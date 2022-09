iPhone 15 : le nouveau design avec Dynamic Island arrivera sur tous les modèles en 2023

Alors qu’Apple a décidé de ne pas utiliser le même design sur tous ses modèles d’iPhone 14, cela pourrait changer l’année prochaine. Selon un analyste, tous les iPhone 15 profiteront de la nouvelle pilule avec la fonctionnalité Dynamic Island.

Lors de la sortie des iPhone 14 au début du mois de septembre, ce sont les modèles Pro qui ont volé la vedette aux versions classiques, traditionnellement plus populaires. Les deux iPhone les plus chers, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, ont bénéficié cette d’année d’un nouveau design sans encoche, désormais remplacée par une pilule.

Apple ne s’est pas contenté de changer l’aspect de ses appareils, la partie logicielle ayant également été optimisée pour tirer parti de cette nouvelle pilule. En effet, le géant américain avait introduit Dynamic Island, une fonctionnalité qui transforme la pilule en îlot dynamique qui peut s’agrandir ou se rétracter en fonction des applications utilisées.

Les iPhone 15 et 15 Plus auront aussi droit à Dynamic Island l’année prochaine

Alors que seuls les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont pu profiter de Dynamic Island en 2022, cela pourrait changer dès l’année prochaine. Selon le célèbre analyste Ross Young, dont les informations se sont toutes avérées exactes jusqu’à présent, tous les modèles d’iPhone 15 profiteront du nouveau design avec la pilule l’année prochaine, et donc de la fonctionnalité Dynamic Island.

Cependant, malgré cette homogénéisation de l’apparence de tous ses smartphones, Apple va toujours réserver ses meilleurs écrans aux modèles Pro. Ross Young ajoute dans son tweet que les iPhone 15 et 15 Pro devraient toujours être équipés d’une dalle LTPS avec un taux de rafraichissement limité à 60 Hz en 2023, alors que tous leurs concurrents sur Android ont adopté un écran 120 Hz depuis des années maintenant.

Seuls les modèles 15 Pro et 15 Pro Max bénéficieront d’une dalle LTPO 120 Hz, comme c’est maintenant le cas depuis les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max de 2021. D’après Ross Young, Apple aurait décidé de ne pas utiliser d’écran 120 Hz sur ses iPhone 15 et 15 Plus à cause d’un problème d’approvisionnement. Le géant chinois BOE ne serait pas capable de fournir des dalles LTPO à Apple avant 2024, et ce dernier doit donc uniquement compter sur LG et Samsung pour ses modèles Pro.