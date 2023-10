L’iPhone 15 Pro Max est plus endurant que le Galaxy S23 Ultra selon ce test

La chaîne YouTube PhoneBuff a soumis l'iPhone 15 Pro Max à une série de tests pour mesurer son autonomie. Face à lui, le Galaxy S23 Ultra de Samsung. C'est Apple qui gagne, mais pas de beaucoup.

Admettons que vous ayez mis la main sur un iPhone 15 Pro Max. Admettons aussi que vous êtes très chanceux et qu'il n'a pas de problème de surchauffe, de haut-parleurs qui grésillent ou de Wi-Fi très lent. Vous pouvez dans ce cas en profiter pleinement, et tant qu'à faire le plus longtemps possible. Mais est-ce que le smartphone haut de gamme d'Apple tient la route en terme d'autonomie ? Pour le savoir, les équipes de la chaîne YouTube PhoneBuff l'ont mis en concurrence avec le Galaxy S23 Ultra de Samsung.

Le protocole est le suivant : les écrans des deux appareils sont calibrés sur 200 nits et l'auto-ajustement de la luminosité est désactivée. Les haut-parleurs délivrent le même nombre de décibels, les mobiles sont à la même distance d'une antenne-relais et la température de la salle est contrôlée. L'iPhone et le Galaxy subissent ensuite des tests assurés par des robots. Cela permet que chaque action soit exécutée exactement en même temps et à la même vitesse sur les deux smartphones.

L'iPhone 15 Pro Max tient plus longtemps que le Galaxy S23 Ultra, mais de peu

Appel téléphonique, conversation via messagerie instantanée, visionnage de vidéos, surf sur le Web, jeu vidéo, écoute de musique, navigation GPS, enregistrement d'une vidéo… Toutes les utilisations courantes sont couvertes. Si parfois l'iPhone 15 semble se vider plus rapidement que le S23 Ultra, c'est au final le modèle d'Apple qui remporte la bataille. Il passe de 100 à 0 % de batterie en 27h44, tandis que le modèle de Samsung a rendu l'âme en 27h06.

Sur le papier, la différence est faible, mais il ne faut pas oublier un détail important : la batterie de l'iPhone 15 Pro Max à une capacité moindre, 4441 mAh contre 5000 mAh. Son optimisation semble donc supérieure. Pour contrebalancer ce point, rappelons que le téléphone d'Apple profite de la puce A17 Pro gravée à 3 nm. Ce n'est pas le cas du S23 Ultra, or on sait que cette gravure plus fine rend le composant plus efficace en théorie sur le plan énergétique. Vous pouvez retrouver l'intégralité du test dans la vidéo ci-dessous.