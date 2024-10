Galaxy S25 : nouveautés, prix, fiche technique, tout ce que l’on sait sur les prochains smartphones Samsung

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont les prochains fers de lance de Samsung. Cette génération doit avant tout corriger les erreurs des modèles précédents, mais apporte tout de même quelques nouveautés importantes, par exemple avec une refonte complète du design du Galaxy S25 Ultra. Découvrez avec nous tout ce qu'il faut savoir sur ces nouveaux appareils.

En tant que numéro 1 du marché des smartphones, Samsung est toujours scruté de près quand il sort de nouveaux mobiles, surtout quand il s'agit de sa gamme phare. Encore plus que les Pixel de Google, ses Galaxy sont les véritables représentants de l'écosystème Android auprès du grand public, ainsi que les plus féroces concurrents aux iPhone d'Apple. Après une série Galaxy S24 sans grande surprise, Samsung s'apprête à lancer ses Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Design, écran, performances, autonomie, photo, prix, date de sortie, on vous dit tout ce que nous savons sur les trois prochains smartphones haut de gamme de la marque.

Quand sort le Galaxy S25 ?

Traditionnellement lancée au mois de février pour une sortie en mars, la gamme principale de Samsung a modifié son calendrier dernièrement. Les smartphones pourraient donc avoir quelques semaines d'avance sur cette génération encore. Ils seraient alors présentés officiellement lors d'une conférence Galaxy Unpacked organisée mi ou fin janvier, pour une disponibilité fin janvier ou début février. Il s'agit d'une manière pour Samsung d'éviter la concurrence qui arrive fin février avec le MWC de Barcelone.

Combien coûte le Galaxy S25 ?

Le prix des Galaxy S25 est sans doute l'information qui fuitera en dernier. Il faudra attendre la communication de Samsung pour en avoir le cœur net, mais étant donné le peu de nouveautés attendues, nous pouvons tabler sur des tarifs proches de ceux des Galaxy S24. Pour rappel, voici combien coûtaient les smartphones de la génération précédente à leur sortie :

Galaxy S24 :

128 Go : 899 euros

256 Go : 969 euros

Galaxy S24+ :

256 Go : 1 169 euros

512 Go : 1 299 euros

Galaxy S24 Ultra :

256 Go : 1 469 euros

512 Go : 1 589 euros

1 To : 1 829 euros

Notez qu'avec la hausse des prix des puces Qualcomm sur cette génération, il reste possible que Samsung applique une augmentation tarifaire sur les Galaxy S25.

Un Galaxy S25 Ultra qui abandonne le design Galaxy Note ?

2025 est l'année de l'unification du design de la gamme emblématique de Samsung. Depuis l'arrêt des Galaxy Note, ce sont les Galaxy S Ultra qui adoptaient leur conception bien spécifique, avec des coins aux angles droits, des dimensions massives et un format de parallélépipède. Cette tradition va s'arrêter avec le Galaxy S25 Ultra, qui va reprendre une esthétique semblable à celle des Galaxy S25 et S25+. Les coins s'arrondissent donc largement, sans toutefois atteindre la courbe des deux autres modèles, toujours avec des tranches bien plates, pour donner un smartphone qui ne se différencie plus que par sa taille, ses capteurs photo et son stylet S-Pen intégré.

Le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Ultra pourraient intégrer un plus grand écran (dans une moindre mesure pour le S25 Ultra), mais leurs dimensions ne devraient pas trop augmenter grâce à la réduction de la taille des bordures et de l'épaisseur du châssis. Ce dernier sera toujours constitué d'aluminium sur les Galaxy S25 et S25+, le titane étant réservé au Galaxy S25 Ultra. Le S25 Ultra pourrait prendre quelques millimètres dans la hauteur, mais en perdre sur la largeur et l'épaisseur, le rendant plus confortable et pratique à prendre en main. Il serait aussi un peu plus léger que le Galaxy S24 Ultra.

Au dos, les capteurs photo seraient entourés d'un cercle noir, comme sur le Galaxy Z Fold 6, ce qui n'était pas le cas sur les Galaxy S24, dont les modules s'intégraient mieux au coloris du smartphone. Il peut s'agir d'une tentative pour Samsung de mettre en valeur ses capteurs plutôt que de chercher à les rendre discrets. Les capteurs resteraient par contre indépendants, et non rassemblés au sein d'un bloc photo. Pour le reste, pas de surprise avec un lecteur d’empreinte ultrasonique sous l'écran et une certification IP68 garantissant une certaine résistance à l'eau et à la poussière.

Quoi de neuf sur les écrans ?

