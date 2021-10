iPhone 14 : prix, date de sortie, photo, design, coloris, fiche technique, toutes les infos

Avec l'iPhone 14, Apple va enfin proposer un évolution majeure de ses smartphones, qui subissent une refonte de design importante et vont pour la première fois être équipés d'un capteur photo de 48 MP. Autre nouveauté, un iPhone non-Pro va avoir droit à sa déclinaison Max grand écran.

L'iPhone 13 est disponible seulement depuis peu, mais on sait déjà pas mal de choses sur son successeur, l'iPhone 14, qui fait l'objet de plusieurs fuites. Il faut dire qu'Apple travaille le développement de ses appareils bien en amont et qu'entre les sources au sein même d'Apple, chez ses fournisseurs et sur les lignes de production, les leakers s'en donnent à cœur joie et parviennent à obtenir des informations fiables des mois avant le lancement des produits. Voici tout ce que l'on sait jusqu'ici sur la série des iPhone 14.

❌ Y aura-t-il un iPhone 14 Mini ?

Selon les premières informations, Apple ne prévoirait pas d'iPhone 14 Mini. L'iPhone 12 Mini est considéré comme un échec commercial par la firme de Cupertino, qui a lancé un iPhone 13 Mini car le développement de celui-ci était déjà bien avancé. Les amateurs de format compact devront se tourner vers la gamme SE, qui devrait quant à elle être conservée.

Par contre, Apple devrait reconstituer sa gamme et toujours proposer quatre modèles différents. L'iPhone 14 serait la porte d'entrée de la série, et on aurait droit en parallèle à un iPhone 14 Max plus grand mais présentant quasiment la même fiche technique. Ensuite, l'iPhone 14 Pro apportera des améliorations sur la photo et la vidéo, et l'iPhone 14 Pro Max viendra augmenter la taille de la diagonale de l'iPhone 14 Pro.

💰 Combien va coûter l'iPhone 14 ?

L'analyste Ming-Chi Kuo, toujours pertinent quant aux plans et intentions d'Apple, a révélé que la marque envisage de proposer le prix bas le plus jamais vu pour un iPhone grand format. Ce qui se recoupe avec ce que nous évoquions précédemment : il parle ici de l'iPhone 14 Max. Jusqu'alors, les modèles Max étaient réservés pour les iPhone Pro. Kuo cite le chiffre de 900 dollars aux États-Unis pour cette référence, ce qui se traduirait par un prix de 1029 euros en France après conversion et ajout de la TVA.

Pour le détail exact des tarifs, il est encore trop tôt pour se prononcer. Surtout qu'on ne sait pas vraiment comment va évoluer la crise des pénuries de composants dans les mois qui viennent. Certains fournisseurs, de semi-conducteurs notamment, ont déjà indiqué qu'ils allaient pratiquer une hausse de prix. Apple pourrait répercuter ces coûts supplémentaires sur le prix final de ses iPhone.

🗓️Quand sort l'iPhone 14 ?

Sauf situation exceptionnelle (comme la pandémie pour les iPhone 12 en 2020), Apple respecte toujours le même calendrier avec une présentation de ses nouveaux iPhone à la rentrée, dans le courant du mois de septembre. Les précommandes sont ouvertes dans la foulée et les appareils sont disponibles sur le marché une semaine plus tard.

📱Quels changements de design pour l'iPhone 14 ?

Cela fait quelques années que l'iPhone stagne en termes de design, sans réelle évolution majeure itération après itération. Apple devrait enfin revoir en profondeur la conception de ses mobiles avec l'iPhone 14. Selon un rapport de JPMorgan Chase, le titane remplacerait l'acier pour le châssis des iPhone 14 Pro. Aussi résistant que l'acier, ce matériau a l'avantage d'être plus léger et pourrait contribuer à réduire le poids des appareils. Apple développerait une solution chimique permettant de protéger ce matériau, qui peut être sujet aux rayures. La firme de Cupertino utilise déjà du titane, qui est plus cher que l'acier, sur ses Apple Watch.

Mais la principale révolution devrait venir de la suppression de la fameuse encoche. C'est en tout cas ce qu'affirment Ming-Chi Kuo et le leaker Jon Prosser. Réduite en largeur sur les iPhone 13, celle-ci devrait enfin totalement disparaître. Le notch serait remplacé par un poinçon intégré dans l'écran, à la façon de ce qu'il se fait sur Android depuis quelques années. La caméra frontale y serait logée, alors que les capteurs TrueDepth utiles notamment au bon fonctionnement de Face ID seraient positionnés sous la dalle des iPhone 14. A priori, seuls les iPhone 14 Pro profiteraient de cette évolution, alors que les iPhone 14 pourraient conserver l'encoche.

Les iPhone 14 diraient par ailleurs adieu au bloc photo proéminent à l'arrière. Pour ce faire, Apple augmenterait l'épaisseur du mobile, ce qui permettrait de mieux intégrer les capteurs, qui avaient tendance à dépasser sur les dernières générations, pouvant même empêcher de poser son iPhone complètement à plat sur le panneau arrière, qui sera protégé par une protection en verre. Les boutons de volume sur la tranche deviendraient circulaires, et le port de charge Lightning devrait de nouveau être présent plutôt qu'un port USB-C, malgré les pressions de l'Union Européenne à ce sujet.

On en parle régulièrement, la marque à la pomme travaille sur un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran pour faire revivre TouchID et proposer une autre solution d'authentification biométrique à ses utilisateurs que Face ID. Cette technologie devrait finalement être absente des iPhone 14 et sera peut-être disponible sur les iPhone 15.

