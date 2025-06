Une eSIM pour le Canada et les États-Unis (USA) : restez connectés lors de votre voyage en Amérique du Nord

Vous pouvez aujourd’hui planifier votre voyage à l'étranger en tenant compte de presque tous les paramètres, y compris votre forfait mobile sur place. Grâce à un forfait eSIM, vous restez connecté dès votre arrivée à destination, tout en gardant le parfait contrôle sur votre budget.

Les opérateurs traditionnels ne proposent pas vraiment de forfait mobile qui vous permette de rester connecté partout dans le monde et sans coût supplémentaire. En itinérance, leur enveloppe data est généralement limitée à quelques giga-octets, en plus de ne couvrir qu’une partie du monde.

Qu’est-ce qu’une eSIM?

Une eSIM (pour embedded SIM) est une carte SIM intégrée directement dans des appareils tels que les smartphones, les tablettes et les montres connectées. Elle a les mêmes fonctions que les cartes SIM traditionnelles (Mini/Micro/Nano SIM), mais contrairement à celles-ci, elle n’est pas amovible.

L’eSIM fonctionne donc comme une carte dématérialisée, même si c’est un composant physique. Elle est programmable à distance et permet d’ajouter plusieurs opérateurs sous forme de profils. Toutefois, seulement un ou deux profils peuvent être activés simultanément selon l’appareil.

Les avantages d’une eSIM pour le Canada et les États-Unis

Si vous voyagez en Amérique du Nord, choisir un forfait eSIM pour le Canada ou les États-Unis est un bon moyen de rester connecté dès votre arrivée à destination. Vous pouvez consacrer un budget précis à votre enveloppe data, sans risque de dépassement de forfait. Vous gardez ainsi une totale maitrise de votre budget.

Vous pouvez également préparer votre connectivité en avance avec un plan de données eSIM, et ne pas avoir à vous soucier de cette étape dans les aéroports de New York, Chicago, Montréal ou Toronto, en plus de faire des économies.

La solution eSIM recommandée pour le Canada et les États-Unis : Ubigi

Ubigi propose aux voyageurs des forfaits eSIM taillés sur mesure. Si vous voyagez régulièrement ou même de manière ponctuelle, vous pouvez souscrire un forfait Ubigi avant même de prendre l’avion. Une fois à destination, votre forfait s’active automatiquement pour vous permettre de rester connecter sans le moindre stress.

Les forfaits eSIM Ubigi sont flexibles et personnalisables selon vos besoins. Que vous voyagiez pour un court ou pour un long séjour, vous pouvez choisir une offre correspondant à la durée de votre déplacement : un jour, trois jours, une semaine, deux semaines, voire un ou plusieurs mois.

Forfaits eSIM Canada

Pour le Canada, Ubigi propose des forfaits de 1 Go, 3 Go, 10 Go ou bien un forfait illimité pour 7 jours. Pour chaque forfait eSIM Canada, Ubigi permet de choisir une période de validité : une semaine, deux semaines, un mois ou même un an… le tout sur les réseaux 4G et 5G.

Forfaits eSIM États-Unis

Chez Ubigi, les forfaits eSIM USA offrent encore plus de choix. Si vous ne restez qu’une journée surplace, il y a le forfait de 500 Mo qui peut couvrir vos besoins. Vous pouvez également opter pour une enveloppe data bien plus confortable en fonction de la durée de votre séjour : 1 Go, 3 Go, 10 Go, 25 Go, et jusqu’à 60 Go, voir un forfait illimité pour 7 jours ou 30 jours. Ubigi exploite le réseau 5G de T-mobile.

Pourquoi choisir Ubigi ?

Un rappel que l’avantage d’opter pour un forfait eSIM Ubigi, c’est que vous n’aurez pas besoin d’acheter une carte SIM sur place. Vous évitez donc cette tracasserie, en plus d’économiser le prix d’achat de la SIM physique.

Mieux, il n’y aucun risque de dépassement de forfait : vous payez à l’avance pour une enveloppe précise. Et si vous avez besoin de plus de data, il est tout à fait possible d’en recharger.

Vous allez dans une autre région plus tard dans l’année? Ubigi propose des forfaits accessibles partout dans le monde grâce à la couverture de plus de 200 destinations avec une seule et même eSIM. Vous bénéficiez d’une connexion 5G dans 60 de ces destinations et de la 4G pour le reste.

Les avantages d’un forfait Ubigi :

Facile à configurer

Bonne vitesse de connexion (en 5G ou 4G selon votre destination)

Partager de connexion en WiFi pour rester connecter sur vos autres appareils

Votre eSIM est configurable pour toutes les destinations : possibilité d’activer des forfaits dans d’autres pays au besoin

Recharge facile de forfait depuis l’application Ubigi quand vous n’avez plus de données, ou même d'accès Wifi car Ubigi sponsorise votre connexion le temps d'une recharge

Ubigi : 10% de réduction sur votre forfait eSIM

En ce moment, Ubigi vous offre 10% de réduction sur votre première souscription, peu importe le pays. Vous pouvez profiter de cette remise avec le code promo PHONANDROID qui est un coupon exclusif. Les prix des forfaits eSIM d’Ubigi varient selon votre destination. Passez à l’action et soyez prêt pour votre voyage en Amérique du Nord.

10% DE RÉDUCTION SUR LES FORFAITS UBIGI

Cet article est une publication sponsorisée proposée par par Ubigi