iPhone 15 : Apple reconnait un problème de surchauffe, une mise à jour devrait le corriger

Les plaintes généralisées concernant la surchauffe des nouveaux iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent être attribuées à plusieurs facteurs, dont un bug logiciel dans iOS 17, selon les découvertes d’Apple.

Depuis plusieurs jours maintenant, les premiers utilisateurs d’iPhone 15, et en particulier d’iPhone 15 Pro, rapportent d’importants problèmes de surchauffe sur leurs smartphones. Pour certains, ceux-ci sont devenus si sévères que les appareils ont tout bonnement gonflé, les rendant inutilisables. Le week-end dernier, le fabricant de l'iPhone a finalement confirmé qu'il était au courant de ces rapports et qu'il s'efforçait de résoudre le problème.

Dans les commentaires reçus par Forbes à ce sujet, Apple déclare : « Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent faire en sorte que l'iPhone fonctionne plus chaudement que prévu ». Au cours des premiers jours de configuration ou de restauration d'un appareil, Apple indique qu'une certaine chaleur peut être attendue « en raison de l'augmentation de l'activité en arrière-plan ». Pourtant, aucun iPhone n’avait jamais connu de tels soucis.

Apple va déployer une mise à jour pour corriger la surchauffe

Apple indique également avoir identifié un bug dans iOS 17 qui aggrave le problème de surchauffe pour les utilisateurs de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro. Ce problème sera « résolu dans une mise à jour logicielle », précise l'entreprise.

Par ailleurs, Apple indique que les récentes mises à jour de certaines applications tierces provoquent une surcharge du système. L'entreprise annonce qu'elle travaille directement avec ces développeurs pour résoudre les problèmes. Selon Apple, Asphalt 9, Instagram et Uber figurent parmi les applications qui surchargent le processeur de l'iPhone et provoquent une surchauffe de l'appareil. Instagram a déjà publié un correctif pour le problème le 27 septembre, selon Apple.

Le bug devrait être corrigé avec iOS 17.1, qui est actuellement en version bêta et dont la sortie est prévue fin octobre. Pour rappel, la mise à jour promet également l’arrivée d’autres fonctionnalités intéressantes, telles qu’une amélioration pour Dynamic Island. Cependant, il est tout à fait possible qu'Apple mette à disposition un correctif plus tôt avec une mise à jour logicielle plus petite, comme iOS 17.0.3.