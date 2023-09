iPhone 15 Pro : les coins en titane le rendraient moins résistant que l’iPhone 14 Pro

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le châssis en titane de l'iPhone 15 Pro ne le rend pas plus résistant que son prédécesseur, au contraire. En cas de chocs répétés, il se casserait plus vite.

Quand Apple a dévoilé ses iPhone 15, les modèles plus haut de gamme iPhone 15 Pro et Pro Max ont marqué les esprits avec leur revêtement en titane. Un matériau qui lui permet de perdre quelques grammes sur la balance tout en le rendant plus résistant. Mais est-ce vraiment le cas en situation réelle ? Pour le savoir, Sam Kohl de la chaîne YouTube AppleTrack s'est rendu en Australie pour se procurer un iPhone 15 Pro et le maltraiter en le laissant tomber au sol à plusieurs reprises.

Afin de voir si le titane est effectivement plus durable face aux chocs, il s'est muni d'un iPhone 14 Pro, dont le châssis est en acier inoxydable. Spontanément, on a tendance à penser que le titane va offrir une protection plus importante. Mais au fil des chutes, c'est bien l'iPhone 15 Pro qui craque le premier. Au sens littéral : le verre du smartphone se fissure plus rapidement que celui de son prédécesseur. Il y a plusieurs raisons à cela.

Malgré le titane, l'iPhone 15 Pro résisterait moins bien aux chocs que l'iPhone 14 Pro

L'acier inoxydable est très légèrement souple. Cela lui permet d'absorber en partie un choc reçu. Le titane lui, est plus rigide. Quand le coin de l'iPhone 15 Pro entre en contact avec le sol, l'impact se réparti plus sur le verre de sa façade et de son dos. Ce phénomène est accentué par le fait que le nouveau mobile d'Apple a des coins arrondis. La bande de métal qui entoure le 14 Pro elle, est plate.

En contrepartie, l'acier marque les petits accrocs plus vite que le titane. Il faut bien sûr garder en tête que ce genre de test de résistance ne suffit pas à tirer des conclusions définitives. Il a tout de même fallu plusieurs chutes avant de voir des fissures sur le verre de l'iPhone 15 Pro. Dans l'idéal, il faudrait répéter le protocole utilisé dans la vidéo ci-dessous de nombreuses fois pour établir une tendance moyenne. En attendant, faites attention à votre mobile et investissez dans une coque si vous êtes du genre maladroit.