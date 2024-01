L’iPhone 15 Pro fait mal aux mains des utilisateurs, les bords sont trop tranchants

L'iPhone 15 Pro est censé être le smartphone le plus haut de gamme et le plus avancé d'Apple, mais il semblerait que son design ne soit pas au goût de tous les utilisateurs, puisqu’il s’avèrerait même dangereux pour certains d’entre eux.

Depuis le lancement de l’iPhone 15 Pro, certains utilisateurs ont signalé un grave défaut de conception du téléphone, qui fait que le cadre en titane dépasse du verre, créant des arêtes vives qui peuvent blesser les mains de son propriétaire. Le problème est également apparu sur Reddit et sur le forum de la communauté Apple, où les utilisateurs ont partagé leurs expériences et des photos des dommages causés par les bords tranchants.

Certains utilisateurs ont déclaré que les bords leur coupaient les doigts, tandis que d'autres rapportent que les bords permettaient à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans le téléphone, entraînant des dysfonctionnements de l'appareil photo ou encore une réduction de la résistance à l'eau.

Apple ne propose pas toujours un remplacement du smartphone

L'un des lecteurs de BGR a déclaré avoir dû demander deux remplacements à Apple après avoir acheté un iPhone 15 Pro Max en titane naturel, mais le problème a persisté sur les trois appareils. Selon lui, l'assistance d'Apple n'a rien compris au problème et n'a proposé aucune solution.

Un autre utilisateur du forum de la communauté Apple a déclaré avoir remarqué de l'humidité et une substance noire à l'intérieur de l'objectif de l'appareil photo, ce qui a affecté la qualité des clichés. Il a également découvert que la vitre arrière, dans le coin supérieur gauche, était relevée, créant un espace entre la vitre et le cadre en titane.

Là aussi, le propriétaire du smartphone a contacté le service d'assistance d'Apple, mais selon ce dernier, ce problème n'est pas couvert par la garantie et doit donc faire l’objet d’un paiement pour la réparation. Il semblerait que ces défauts de conception affectent à la fois les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, mais ils seraient plus visibles sur l'option de couleur Natural Titanium.

Le problème pourrait être lié à la nouvelle technologie introduite par Apple avec les modèles iPhone 15 Pro, qui permet à l'entreprise de remplacer uniquement la vitre arrière au lieu de l'ensemble de l'appareil en cas de dommage. Cette technologie est censée rendre la réparation moins coûteuse et plus facile, mais elle peut également introduire des défauts de fabrication qui entraînent un désalignement du verre et du cadre.

Apple n'a pas encore officiellement reconnu ou abordé le problème, mais certains utilisateurs ont signalé qu'ils avaient pu obtenir un remplacement de la part d'Apple après avoir montré le dommage au personnel de l'Apple Store. On ne peut donc que vous conseiller de vous rendre en boutique si votre exemplaire fait également l’objet d’un souci similaire.