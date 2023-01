iPhone 15 Pro et Ultra : Apple pourrait encore augmenter les prix de ses prochains smartphones

En 2023, l’iPhone 15 Pro ainsi que le nouveau flagship 15 Ultra devraient voir leurs tarifs augmenter, si l’on en croit un nouveau rapport d’un leaker sur Weibo. Alors que la production est sur le point de débuter chez Foxconn, on fait le point sur ce que l’on sait de ces deux modèles.

Il y a quelques jours, nous vous disions que les iPhone 15 et 15 Plus seraient probablement un peu moins chers que les iPhone 14, mais les prochains modèles Pro et Ultra devraient eux voir leurs tarifs augmenter à la fin de l’année. Apple souhaiterait creuser l’écart entre ses différents modèles, notamment pour justifier l’inclusion de certaines fonctionnalités exclusives sur ses modèles les plus chers.

Un nouveau rapport sur Weibo corrobore que les iPhone 15 et 15 Plus auront tous les deux droit à Dynamic Island ainsi qu’au même capteur photo de 48 MP qui avait été introduit l’année précédente sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, mais les deux smartphones les plus onéreux de la série vont également avoir droit à quelques atouts de taille.

Les iPhone 15 Pro et 15 Ultra utiliseront un processeur exclusif

Comme sur la génération actuelle, les iPhone 15 Pro et 15 Ultra utiliseront également une toute nouvelle puce d’Apple. Ces derniers auront droit au nouvel A17 Bionic, le premier SoC pour smartphones d’Apple gravé en 3 nm. Ce dernier ne promet pas d’être beaucoup plus puissant que la génération actuelle, mais devrait surtout apporter des améliorations notables au niveau de sa consommation énergétique.

Ce nouveau processeur sera fabriqué par TSMC en utilisant le nouveau procédé de gravure, mais on rappelle que celui-ci est très coûteux. Le bruit court ainsi que le prix d’un wafer de la famille N3, gravé à 3 nm, coûterait pas moins de 20 000 dollars. Il s’agit donc d’une augmentation de 25 % par rapport au prix d’une tranche gravée à 5 nm. Une telle augmentation pourrait donc bien se retrouver sur la facture payée par les clients.

Il y a deux semaines, le géant taiwanais a enfin rejoint Samsung dans la course aux puces en 3 nm en débutant la production des premiers SoC utilisant cette nouvelle gravure. Les premiers appareils à en profiter devraient être la nouvelle génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces qui arrivera au printemps.

Apple compte changer les matériaux de ses iPhone 15 Pro et Ultra

Nous avions également appris il y a quelques mois que les iPhone 15 Pro et 15 Ultra devraient profiter pour la première fois d’un châssis en titane, ce qui les rendrait beaucoup plus résistants. Cependant, cela fera inévitablement augmenter le coût de production pour Apple, et il ne serait donc pas étonnant de voir Apple répercuter ces hausses sur le tarif final. De leur côté, les iPhone 15 et 15 Plus devraient conserver un châssis en aluminium plus traditionnel.

Enfin, on sait que l’iPhone 15 Ultra devrait avoir droit pour la première fois chez Apple à un capteur photo périscopique, comme la plupart des smartphones Android haut de gamme aujourd’hui. Il permettra d’offrir un zoom optique encore plus important, mais il s’agit également d’une solution bien plus coûteuse.

Parmi les autres mises à niveau attendues sur les iPhone 15 Pro et 15 Ultra, citons l'augmentation de la RAM à 8 Go LPDDR5. Malheureusement, la mémoire vive ne profiterait cette fois-ci d’aucune augmentation de sa vitesse. Pourtant, la plupart des smartphones Android de 2023 tels que les Xiaomi 13 ou encore les Galaxy S23 vont tous profiter d’une nouvelle génération de mémoire Samsung encore plus rapide pour faciliter la gestion des applications. Enfin, Apple prévoirait également de passer du Lightning à l’USB-C, un port qui devrait également prendre en charge la connectivité Thunderbolt.

Il reste à voir si Apple compte vraiment augmenter les prix pour la génération suivante, mais cette information sera probablement précisée par d’autres fuites au cours des prochains mois. Nous devrions bientôt en savoir davantage au sujet de tous les modèles d'iPhone 15, puisque Foxconn va commencer à fabriquer les premiers prototypes au cours des prochains jours. On s'attend donc à des indiscrétions en provenance des chaînes de production.