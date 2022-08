iPhone 15 : seuls les modèles Pro auraient droit à la nouvelle puce Apple A17 en 2023

Après les iPhone 14, il semblerait que les iPhone 15 auront aussi droit à deux processeurs différents. Un nouveau rapport prétend que seuls les modèles Pro auront droit à la nouvelle puce A17 gravée en 3 nm.

Cela fait maintenant plusieurs mois que de multiples rapports indiquent que la nouvelle puce A16 d’Apple sera réservée aux modèles iPhone 14 Pro et 14 Pro Max au mois de septembre. En effet, Apple prévoirait de réutiliser la puce A15 sur ses iPhone 14 et 14 Max classiques, ce qu’il n’avait pas fait depuis l’iPhone 5C et la puce A6.

Il semblerait qu’Apple ait décidé de renouveler cette stratégie l’année suivante avec l’iPhone 15, si l’on en croit les déclarations du leaker « Expert en puce de téléphonie mobile » sur Weibo. Selon lui, Apple ne devrait utiliser sa nouvelle puce A17 gravée en 3 nm que sur les modèles Pro et Pro Max, et miser de nouveau sur une puce A16 sur les modèles 15 et 15 Max.

L’iPhone 15 Pro sera plus puissant que l’iPhone 15

Comme les iPhone 14, on s’attend donc à ce que l’iPhone 15 Pro soit beaucoup plus puissant que l’iPhone 15. La gravure plus fine en 3 nm, contre 5 nm pour l’Apple A16, permettra à l’entreprise d’améliorer non seulement la puissance de ses smartphones Pro et Pro Max, mais surtout leur efficacité énergétique.

Samsung a été le premier à présenter une puce gravée en 3 nm, mais on imagine que la production du SoC d’Apple sera comme d’habitude confiée à son concurrent principal : le Taiwanais TSMC. Samsung affirme que le nouveau processus de fabrication est 45 % plus efficace en termes de consommation d'énergie que son précédent processus de 5 nm, qu'il est 23 % plus performant et que sa surface est 16 % plus petite. Le géant coréen s’attend même à réduire la consommation d'énergie et la taille de 50 % et 35 % respectivement, et augmenter les performances de 30 % sur les générations suivantes.

TSMC devrait donc proposer des améliorations similaires, ce qui pourrait permettre aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max de devenir les smartphones d’Apple les plus endurants à ce jour. Avec ses iPhone 14 et iPhone 15, Apple va donc accentuer les différences entre les modèles classiques et les versions Pro, ce qui pourrait pousser davantage de clients à débourser un peu plus d’argent pour passer sur un modèle plus cher.

Source : Weibo