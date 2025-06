Le HDMI 2.2 est officiel : allez-vous devoir changer de câbles ?

Le HDMI 2.2 est déjà là. Il double la bande passante gérée par le HDMI 2.1 et supporte une définition jusqu'à 16K ou 4K à 240 images par seconde. Voici ce qui va changer, notamment au niveau des câbles certifiés Ultra96.

Le HDMI Forum avait annoncé le HDMI 2.2 en janvier dernier lors du CES de Las Vegas. Mais la norme n'était pas encore complètement achevée. L'institution présente désormais ce nouveau standard de connectique avec toutes ses caractéristiques techniques. Ses capacités sont impressionnantes, reste à savoir quand nos appareils vont prendre en charge cette technologie.

Avec le HDMI 2.2, la bande-passante déjà généreuse permise par le HDMI 2.1 va doubler, passant de 48 Gbps à 96 Gbps. Le HDMI surpasse ainsi le Display Port dans sa version la plus avancée (DisplayPort 2.1b UHBR 20), qui supporte jusqu'à 80 Gbps. Mais à quoi peuvent bien servir des débits atteignant 96 Gbps pour de l'affichage ? Basiquement, à améliorer la compatibilité avec des définitions d'image et des fréquences de rafraîchissement très élevées.

HDMI 2.2 : débits 96 Gbps, 4K à 240 fps et 16K

C'est ainsi que le HDMI Forum promet que le HDMI 2.2 va permettre de transmettre les données pour un affichage en qualité 16K, rien que ça, en 60 images par seconde. Pour rappel, la 4K commence tout juste à s'imposer (sur les TV, pas encore les moniteurs) et le marché de la 8K est encore anecdotique. Le HDMI 2.2 est aussi capable de prendre en charge une image en définition 12K à 120 images par seconde.

On apprend également que le HDMI 2.2 est compatible avec les formats 8K à 60 images par seconde et 4K à 240 images par seconde, avec une profondeur de couleurs 10-bit et 12-bit, et sans compression par sous-échantillonnage (4:4:4) pour conserver la qualité d'origine.

Le HDMI 2.2 introduit en outre le Latency Indication Protocol (LIP). Il permet d'améliorer la synchronisation audio et vidéo, notamment pour les configurations de systèmes à sorties multiples, telles que celles comprenant une barre de son, un vidéoprojecteur… Cette technologie devrait réduire le décalage que l'on peut parfois constater entre ce qu'il se passe à l'écran et l'audio qui est restitué. Des problèmes de synchronisation labiale pourraient ainsi être résolus dans certains scénarios.

Le HDMI 2.2 est bien entendu rétrocompatible avec les anciennes générations du standard. Vous pourrez donc utiliser un câble HDMI 2.2 avec un port plus ancien, et inversement, un câble d'une norme antérieure sur un port HDMI 2.2.

Des câbles Ultra96 certifiés exploitant le plein potentiel du HDMI 2.2

Le HDMI Forum nous propose ici la meilleure expérience d'affichage grand public disponible. Mais celle-ci ne sera pas accessible aisément tout de suite et il faudra s'équiper pour en bénéficier. Il faudra tout d'abord se fournir en câbles compatibles HDMI 2.2. Attention, certains produits pourront être labellisés comme étant HDMI 2.2, mais sans bénéficier de tous les avantages de la norme, notamment la bande passante à 96 Gbps. Un câble bien moins rapide, mais qui peut être connecté à un port HDMI 2.2, pourra être annoncé comme compatible HDMI 2.2 par les fabricants. Pour s'assurer de bien avoir accès aux 96 Gbps, il faudra acheter un câble présentant la certification Ultra96. Celle-ci garantit au consommateur qu'il acquiert un câble avec les nouvelles caractéristiques prévues par le HDMI 2.2.

Nous n'avons pas de calendrier précis pour la disponibilité du HDMI 2.2. Comme toujours, son adoption sera sans doute relativement lente et progressive. Pour en profiter, il n'est pas suffisant d'acheter un câble Ultra96. Il faut aussi que les deux appareils connectés soient équipés d'au moins un port HDMI 2.2 chacun.

L'adoption de la technologie va donc se faire au rythme du renouvellement des appareils. On sait que les fabricants peuvent tarder à inclure les dernières versions connectiques à leur matériel. Le HDMI 2.1 n'était par exemple pas apparu tout de suite sur les téléviseurs. Et ce sont toujours les modèles haut de gamme qui sont servis les premiers, les autres devant attendre quelques années. Si la PS6 et la prochaine Xbox embarquent le HDMI 2.2, il s'agira d'un sérieux argument pour les marques de lancer des téléviseurs et moniteurs compatibles. Mais la présence d'une connectique aussi performante sur console paraît loin d'être indispensable pour l'instant.

Des cartes graphiques AMD pourraient par contre supporter cette nouvelle version du HDMI dès la fin 2025 ou le début 2026. Mais la question est de savoir si la prise en charge des 96 Gbps sera bien assurée.