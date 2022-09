L’iPhone 15 Ultra pourrait remplacer le modèle Pro Max en 2023

L’iPhone 15 Ultra, le prochain smartphone phare d’Apple pour 2023, pourrait finalement ne pas être un nouveau modèle pour la série l’année prochaine. Ce dernier remplacerait bien l’actuelle version Pro Max.

Dans un nouveau numéro de sa newsletter Power On, le célèbre journaliste de Bloomberg Mark Gurman a complété son récent rapport qui affirmait qu’un nouveau modèle « Ultra » allait faire son apparition dans la prochaine série iPhone 15 en 2023. Ce dernier affirme désormais que cet iPhone 15 Ultra ne sera pas un nouveau modèle, mais un simple remplaçant de la version Pro Max actuelle.

La prochaine série iPhone 15 serait donc toujours composée de 4 modèles : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra. Cette nouvelle dénomination nous fait évidemment penser aux smartphones Android, comme par exemple le Galaxy S22 Ultra, ou encore le récent Xiaomi 12S Ultra. Cependant, Apple a lui aussi désormais ses propres appareils Ultra dans son catalogue, dont notamment la nouvelle Apple Watch Ultra, ou encore la puce M1 Ultra. Un modèle iPhone Ultra pourrait donc venir harmoniser les différentes gammes du géant américain.

L’iPhone 15 Ultra arrive avec une connectique USB-C

D’après Gurman, Apple apporte des changements significatifs à ses iPhone tous les trois ans. Il serait donc peut-être plus intéressant pour les utilisateurs d’iPhone 12 Pro et d’iPhone 13 Pro qui souhaitaient passer à l’iPhone 14 Pro d’attendre la prochaine série.

Le journaliste a réaffirmé que les prochains iPhone 15 passeront tous à une connectique USB-C. Les prochains iPhone 15 Pro et 15 Ultra auront également droit à une nouvelle puce A17 gravée par TSMC en 3 nm en 2023, mais également à un capteur périscope offrant un zoom optique encore plus performant. On sait également que tous les appareils de la série profiteront du nouveau design introduit par les iPhone 14 Pro, avec une pilule en haut de l’écran et la fonctionnalité Dynamic Island.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment si l’arrivée de la version Ultra signifie qu’Apple va davantage le différencier du modèle Pro. Les iPhone 14 venant tout juste de sortir, il faudra probablement attendre plusieurs mois avant de savoir si ce nouveau modèle profitera ou non de fonctionnalités spéciales, ou encore d’une fiche technique encore plus intéressante.

