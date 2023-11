L’iPhone 15 offre les meilleures performances 5G en France, la concurrence est loin derrière

La dernière étude d’Ookla s’intéresse aux différents débuts 5G des meilleurs smartphones du moment. En France, et plus globalement dans le reste des pays présentés, l’iPhone 15 écrase tous ses concurrents, avec l’ensemble de ses modèles en tête de liste. Les derniers Galaxy pointent également le bout de leur nez.

Si vous profitez d’un abonné 5G chez votre opérateur, vous vous demandez peut-être quel smartphone vous permettra de profiter pleinement du réseau nouvelle génération. En effet, tous les modèles n’étant pas équipés de la même puce, plus autres facteurs techniques rentrant en compte. Ça tombe bien : Ookla s’est intéressé à cette question précise et a publié un classement des smartphones avec les meilleurs débits 5G dans plusieurs pays.

En France, disons-le clairement, il n’y a pas photo. L’iPhone 15 ressort grand vainqueur de l’étude, avec l’ensemble de ses modèles trustant les premières places. Le trône revient sans surprise au modèle Pro Max. La seconde place, en revanche, ne revient pas au modèle Pro, mais au modèle standard. Les derniers flagship d’Apple ne sont d’ailleurs pas seuls représentés, puisque les iPhone 14 se trouvent juste derrière.

L’iPhone 15 écrase tout sur son passage en matière de débit 5G

Il est également intéressant de noter que les derniers fleurons de la marque à la pomme ne s’illustrent pas qu’en France. Dans le reste des pays étudiés également, les iPhone se retrouvent presque systématiquement en haut du classement. Et ce, malgré les variations de résultats causées par les différences « d’investissements dans la 5 G par les gouvernements et les opérateurs de téléphonie mobile, les différentes attributions de spectre 5G et les plans de téléphonie mobile 5G », comme l’explique Ookla.

Sur le même sujet — Apple expédie par erreur 60 iPhone 15 Pro Max à la même personne, elle n’en avait commandé que quatre



On notera également la présence honorable des flagship de Samsung, à savoir les derniers Galaxy S et Z. Voici le classement complet des meilleurs smartphones avec les meilleurs débits 5G en France :