l’endroit où on pose sa main quand on utilise une souris. Désagréable, voir rapidement très pénible, surtout par temps d’été. Un défaut impardonnable pour un ordinateur à ce tarif, selon nous.

Enfin, côté autonomie, le Crosshair reste dans la moyenne du marché avec une batterie qui tient environ 5 heures en bureautique. C’est attendu pour un PC sur ce segment. Ni exaltant, ni décevant.

Alors, on achète ?

Reste à se poser la question qui tue : on achète ? Le MSI Crosshair 16 cherche à offrir une expérience honnête à un prix moins élevé que la concurrence. Malheureusement, les concessions effectuées sont trop importantes pour réellement convaincre.

Certes, MSI propose un PC de jeu puissant qui fait tourner les gros titres du marché. Mais on regrette le choix de mettre 16 Go de RAM (ou du moins de proposer un modèle si peu équipé), un écran mal calibré et surtout un design globalement raté, notamment avec cette gestion de l’air désagréable pour l’utilisateur. Bref, un PC qui accumule les petits défauts et qui au final a du mal à séduire. De fait, on conseillera plus de mettre un peu plus, chez MSI ou la concurrence, pour avoir une machine mieux équilibrée.