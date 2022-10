iPhone 15 Pro : Apple veut remplacer les boutons par des touches tactiles

L’analyste financier Ming Chi Kuo affirme qu’Apple travaillerait sur un changement dans le design pour l’iPhone 15. Ce changement concerne les touches qui servent à allumer le smartphone et à régler le volume. La firme de Cupertino remplacerait les boutons mécaniques par des touches tactiles similaires au Touch ID de l’iPhone 7. Seuls les modèles Pro bénéficieraient de ces nouvelles touches, tandis que les modèles Plus et classique conserveraient les boutons standards.

Même si cela ne se voit pas au premier coup d’œil, les iPhone 14 ont bénéficié de quelques changements au niveau du design. C’est notamment le cas des iPhone 14 Pro et Pro Max dont l’encoche a été supprimée pour intégrer une double pilule pour héberger les capteurs de Face ID. Le module photo est un peu plus grand, pour héberger le nouveau capteur 48 mégapixels. Et certaines dimensions ont été revues à la baisse.

Lire aussi – iPhone 15 : Apple confirme l’USB-C sur son prochain smartphone, adieu le Lightning !

Pour le reste, aucun véritable changement. Il faut dire que le design inspiré de l’iPhone 4 est très séduisant avec le verre minéral sur les faces et l’aluminium (ou l’acier inoxydable) sur les tranches. Mais Apple travaille à peaufiner ce design. Et cela concerne notamment les parties « à risque » : les boutons mécaniques. Nous parlons ici des deux touches pour le contrôle du volume et du bouton, essentiel, qui sert à allumer le téléphone.

Les boutons physiques de l'iPhone 15 Pro transformés en surface tactile

À en croire l’analyste financier Ming Chi Kuo, la firme souhaite les remplacer par des surfaces tactiles. Apple s’appuierait sur une technologie similaire à celle utilisée pour le bouton Touch ID des iPhone 7 et 8, ainsi que des iPhone SE de deuxième et troisième génération. Pour rappel, Apple a supprimé le bouton physique en façade de l'iPhone 6s pour adopter une surface tactile associée à un capteur de pression et un moteur haptique. L’ensemble simulait le comportement d’un bouton standard sans en avoir les inconvénients : casse mécanique, infiltration de poussière, etc.

Les trois boutons mécaniques seraient donc concernés par ce changement. Cela sous-entend qu’Apple devra intégrer deux moteurs haptiques supplémentaires (un à gauche pour le volume et un à droite pour la mise en marche / veille). Selon Ming Chi Kuo, Apple aurait prévu d’intégrer cette modification design dans les iPhone 15 qui sont attendus fin 2023. Cependant, seuls les deux modèles « Pro » seraient concernés dans un premier temps. Les deux autres modèles, Plus et standard, conserveraient les boutons mécaniques classiques.

Bien sûr, ce changement aura une incidence sur la manipulation du téléphone. Déjà sur les réseaux sociaux, les observateurs s’interrogent sur les fonctions de secours quand l’iPhone ne répond pas aux sollicitations. En effet, quand l’écran tactile ne répond pas, pourquoi des touches tactiles seraient-elles toujours opérationnelles ? Sera-t-il possible de forcer l’extinction et le redémarrage d’un iPhone avec cette nouvelle configuration ? Ce n’est pas sûr.

Source : Twitter