Votre Apple Watch va devenir super pratique grâce à cette fonction piquée à l’iPhone

Apple prépare une nouvelle version de watchOS pour sa montre connectée. Parmi les nouveautés, une fonction déjà présente sur l’iPhone arrive enfin sur votre poignet. Elle pourrait bien simplifier l’utilisation quotidienne.

Apple continue de faire évoluer ses systèmes d’exploitation pour mieux unifier ses différents appareils. Après l’iPhone et l’iPad, c’est désormais au tour de l’Apple Watch de bénéficier d’un Centre de contrôle plus intelligent et personnalisable. Annoncé lors de la WWDC 2025, watchOS 26 apportera plusieurs nouveautés utiles aux montre connectées, notamment l’arrivée de l’application Apple Notes, des améliorations pour l’app Exercice, mais surtout une refonte du Centre de contrôle. Jusque-là limité, ce dernier va devenir un vrai tableau de bord évolutif.

D'après 9to5Mac, la nouveauté principale concerne l’arrivée du support des contrôles tiers dans le Centre de contrôle. Introduite l’an dernier sur iOS, cette fonctionnalité permet d’ajouter des raccourcis issus d’applications tierces directement à l’interface. Sur l’Apple Watch, cela permettra de lancer des fonctions précises sans passer par les menus classiques. Pour faciliter encore plus l’intégration, l’entreprise a prévu une section dédiée aux contrôles synchronisés depuis l’iPhone. Même si une application n’a pas encore prévu de version spécifique pour la montre, certaines commandes pourront tout de même s’afficher grâce à ce lien direct entre les deux appareils.

Apple améliore le Centre de contrôle de ses montres connectées avec watchOS 26

Une autre nouveauté concerne la gestion des raccourcis eux-mêmes. Jusqu’ici, faire défiler une longue liste d’icônes sur un petit écran était peu pratique. Apple ajoute donc une section de suggestions automatiques, qui affichera les contrôles les plus pertinents en haut de l’écran. L’objectif est de rendre la personnalisation plus simple et rapide, tout en évitant les manipulations inutiles. Ces ajustements, bien qu’assez discrets, devraient avoir un impact réel sur le confort d’utilisation au quotidien.

watchOS 26 sera lancé officiellement durant l’automne 2025, aux côtés d’iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26. Une version bêta publique est attendue dès le mois de juillet. Ces nouveautés montrent bien comment Apple cherche à harmoniser les fonctions de base entre ses produits, sans bouleverser leur interface. Grâce à ces améliorations, l’Apple Watch pourrait devenir un compagnon encore plus complet, sans sacrifier sa simplicité.