iPhone 15 Pro : pas d’amélioration prévue pour la caméra principale du smartphone

Alors qu’on s’attendait à ce qu’Apple améliore le capteur principal de son smartphone haut de gamme à la fin de l’année prochaine, il semblerait finalement qu’Apple a décidé de conserver un capteur identique à la génération actuelle.

Cette année, Apple a mis à jour la partie photo de ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max avec un nouveau capteur principal de 48 MP plus grand que le capteur de 12 MP précédent. La nouvelle caméra utilise 7 lentilles (7P), et on s’attendait à ce qu’Apple en ajoute une de plus sur l’iPhone 15 Pro de l’année prochaine.

Cependant, d’après un nouveau tweet de l’analyste Ming-Chi Kuo, il semblerait finalement qu’Apple ne compte pas améliorer la caméra principale de son smartphone, puisque celle-ci n’adopterait pas de lentille 8P. La qualité des clichés de l’iPhone 15 Pro devrait donc être similaire à celle des photos de l’iPhone 14 Pro.

Ajouter des lentilles à un objectif photo, à quoi ça sert ?

Pour ceux qui ne le savent pas, les fabricants de smartphones choisissent souvent d’ajouter de multiples lentilles aux objectifs de leurs smartphones pour améliorer la correction, qu'il s'agisse d'une distorsion ou encore d'une aberration de couleur. L’ajout de lentilles peut également permettre d’apporter plus de détails à certaines parties de l’image, et de mieux capturer la lumière.

D’autres smartphones tels que le Xiaomi 12S Ultra ont récemment adopté une lentille asphérique 8P, afin de résoudre les problèmes courants de photographie tels que les reflets, les images fantômes et l'aberration chromatique. L’appareil est même équipé d’un revêtement antireflet de la lentille, d’un revêtement d'encre sur le bord de la lentille, d’un matériau copolymère d'oléfine cyclique et d’un filtre de lumière infrarouge avec une technologie de revêtement par centrifugation. Le tout permet d’offrir une image globale plus claire et cohérente.

Sans cette huitième lentille, nous ne nous attendons pas à ce que la caméra principale de l’iPhone 15 Pro soit révolutionnaire par rapport à la génération actuelle. On sait néanmoins que le smartphone devrait être le premier d’Apple à utiliser un périscope, plutôt qu’un téléobjectif. Nous aurions donc droit à un zoom optique plus élevé, ce qui permettait enfin à l’iPhone de rivaliser avec certains smartphones Android haut de gamme dans ce domaine.