iPhone 15 : rayures, mauvais alignement de l’écran, certains smartphones sont livrés avec des défauts

Certains heureux propriétaires du nouvel iPhone 15 ont rapidement déchanté en déballant leurs smartphones, puisqu’Apple ferait actuellement face à certains problèmes de qualité sur ses appareils haut de gamme.

Si la plupart des livraisons d’iPhone se sont déroulées sans accrocs, certains propriétaires d’iPhone 15 ont fait savoir sur les réseaux sociaux que leurs smartphones présentaient des défauts dès la sortie de la boîte. Pourtant, Apple est réputé pour ses contrôles de qualité stricts, mais il semble que certains modèles aient échappé à la vigilance des ouvriers. D’ailleurs, le nouvel iPhone 15 Pro Max serait aussi beaucoup plus fragile que ses prédécesseurs.

L’utilisateur MajinBuOfficial sur X a déclaré qu'une source anonyme chez Foxconn, le fabricant d'Apple, l'avait prévenu que « le premier lot d'iPhone 15 devrait comporter de nombreuses machines défectueuses ». Celles-ci présenteraient des défauts assez graves pour justifier le remplacement complet de l’appareil par Apple.

Quels sont les défauts à repérer sur votre iPhone 15 ?

Si vous avez acheté un iPhone 15 dès les premiers jours de l’ouverture des précommandes, vous avez peut-être reçu un exemplaire présentant un petit défaut. Parmi les problèmes relevés, certains internautes assurent que le cadre en titane sur certains côtés n'est même pas coloré, ce qui montre que les couleurs sont loin d'être uniformes.

Sur une autre photo, on peut voir que l'écran et le cadre ne sont pas correctement alignés, ce qui pourrait entraîner des problèmes avec la protection contre l’eau et la poussière. Pire encore, certaines internautes ont partagé des images de rayures sur leur tout nouvel iPhone 15, alors que celui-ci venait à peine de sortir de la boîte.

Enfin, d’autres propriétaires ont remarqué des particules de poussière à l'intérieur de l'objectif de l'appareil photo de leur smartphone. Celles-ci se trouvent à l'intérieur de l'objectif de l'appareil photo, ce qui signifie qu'il ne peut pas être nettoyé à moins d’être démonté.

Maintenant qu’Apple est au courant de ces problèmes de qualité, l’entreprise a probablement demandé à ses fournisseurs de mettre en place des mesures correctives sur les chaînes de montage. On vous conseille de bien vérifier si votre iPhone 15 ne présente aucun de ces défauts, et si c’est le cas, de demander un nouvel exemplaire au service client d’Apple.