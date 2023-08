iPhone 15 Pro : une coque se dévoile déjà en photo avec un nouveau bouton « d’action »

À quelques semaines du lancement des prochains iPhone 15, on sait déjà presque tout à leur sujet, et notamment que ceux-ci vont bénéficier d’un tout nouveau design avec un bouton « d’action », remplaçant l’ancien interrupteur pour le mode silencieux.

Cela fait plusieurs mois maintenant que de nombreux rapports avaient indiqué qu’Apple songeait à effectuer un changement majeur sur ses iPhone. Après avoir utilisé pendant des années un interrupteur latéral pour activer le mode silencieux, Apple l’aurait finalement remplacé par un tout nouveau bouton sur ses prochains iPhone 15.

Grâce à l’exploitation du code de la dernière version bêta d’iOS 17, certains ont déjà découvert à quoi pourrait bien nous servir ce nouveau bouton. D’après eux, il permettrait de déclencher des actions plus facilement que via l'écran tactile. Les fonctionnalités seraient au nombre de 9, et comprendraient par exemple l’activation de la lampe torche, de la caméra, du mode silencieux ou encore d’un mode traduction.

Une coque vient confirmer l’adoption d’un nouveau bouton sur l’iPhone 15

Le leaker Majin Bu a partagé sur X, le nouveau nom de Twitter, plusieurs clichés montrant l’une des coques du prochain « iPhone 15 Ultra », qui sera probablement simplement nommé iPhone 15 Pro Max. Sur celles-ci, on remarque bien les deux boutons de volume sur la tranche gauche, mais ceux-ci se trouvent sous un tout petit bouton avec une forme ovale.

Sur les coques des modèles précédents, on aurait dû retrouver à cet endroit un trou permettant d’activer ou désactiver l’interrupteur du mode silencieux, mais il s’agit là bien d’un nouveau bouton. Si l’on en croit certains rapports précédents, ce dernier sera personnalisable, et adaptera l’action au niveau de pression appliquée.

Il reste maintenant à savoir si tout cela va bien se confirmer. Pour rappel, Apple devrait présenter officiellement ses nouveaux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max dès le 13 septembre prochain, et ceux-ci seraient ensuite disponibles sur le marché à partir du 22 septembre. Il ne reste donc plus que quelques semaines à attendre avant de tout savoir au sujet des prochains smartphones phares du géant californien.