Pour le Galaxy S25 standard, plusieurs versions s'affrontent. Certains rapports prétendent que la diagonale d'écran ne bougerait pas et resterait donc à 6,17 pouces (arrondis à 6,2 pouces dans la communication de Samsung). D'autres évoquent une hausse à 6,36 pouces, permettant d'augmenter la surface d'affichage tout en conservant un format compact, surtout si le gain d'espace pour la dalle est gagné grâce à la réduction des bordures. Un écran de 6,36 pouces permettrait au Galaxy S25 de se positionner face à l'iPhone 16 Pro, qui est passé de 6,1 à 6,3 pouces sur cette génération.

Nous n'avons pas d'informations sur la taille de l'écran du Galaxy S25+, ce qui signifie sans doute que Samsung va conserver la même diagonale de 6,7 pouces. L'écran du Galaxy S25 Ultra pourrait lui être un peu plus grand, passant de 6,8 pouces à presque 6,9 pouces. Là encore, il s'agirait de faire jeu égal avec les appareils d'Apple, l'iPhone 16 Pro Max ayant évolué de 6,7 à 6,9 pouces.

La luminosité de l'affichage devrait être plus puissante. Samsung avait déjà annoncé des améliorations à cet égard pour les Galaxy S24, mais les mesures réelles n'atteignaient jamais les promesses théoriques du fabricant. Les trois écrans vont reposer sur la technologie Dynamic AMOLED 2X maison, avec LTPO 2.0 permettant de faire varier automatiquement la fréquence de rafraichissement entre 1 et 120 Hz en fonction du contenu affiché. La définition restera Full HD+ sur le Galaxy S25 et Quad HD+ sur les Galaxy S25+ et S25 Ultra.

Des performances en forte hausse ?

Le suspense autour de la puce qui équipera les Galaxy S25 a rarement été aussi intense sur les générations précédentes. Le plan de départ était de propulser ses smartphones avec le nouveau SoC maison, l'Exynos 2500, avec potentiellement une puce Qualcomm en exclusivité pour le Galaxy S25 Ultra. Sauf que la divison semi-conducteurs de Samsung ne serait pas parvenue à concevoir dans les temps un Exynos 2500 qui réponde aux exigences du département Mobile eXperience, en charge de la conception des smartphones.

Une possibilité envisagée a été de remplacer l'Exynos 2500 par le Dimensity 9400 de MediaTek, qui semble assurer de très bonnes performances. Mais si les puces MediaTek ont très bien progressé et comblé une partie de leur retard sur la concurrence ces dernières années, elles souffrent encore d'un certain déficit d'image, qui pourraient entraver l'aspect haut de gamme des Galaxy S25.

Finalement, Samsung pourrait intégrer le Snapdragon 8 Gen 4 sur tous les modèles de Galaxy S25, comme cela avait été fait avec le Snapdragon 8 Gen 2 pour les Galaxy S23. Qualcomm va dévoiler cette puce lors de son Snapdragon Summit qui démarre le 21 octobre. Elle pourrait changer de nomenclature pour s'appeler Snapdragon 8 Elite, se rapprochant de l'appellation des puces du fabricant pour laptop. Samsung devrait ajouter sa touche personnelle sur le SoC et disposerait alors d'une version unique pour ses smartphones. Le nom de Snapdragon 8 Extreme Edition for Galaxy a circulé.

D'après les premiers benchmarks qui nous parviennent, les performances de celui qu'on appellera Snapdragon 8 Gen 4, en attendant de connaitre son véritable nom, s'annoncent de très haute volée. Nous serions sur une hausse de puissance bien supérieure à ce dont nous avons l'habitude d'une année sur l'autre. Pour la première fois, les smartphones Android pourraient même rivaliser avec les iPhone, qui ont jusqu'ici toujours un ou deux ans d'avance sur la concurrence en termes de performances. Qualcomm a changé l'architecture CPU de son SoC pour y intégrer ses propres cœurs Oryon, au lieu des traditionnels Cortex d'ARM. La puce est gravée en 3 nm et apporte aussi des améliorations sensibles au niveau du GPU pour la partie graphique et du NPU pour les fonctions d'IA.

La plateforme 3 nm va contribuer à améliorer l'efficacité énergétique de la puce, élément indispensable pour augmenter les performances tout en maitrisant la chauffe. Samsung aurait d'ailleurs prévu de meilleurs systèmes de refroidissement sur tous ses modèles, avec, par exemple, une chambre à vapeur plus grande sur le Galaxy S25 Ultra. Un refroidissement plus efficace peut permettre d'exploiter au mieux toutes les capacités de la puce, sans craindre de chauffe de l'appareil.

Pas de grande amélioration pour l'autonomie et la recharge ?