📺Quelle taille d'écran pour l'iPhone 14 ?

Si quatre modèles sont attendus, l'offre d'Apple sera très claire en ce qui concerne l'écran sur les mobiles de la série. Les iPhone 14 et 14 Pro disposeraient d'une dalle de 6,1 pouces, et les iPhone 14 Max et 14 Pro Max d'un écran avec une diagonale de 6,7 pouces.

Tous seront équipés d'une dalle OLED, mais pas forcément de la même technologie. Les iPhone 14 Pro auraient droit comme les iPhone 13 Pro à un écran LTPO avec fréquence de rafraichissement de 120 Hz, alors que les iPhone 14 ne seraient toujours pas mis au niveau et se contenteraient de LTPS bloqué à 60 Hz.

🚀Quelles performances attendre de l'iPhone 14 ?

Petite déception pour les iPhone 14, Apple ne devrait pas proposer de puce gravée dans une finesse de 3nm. Son fournisseur TSMC accuse du retard dans son calendrier habituel qui rend impossible un SoC A16 Bionic 3nm en septembre 2022. Normalement, le fondeur taïwanais finit de développer ses nœuds au printemps, en avril ou en mai. Mais la prochaine génération devra cette fois-ci attendre le second semestre. Du coup, les premiers smartphones équipés d'une puce 3nm seront des Android, via le SoC de Qualcomm qui succédera au Snapdragon 895, attendu pour la fin d'année.

L'A16 Bionic se basera sur une architecture en 4nm, contre 5nm+ pour le A15 Bionic. On attend de maigres améliorations sur le nombre de transistors et leur densité, mais on pourra constater des évolutions sur les cœurs du processeur. Pour rappel, le CPU des puces Apple embarquent six cœurs : deux plus puissants pour les tâches les plus lourdes et quatre plus modestes pour les tâches basiques. Sur les A14 et A15 Bionic, ce sont les cœurs au nom de code Firestorm et Icestorm qui officiaient. Le A16 Bionic passera à des cœurs Avalanche (x2) et Blizzard (x4). Comme d'habitude, on devrait constater un gain de performances de l'ordre d'environ 20% par rapport à la génération précédente.

🔋iPhone 14 : quelle autonomie ?

L'autonomie a longtemps été le gros point noir des iPhone. Mais à force d'optimisations logicielles et en intégrant des batteries à plus forte capacité, Apple a réussi à améliorer sensiblement l'endurance de ses téléphones sur les dernières moutures. Si bien que l'iPhone 13 Pro Max est considéré comme un champion de l'autonomie sur le marché mobile aujourd'hui.

On peut s'attendre à ce que les iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max jouissent également d'une très bonne autonomie, leur taille permettant de les équiper d'accumulateurs plus imposants. Les modèles plus compacts, les iPhone 14 et iPhone 14 Pro, devraient moins tenir la durée mais offrir tout de même une bonne autonomie, similaire à celle des iPhone 13 et iPhone 13 Pro, voire supérieure si la gravure 4nm du A16 Bionic permet de faire diminuer la consommation énergétique.

📸L'iPhone 14 sera-t-il un bon photophone ?

Après la révision du design, un autre chantier d'Apple avec l'iPhone 14 serait l'appareil photo. On parle d'un module principal de 48 MP, contre 12 MP actuellement et depuis des lustres. On imagine qu'un mode 48 MP sera proposé pour shooter des photos en très haute définition, pour les professionnels qui souhaitent faire de l'édition ou de l'impression photo et zoomer loin dans l'image sans perdre de qualité. Mais l'iPhone 14 va sans doute par défaut prendre des photos en 12 MP et utiliser la technologie de pixel-binning pour fusionner quatre pixels adjacents en un seul plus gros et ainsi capturer plus d'informations et de lumière pour des clichés plus nets et lumineux.

Par conséquent, l'iPhone 14 n'aura plus besoin de pixels aussi gros que ceux utilisés sur les derniers modèles. Ils mesurent 1,7 micron sur l'iPhone 12 et 13, 1,9 micron sur l'iPhone 13 Pro, et devraient redescendre à 1,25 micron sur l'iPhone 14.

Pour le reste, l'iPhone 14 conserverait un module ultra-grand-angle pour compléter le setup photo, alors que l'iPhone 14 Pro sera accompagné en plus d'un téléobjectif capable de zoom optique (potentiellement avec lentille périscopique) et d'un radar LiDAR. Quelques améliorations sont attendues sur ces différents capteurs, mais nous n'avons pas d'informations précises à ce sujet pour le moment.

⚙️ iOS 16 : quelles nouveautés avec la sortie de l'iPhone 14 ?

Comme les iPhone 13, iOS 15 n'a pas vraiment révolution l'interface ou les fonctionnalités du système d'exploitation mobile. Et comme pour les téléphones, le véritable changement devrait arriver en septembre 2022 avec iOS 16, qui devrait se montrer bien plus “disruptif”. On peut d'ailleurs parier que bon nombre d'iPhone qui commencent à se faire vieux ne seront pas supportés pour une incompatibilité matérielle.

Nous n'aurons pas à attendre la rentrée 2022 pour en savoir plus sur les ambitions logicielles d'Apple avec cette nouvelle mise à jour puisque la plupart des nouveautés devraient être présentées officiellement à l'occasion de la Worldwide Developers Conference, un événement annuel qui se tient traditionnellement au mois de juin.