L’iPhone 15 Pro Max est beaucoup plus fragile qu’on ne le croit, la preuve en vidéo

Chaque année, les iPhone d’Apple sont généralement des exemples en matière de durabilité, notamment grâce aux matériaux utilisés par l’entreprise. Cependant, l’iPhone 15 Pro Max semble lui beaucoup plus fragile que ses prédécesseurs.

Le célèbre YouTubeur JerryRigEverything vient de recevoir le dernier iPhone 15 Pro Max d’Apple, et si vous le connaissez, vous savez probablement ce qui est arrivé au smartphone. Comme de nombreux autres appareils, l’iPhone 15 Pro Max est passé par un test de résistance de l’extrême permettant de s’assurer de sa qualité, mais surtout de sa durabilité.

Historiquement, les iPhone d’Apple ont été de véritables champions dans le domaine, mis à part l’iPhone 6, qui pouvait facilement se transformer en smartphone pliable. La plupart des iPhone les plus récents n’ont pas bronché lors des différentes étapes du test, mais le dernier iPhone 15 Pro Max a, lui, passé un mauvais moment.

L’iPhone 15 Pro Max est moins résistant que l’iPhone 14 Pro Max

Lors de son test, JerryRigEverything commence tout d’abord à rayer le smartphone. Il découvre notamment que l’écran est bien plus résistant que les smartphones Android les plus haut de gamme. Bien qu’il s’agisse toujours de verre, les rayures de niveau 6 sur l’échelle de Mohs sont presque invisibles. Apple n’a donc pas menti, nous avons bien affaire à l’écran le plus résistant du marché.

Les capteurs photo ainsi que le dos du smartphone sont eux aussi bien protégés des rayures. Pour le test du briquet, l’iPhone 15 Pro Max brille à nouveau. L’écran semble invulnérable à la chaleur, contrairement à la plupart de ses concurrents.

Cependant, comme vous pourrez le découvrir dans la vidéo complète ci-dessous, les choses se gâtent lors du fameux test de pliage. Si l’iPhone 15 Pro Max ne plie pas sur la pression, quelque chose d’assez étrange se produit. En effet, le dos en verre se brise rapidement. Il semble donc que ce modèle soit vraiment fragile, donc on ne peut que vous conseiller de faire attention si vous en possédez un.

Apple avait d’ailleurs peut-être anticipé ce problème en changeant la conception de son smartphone pour permettre un remplacement plus facile et moins coûteux de cette surface. L’iPhone 15 Pro Max semble être le seul modèle concerné, puisque l’iPhone 15 Pro, lui, n’a pas craqué lors du même test.