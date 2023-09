iPhone 15 Pro Max : il pourrait sortir plus tard que les autres modèles, voici pourquoi

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, l'iPhone 15 Pro Max, le plus haut de gamme de la série, pourrait être disponible quelques temps après les autres modèles. Des problèmes liés à la production sont en cause.

On a beau tout savoir ou presque des iPhone 15, dont la présentation officielle aura lieu le 12 septembre, cela n'empêche pas de voir surgir des informations presque tous les jours avant la date prévue. En général, elles concernent la fiche technique des futurs smartphones d'Apple, mais pas que. L'analyste Ming-Chi Kuo, source fiable sur la question, explique que selon lui, l'iPhone 15 Pro Max pourrait bien arriver en retard. Comprendre : il sera présenté avec ses camarades à la keynote du 12, mais vous ne pourrez pas l'acheter tout de suite après.

Plusieurs facteurs seraient à l'origine du délai supposé. En tant que modèle le plus sophistiqué de la série, l'iPhone 15 Pro Max a connu des soucis techniques assez important lors de sa conception. Que ce soit au niveau des écrans ou de la batterie, les problèmes rencontrés ont certes été résolus pour la plupart, mais pas sans impacter la chaîne de production. Ming-Chi Kuo estime que 10 à 15 % des expéditions d'iPhone 15 et 15 Plus sont affectées.

L'iPhone 15 Pro Max serait disponible à l'achat plus tard que les autres déclinaisons de l'iPhone 15

Concernant les iPhone 15 Pro, l'abandon des boutons virtuels pour revenir à des boutons physiques aurait nécessité des ajustements pour la fabrication de la structure en titane. L'analyste note tout de même que grâce à l’utilisation de ce matériau, les iPhone 15 Pro et Pro Max seront plus légers que leurs équivalents de la série des iPhone 14. Il annonce également les couleurs attendues des modèles Pro : gris, blanc, noir et bleu.

Au final, l'iPhone 15 Pro Max est le dernier de la gamme à être entré en production de masse. Un retard dans sa mise en vente est donc tout à fait possible. Difficile à l'heure actuelle de donner une estimation de ce dernier. Dans la mesure où l'iPhone 14 Pro Max est le mobile le plus vendu au monde cette année, il y a fort à parier qu'Apple minimisera au maximum un délai éventuel pour proposer son successeur à l'achat.