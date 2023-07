L’iPhone 15 sera une petite révolution dans le monde des iPhone, voici pourquoi

La très attendue série iPhone 15 devrait apporter une foule d'améliorations, et on connait déjà la plupart d’entre elles. Cette nouvelle génération pourrait être la plus importante de ces dernières années.

Selon Mark Gurman, journaliste renommé de Bloomberg, la prochaine série iPhone 15 devrait présenter plusieurs améliorations significatives. Au programme, on sait déjà par exemple que les smartphones vont adopter une nouvelle connectique, puisqu’Apple va abandonner son port propriétaire Lightning pour passer à l’USB-C.

Au niveau des matériaux, les modèles Pro devraient également être dotés de bords en titane plutôt qu'en acier inoxydable, un matériau de qualité supérieure plus léger, plus solide et plus résistant aux traces de doigts. Apple pourrait donc légèrement réduire le poids du cadre, sans pour autant réduire la durabilité de l’appareil.

L’iPhone 15 Pro va adopter un écran sans bord inspiré des Apple Watch

L’une des principales nouveautés des iPhone 15 Pro se situera au niveau de l’écran. Cette année, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient avoir droit à une réduction significative des bordures noires tout autour de l’écran. Les bords de ces modèles passeront d'environ 2,2 millimètres à seulement 1,5 millimètre, grâce à l'utilisation de la technologie de surmoulage à faible pression d'injection (LIPO).

C’est cette technique qu’avait déjà utilisée Apple pour ses montres Watch 7 et Watch 8, et les iPhone 15 devraient ainsi être les smartphones aux bordures les plus fines du marché. Du côté des iPhone 15 et 15 Plus, on sait qu’Apple va enfin généraliser la pilule avec Dynamic Island à toute la série, mais ils conserveront malheureusement le même écran 60 Hz que la génération précédente.

Les iPhone 15 Pro vont devenir beaucoup plus puissants

Sous le capot, les iPhone 15 Pro et Pro Max seront équipés d'une nouvelle puce A17 plus rapide et plus économe en énergie, gravée en 3 nm par TSMC. On peut donc s’attendre à des performances en hausse, mais également à une meilleure autonomie grâce à une consommation réduite. D’ailleurs, Apple aurait aussi prévu d’augmenter la taille des batteries sur toute la série, de quoi asseoir sa domination sur Android dans ce domaine.

Les iPhone 15 et 15 Plus, eux, profiteront de la même puce A16 que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de la génération précédente. Comme celles-ci n’utiliseront cette fois-ci pas la même gravure, il faut s’attendre à ce que l’écart de performances entre les modèles Pro et les autres soient plus grand que jamais.

Apple va améliorer la partie photo de tous les iPhone 15

Mark Gurman souligne également qu’il faut s’attendre à des améliorations au niveau de la partie photo sur toutes les variantes. Le modèle Pro Max devrait recevoir des objectifs mis à jour et un zoom optique plus large, grâce notamment à un téléobjectif périscopique. On pourra également compter sur de nouveaux capteurs principaux de 48 MP toujours plus larges.

Les modèles classiques ne seront pas en reste, puisqu'ils devraient aussi bénéficier d'améliorations majeures. Apple aurait aussi décidé de les équiper avec des capteurs photo de 48 MP, mais il ne s’agirait ni de l’appareil photo des modèles Pro de l’année dernière ni du même que celui attendu dans les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Enfin, en dehors de la partie photo, il semblerait que les modèles Pro ne soient plus dotés des mêmes boutons. Comme nous l’avions vu dans d’autres rapports, Apple prévoirait de remplacer le bouton de mise en sourdine par un bouton d'action personnalisable, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande flexibilité dans la manière d'interagir avec leurs appareils.

Vous l’aurez compris, les iPhone 15, et surtout les modèles Pro, ne seront pas de simples mises à jour mineures par rapport à la génération précédente. S’il est encore une fois plus intéressant d’opter pour un modèle Pro cette année, Apple prépare bien plusieurs changements pour toute la série, ce qui fera d’elle la plus grosse mise à jour de ces trois dernières années.