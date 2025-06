Le Google Pixel 9 Pro passe à prix sacrifié pour les soldes, vite !

Google a frappé fort avec la sortie du Pixel 9 Pro il y a moins d’un an. Ce smartphone haut de gamme se distingue par ses performances exceptionnelles en photo, ses fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle et son interface fluide pensée pour l’utilisateur. Durant les soldes, vous pouvez vous l’offrir à 527,20 € alors que son prix de vente conseillé est de 1 099 €.

Cliquez ici pour profiter de cette offre

Les soldes viennent tout juste de commencer mais les bons plans sont déjà nombreux. Vous cherchez un nouveau smartphone haut de gamme pour pas trop cher ? C’est le moment ! L’excellent Google Pixel 9 Pro voit son prix chuter sur Bouygues Telecom.

Normalement en vente à 1 099 € dans sa version de 128 Go, le smartphone est affiché à 607,20 € sans forfait. Mais ça n’est pas tout puisque vous avez une offre de remboursement après achat de 80 € qui fait finalement chuter le smartphone à 527,20 € seulement. Profitez-en pour vous équiper de l’un des meilleurs smartphones du marché à prix cassé !

Google Pixel 9 Pro : un concentré de technologies à prix soldé

Vous cherchez un smartphone complet ? Le Google Pixel 9 Pro est le modèle qu’il vous faut. Il s’adresse aux utilisateurs exigeants qui veulent un appareil compact qui allie à la fois la puissance et l’expertise photo.

Il embarque un magnifique écran Super Actua OLED LTPO de 6,34 pouces qui profite d’une définition de 1280 x 2856 px. Grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, vous bénéficiez d’une fluidité optimale.

Sous le capot, on retrouve l’excellente puce Tensor G4 gravée en 4 nm, conçue pour maximiser les performances de l’intelligence artificielle. Le smartphone dispose aussi de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go.

Côté photo, le Pixel 9 Pro ne déçoit pas. On retrouve un capteur principal Samsung Isocell GNK de 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 48 MP et d’un téléobjectif de 48 MP. À l’avant, la caméra frontale de 42 MP est idéale pour des portraits détaillés. Enfin, grâce à la batterie de 4 700 mAh, vous pouvez avoir plus de 24h d’autonomie en une seule recharge.