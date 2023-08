iPhone 15 : chaque coloris aura le droit à son câble USB-C assorti, comme c’est mignon

L'iPhone 15 sera le premier smartphone Apple à être équipé d'un port USB-C. Pour l'occasion, le constructeur fournira également un câble de recharge. Et d'après les dernières rumeurs, le constructeur s'est laissé aller à quelques fantaisies, puisque chaque coloris aura le droit à son câble USB-C assorti.

Alors que nous venons d'apprendre que l'iPhone 15 Pro Max ne devrait pas arriver avant octobre à cause d'un retard sur les lignes de production, de nouvelles informations viennent de faire surface. Comme vous le savez peut-être, les iPhone 15 seront les premiers smartphones du constructeur à être équipés d'un port USB-C, du moins en Europe.

En octobre 2022, le parlement européen a adopté définitivement la directive “chargeur universel pour les appareils électroniques”, ce qui contraint donc la firme de Cupertino à adopter l'USB-C sur ses futurs appareils vendus sur le Vieux Continent. L'iPhone 15, qui devrait débarquer en septembre 2023 si l'on en croit les rumeurs, sera donc concerné par ce changement historique.

Et à défaut d'inclure un chargeur dans la boite (cela reste à confirmer), la marque à la pomme devrait y glisser un câble USB-C. D'après plusieurs leakers cités par nos confrères du site Android Headlines, Apple aurait profité de l'occasion pour revoir le style de ses câbles de recharge. En effet, l'utilisateur Majin Bu prétend sur X que tous les modèles d'iPhone 15 (tout coloris confondus) aura le droit à son câble USB-C assorti.

Des câbles USB-C assortis à chaque coloris de l'iPhone 15

Ce que l'on retient également, c'est qu'Apple aurait aussi décidé d'améliorer la qualité globale de ses câbles. Au revoir donc les classiques câbles blancs (et plutôt bon marché), le constructeur aurait opté pour des câbles USB-C tressés, qui sont à la fois plus résistants et moins enclins à se tortiller. Les informations de Majin Bu ont été colportées par Kosutami, un autre leaker réputé, qui affirme également avoir vu des échantillons de ces nouveaux câbles USB-C.

En d'autres termes, on devrait retrouver ces câbles dans chaque coloris de l'iPhone 15, que ce soit en noir, en blanc, en rose, etc. Par ailleurs, il devrait être possible d'acheter ces câbles colorés séparément. Les deux sources précédemment citées mentionnent uniquement l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Néanmoins, nos confrères de MacRumors ont confirmé que les iPhone 15 Pro et Pro Max auront aussi le droit à ces câbles USB-C.

Source : Android Headlines