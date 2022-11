iPhone 15 : les nouvelles caméras pourraient corriger le plus gros défaut des smartphones en photo

La prochaine génération d'iPhone 15 d'Apple devrait être équipée d'un nouveau capteur d'appareil photo de pointe de Sony aux performances considérablement améliorées, mais surtout corriger le plus gros défaut des smartphones d’Apple.

Les sources de Nikkei ont des informations détaillées sur la partie photo de la prochaine génération de smartphones haut de gamme d’Apple, les iPhone 15. Le prochain appareil d’Apple serait équipé du dernier capteur d’image de Sony, et ce dernier serait à la pointe de la technologie.

La division Semiconductor Solutions de Sony aurait déjà développé le nouveau capteur d'image, qu'elle fabriquera dans son usine de Nagasaki et commencera à livrer dès l’année prochaine à Apple et à d'autres fabricants de smartphones. Grâce à lui, les smartphones d’Apple pourraient concurrencer les meilleurs appareils Android de 2023.

L’iPhone 15 devrait être meilleur en photo dans des conditions de basse luminosité

D’après Nikkei, les nouveaux capteurs de Sony sont capables de contenir davantage de photodiodes grâce à une architecture de semi-conducteurs qui place les photodiodes et les transistors dans des couches séparées.

Cela permettrait prétendument de capturer de meilleurs portraits même en cas de forte lumière en arrière-plan, car le signal de saturation dans chaque pixel serait doublé par rapport aux capteurs standard.

Ainsi, les prochains iPhone 15 devraient bénéficier d’améliorations importantes au niveau des photos en basse lumière, et seront également capables de mieux gérer la sous-exposition et la surexposition. La plage dynamique du capteur sera également plus élevée que les générations précédentes, ce qui pourrait permettre à Apple de corriger un des plus gros problèmes de ses smartphones.

Plus la plage dynamique du capteur est élevée, moins le smartphone doit recourir à des astuces logicielles pour obtenir un résultat satisfaisant. Il n’est pas rare de constater que les iPhone n’arrivent pas bien à restituer des couleurs fidèles dans certains clichés capturés à l’extérieur, et notamment la couleur du ciel. Dans certains cas, ce dernier est complètement brûlé (blanc), ce qui force le logiciel à devoir fortement corriger le cliché.

Apple n'utilisera probablement les nouveaux capteurs de Sony que pour la caméra arrière principale de l'iPhone 15. Cependant, on ne sait pas si l'ensemble de la gamme d'iPhone 15 recevra ces capteurs ou si la mise à niveau sera exclusive à la série haut de gamme iPhone 15 Pro. D’ailleurs, on rappelle que ce dernier sera le premier smartphone d’Apple à utiliser un capteur périscope.

Source : Nikkei