Les fuites les plus fiables quant à la capacité des batteries ne pointe vers aucune amélioration. Nous conserverions donc un accumulateur de 4 000 mAh sur le Galaxy S25, de 4 900 mAh sur le Galaxy S25+ et de 5 000 mAh sur le Galaxy S25 Ultra. Pourtant, les autres constructeurs parviennent à augmenter la capacité de leurs batteries sans pour autant les agrandir, en jouant sur la densité énergétique par exemple. Mais on sait que ce thème est sensible chez Samsung, qui limite aussi la puissance de charge pour éviter les problèmes de chauffe.

Les smartphones pourraient tout de même gagner en autonomie grâce au Snapdragon 8 Gen 4. Le SoC est particulièrement efficient d'un point de vue de la consommation énergétique, en partie grâce à sa gravure en 3 nm. Qualcomm aurait aussi développé une fonction basée sur l'IA pour optimiser l'usage de la batterie et qui pourrait faire gagner jusqu'à 10 % d'autonomie.

Sur la vitesse de recharge, Samsung est très en retard sur ses rivaux chinois (Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme…) et ne devrait pas les rattraper sur cette génération. Le Galaxy S25 Ultra devrait offrir la même recharge filaire 45 W, tout comme le Galaxy S25+. On espère au moins que le Galaxy S25 passe lui aussi à 45 W, puisque le modèle de base est bloqué à 25 W depuis de nombreuses années.

Les mobiles premium de Samsung sont aussi limités à 15 W de charge sans fil depuis très longtemps. Pour l'instant, rien n'indique que les Galaxy S25 vont être améliorés sur ce point. Par contre, il semble que le Galaxy S25 Ultra voit sa puissance de charge sans fil inversée doubler, passant de 4,5 à 9 W. Cela indique peut-être une adoption du standard Qi2, ce qui signifierait que le smartphone est compatible avec les accessoires magnétiques, comme avec le MagSafe des iPhone. Nous ne savons pas si les Galaxy S25 et S25+ bénéficieraient du même traitement.

Des nouveautés en photo, mais essentiellement pour le Galaxy S25 Ultra ?

Le Galaxy S25 Ultra devrait bénéficier d'un certain nombre d'améliorations matérielles sur la photo. Son capteur principal conserverait 200 MP, mais serait plus grand, mesurant 1 pouce. Cela lui permettrait de capturer plus de lumière pour de meilleurs clichés. Ensuite, les trois autres optiques devraient proposer une définition de 50 MP, alors que l'ultra grand-angle était à 12 MP et le téléobjectif 3x à 10 MP sur le Galaxy S24 Ultra. Selon certains rapports, seul l'ultra grand-angle jouira d'une telle attention et le téléobjectif 3x restera à 10 MP. Le dernier capteur est toujours un téléobjectif périscopique avec zoom optique 5x. Quelques sources évoquent le passage du téléobjectif de 10 MP à un zoom variable entre 3x et 5x, tandis que le téléobjectif périscopique de 50 MP monterait à un zoom optique 10x, mais cette option ne semble pas la plus fiable pour le moment.

Pour les Galaxy S25 et S25+, il ne semble pas y avoir de changements d'importance. Samsung avait déjà prévu d'utiliser le même capteur 50 MP grand-angle, l'ISOCELL GN3, du S23 au S25, et n'aurait pas changer d'idée, même s'il existe des rumeurs d'un passage à un module conçu par Sony. Si modification il y a, il faut plutôt s'attendre à l'intégration de l'ISOCELL GNJ maison, de 50 MP également et d'une taille similaire au GN3. Le GNJ dispose d'une lentille anti-reflets qui permet de capturer la lumière plus efficacement, et donc d'améliorer la qualité des photos.

One UI 7, une des mises à jour Samsung les plus importantes ?

C'est l'année du changement d'un point de vue logiciel pour Samsung. Depuis le passage de TouchWiz à One UI en 2017, il s'agit probablement de l'une des mises à jour les plus importantes de la surcouche du constructeur. Basé sur Android 15, One UI 7.0 va apporter de nombreuses améliorations à l'interface et de nouvelles fonctionnalités. L'une des modifications les plus notables est la séparation du volet de notifications avec celui des réglages rapides, comme sur iOS 18 et ColorOS 15.

Les icônes d'applications majeures, comme Galerie, Téléphone, Appareil photo, Contacts ou Samsung Notes vont être redessinées. Une refonte visuelle plus générale de l'UI est prévue, avec par exemple une grille de l'écran d'accueil repensée, une meilleure mise en valeur du niveau de batterie, des bulles de notifications plus en rondeur, des effets de flou ou encore un gestionnaire multitâche remanié avec des applications empilées plutôt que côte à côte. De nouvelles fonctions basées sur l'IA sont aussi attendues.

Samsung promet sept ans de mises à jour d'Android et de patchs sécurité pour ses Galaxy S25.