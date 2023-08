Les iPhone 15 Pro et Pro Max seront beaucoup plus légers grâce à ce changement de design

Apple est habitué à n’introduire que peu de nouveautés sur chacune de ses nouvelles générations d’iPhone. Cependant, cette année, certains iPhone 15 promettent d’être radicalement différents de leurs prédécesseurs, notamment au niveau des matériaux utilisés.

Juste après le lancement des iPhone 14 l’année dernière, nous avions appris que la prochaine génération aurait droit à un changement de taille au niveau du design. Des rapports avaient indiqué que les iPhone 15 Pro et Pro Max auraient droit à un tout nouveau matériau, qui viendrait remplacer l’acier inoxydable utilisé pour le cadre des smartphones.

En effet, Apple aurait décidé d’utiliser du titane sur cette génération, comme sont venues le confirmer de récentes fuites. Samsung plancherait également sur un tel changement sur son Galaxy S24 Ultra, et Xiaomi sur l’une des versions du Xiaomi 14 Pro.

L’utilisation du titane va largement réduire le poids des iPhone

Si le titane est plus cher que l’acier inoxydable, ce qui devrait conduire à une hausse des tarifs, il a également d’autres avantages. Le titane est nettement moins dense que l'acier inoxydable. Un cadre en titane occupera plus de volume pour la même masse que l'acier inoxydable, ce qui permet d'obtenir une monture plus légère.

Tech_Reve, un célèbre leaker, vient d’affirmer sur X que l’iPhone 15 Pro pèsera seulement 196 grammes, contre 206 grammes pour le modèle précédent. De même, l’iPhone 15 Pro Max verra son poids se réduire à seulement 221 grammes, contre 240 grammes sur l’iPhone 14 Pro Max. Si cette fuite se confirme, il s’agira donc d’une réduction significative du poids des appareils, qui sera grandement due à l’utilisation du titane.

On sait que l’iPhone 15 Pro Max utilisera une toute nouvelle caméra périscope, mais également une plus grosse batterie que son prédécesseur. Le poids allégé du titane viendra alors compenser ses changements.

En plus d’être moins lourd, le titane présente aussi un rapport résistance/poids élevé, ce qui signifie qu'il peut offrir une résistance structurelle similaire, voire supérieure, à celle de l'acier inoxydable tout en étant plus léger. Cela permettra à Apple d'utiliser moins de matériau pour obtenir la même intégrité structurelle, et ainsi réduire le poids de l’appareil. Enfin, notons que le titane est connu pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui en fait un excellent choix pour les produits en contact avec l'humidité, comme les smartphones.