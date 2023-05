L’iPhone 15 serait compatible à la charge sans fil 15W même avec les chargeurs non-MagSafe

Bonne nouvelle pour les prochains utilisateurs iPhone 15 : la charge sans fil à 15W ne sera plus exclusive aux chargeurs MagSafe et modèles tiers possédant la certification MFM. C’est en tout cas ce que révèle une fuite publiée sur le réseau social chinois Weibo. Une nouvelle qui s’aligne avec l’arrivée de l’USB-C sur les smartphones d’Apple.

Depuis l’arrivée de la charge sans fil sur les iPhone 12, Apple impose une limitation non négligeable en la matière. Pour profiter de la charge la plus rapide, à savoir 15W, il faut impérativement passer par son chargeur propriétaire MagSafe ou, à défaut, par un modèle tiers qui a obtenu la certification Made for MagSafe (MFM). À l’inverse, les autres chargeurs sont limités à une puissance divisée de moitié, soit 7,5 W.

Mais cela pourrait bien changer avec l’iPhone 15. Selon une fuite publiée sur Weibo, Apple pourrait enfin lever cette restriction sur sa prochaine gamme de smartphones. Les chargeurs ne possédant pas la certification MFM mais techniquement capables de livrer une puissance de 15W pourraient donc offrir la charge rapidement aux téléphones.

Plus besoin d’utiliser un chargeur certifié Apple pour la charge rapide sans fil sur iPhone 15

Si cette rumeur reste encore à confirmer, la nouvelle n’est pas une aussi grosse surprise qu’elle en a l’air. En effet, difficile de ne pas penser à l’arrivée de l’USB-C sur la prochaine gamme, imposée par l’Union européenne et qui risque de bouleverser quelque peu la manière dont les utilisateurs pourront recharger leur iPhone. Ceci étant dit, il convient de noter que sur ce point, Apple compte bien continuer à favoriser ses propres solutions.

Le véritable indice pour la fin de cette restriction se trouve ailleurs, plus précisément dans l’investissement de la firme dans la nouvelle version du standard Qi, le rival universel de MagSafe. En janvier dernier, le Wireless Power Consortium (WPC) a annoncé l’arrivée du standard Qi2, qui fonctionnera également sur tous les appareils et pour lequel Apple semble porter un certain intérêt. L’ouverture de sa charge rapide pourrait expliquer cette contribution.

