L’iPhone 15 Pro Max n’est plus en stock, Apple augmente la production pour satisfaire la demande

Tout semble indiquer que les iPhone 15 Pro Max se vendent comme des petits pains. La production ne suit pas, et les délais d’attente s’allongent, mais pas pour longtemps, selon cet expert.

Apple compte beaucoup sur le succès des iPhone 15 pour rattraper les ventes poussives des iPhone 14. Il faut dire qu’entre grèves des ouvriers en Chine, une pénurie de matériaux et une baisse généralisée du pouvoir d’achat, l’année 2022 a été poussive pour la firme et pour les fabricants de smartphones en général. Mais tout semble désormais rentré dans l’ordre à Cupertino.

À lire — L’iPhone 15 pliable est déjà en circulation sur le Web, et cette version va beaucoup déplaire à Apple

Conformément aux prévisions des analystes, les iPhone 15 ont séduit le public, et l’iPhone 15 Pro Max est le modèle qui remporte le plus de succès. En fait, il fait un tel carton qu’il a d’ores et déjà disparu des étals. Les appareils disponibles ont trouvé preneurs. S’il est toujours possible de le précommander, il faudra patienter longtemps pour mettre la main dessus. En France, l’attente pour se faire livrer un iPhone 15 Pro « de base » est ainsi de 3 à 4 semaines, et selon la configuration choisie, il faut parfois ajouter un mois à ce délai.

Les iPhone 15 Pro Max ne sont déjà plus disponibles, les délais s’allongent

Selon Ming-Chi Kuo, « le goulot d’étranglement le plus important en matière d’approvisionnement est le fameux capteur photo périscope de l'iPhone 15 Pro Max fabriqué par LG Innotek. Ce dernier offre un zoom optique 5x, et reste une exclusivité du smartphone le plus performant d’Apple. À en croire M. Ming-Chi donc, Apple aurait décidé de commander l’ouverture de plusieurs autres chaînes de fabrication de lentilles pour satisfaire la demande, ce qui devrait permettre de remplir les stocks d’iPhone 15 Pro Max dans un futur proche.

Les iPhone 15 viennent à peine de sortir que déjà l’attention des médias se tourne vers les iPhone 16, qui ne sortiront que dans un an. En 2024, en plus cet objectif périscopique, les smartphones Apple disposeront du WiFi 7 et d’un meilleur capteur ultra grand-angle. Par ailleurs, comme ces nouveaux composants sont plus imposants, les iPhone 16 Pro devraient être encore plus volumineux qu’à présent.