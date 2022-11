iPhone 15 : Apple va augmenter le prix de ses smartphones en 2023, voici pourquoi

Tout indique que nos gadgets électroniques seront encore plus coûteux en 2023 et en 2024. À moins que les fabricants choisissent d’utiliser des composants moins récents, donc moins performants.

Selon le site taiwanais Digitimes, les prix de nos appareils électroniques devraient connaître une forte hausse dans les mois qui viennent. Cette inflation s’explique par la forte augmentation du prix des composants électroniques. Samsung Electronics ne parvient pas à concurrencer l’hégémonie de TSMC sur la fabrication des semiconducteurs utilisés dans les gadgets électroniques de dernière génération. Le fondeur taiwanais fabrique les semiconducteurs utilisés dans les cartes graphiques de Nvidia, le SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui anime le Samsung Galaxy S23, les processeurs AMD ou encore les puces Silicon conçues par Apple, son plus gros client.

TSMC a tant de succès auprès des grands noms de la technologie que ses carnets de commandes sont d’ores et déjà pleins pour l’année 2023, voire même en 2024. La loi de l’offre et de la demande fait grimper les tarifs du fondeur taiwanais. Le bruit court ainsi que le prix d’un wafer de la famille N3, gravé à 3 nm coûterait pas moins de 20 000 $. Soit une augmentation de 25 % par rapport au prix d’une tranche gravée à 5 nm en 2016. Les tranches de type N3E seront, par exemple, celles utilisées pour graver les puces des futurs iPhone 15. Elles apportent des gains de performance, mais par-dessus tout, elles sont beaucoup plus efficientes.

Le prix de l'iPhone 15 devrait atteindre des sommets à cause du prix des composants électroniques

Il ne fait aucun doute que les Nvidia, Apple et autres Sony, répercuteront cette hausse sur le prix de leurs produits. Si vous trouviez chers les iPhone 14 ou les cartes graphiques de Nvidia telles que l'ultrapuissante GeForce RTX 4080, c’est une mauvaise nouvelle. Les tarifs pour les gadgets haut de gamme vont encore augmenter.

Tous les appareils mis en vente ne profiteront pas de processeurs ou de puces dernier cri. Brider l’innovation et se contenter d’utiliser des puces gravées à 5 nm, voilà peut-être le moyen pour les géants de la technologie de continuer de proposer des gadgets à des prix abordables en 2023. Les futurs smartphones à base de puce Snapdragon 8 Gen 3, les MacBook à base de puce M3 et autres iPhone avec processeur A17 Bionic seront bien plus chers que leurs équivalents actuels.

Source : Digitimes