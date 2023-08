iPhone 15 : voici tous les nouveaux coloris des prochains smartphones d’Apple

Un nouveau rapport concernant l'iPhone 15 suggère que les deux téléphones haut de gamme de la série, l'iPhone 15 Pro et Pro Max, seront disponibles dans deux nouvelles couleurs.

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max (ou Ultra) de cette année auront très probablement un cadre en titane au lieu au lieu de l’ancien cadre en acier inoxydable, et, peut-être pour souligner ce changement, Apple se préparerait à introduire une nouvelle série de couleurs sur les deux modèles les plus haut de gamme de la série.

En effet, d’après de nouvelles informations obtenues par 9to5Mac, le coloris gris remplacera l'or, qui a longtemps été proposé comme option de couleur en raison de sa popularité. Sur le site d’Apple, cette nouvelle teinte sera probablement disponible sous le nom de « Titan Gray ». Comme vous pouvez le voir sur les rendus réalisés par le designer du site, le gris est beaucoup plus foncé que l’argent, mais aussi bien plus clair que le coloris noir sidéral.

Lire également – iPhone 15 : vous devriez pouvoir utiliser n’importe quel câble USB-C, mais il y a un twist

Les iPhone 15 Pro vont avoir droit à de nouvelles couleurs

Alors qu’on s’attendait à ce qu’Apple introduise une nouvelle couleur rouge, plusieurs leakers avaient annoncé qu’Apple n’avait finalement jamais considéré une telle teinte. Au lieu de cela, selon les informations de 9To5Mac, Apple prévoirait l’arrivée d’une nouvelle option de couleur bleue. Le leaker Unknownz21 a affirmé qu'une option de couleur bleu foncé était en préparation et qu'elle pourrait ressembler à la couleur Pacific Blue. Celle-ci remplacerait donc la couleur Violet Intense de la génération précédente.

Au total, les iPhone 15 Pro seraient donc toujours proposés en 4 coloris, avec l’introduction de 2 nouveaux coloris cette année. Mieux encore, chaque coloris aurait droit à son propre câble USB-C assorti. Voici un récapitulatif de toutes les couleurs pour les modèles iPhone 15 Pro et 15 Pro Max :

Bleu

Gris Titane

Argent

Noir sidéral

Pour les iPhone 15 non-Pro, les rumeurs n'ont pas changé. Les iPhone 15 et 14 Plus seraient disponibles en :

Noir

Vert

Bleu

Jaune

Rose

L'iPhone 14 de l'année dernière était disponible en cinq couleurs différentes lors de son lancement – minuit (noir), lumière stellaire (argent), mauve, bleu et une teinte rouge spéciale pour le Project Red. Un nouveau coloris jaune était ensuite arrivé en mars de cette année.