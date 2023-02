iPhone : le modèle « Ultra » n’arriverait finalement pas cette année, rendez-vous en 2024

L’iPhone 15 Ultra n’arriverait finalement pas cette année, Apple attendrait finalement l’année suivante pour introduire ce tout nouveau modèle encore plus puissant que les autres.

Depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs rapports font état de l’arrivée prochaine d’un modèle « Ultra » dans la gamme d’iPhone d’Apple. Alors que le journaliste Mark Gurman pensait à l’origine que l’iPhone 15 Pro Max allait changer de nom, ce dernier vient finalement de publier un nouveau rapport qui apporte davantage de précisions au sujet du nouveau modèle.

Dans une nouvelle newsletter Power On, Mark Gurman annonce qu’Apple envisagerait plutôt d’introduire le nouveau modèle en 2024. Cela signifie que la série de 2023 devrait être assez similaire à celle de l’année dernière, avec un iPhone 15, un iPhone 15 Plus, un iPhone 15 Pro ainsi qu’un iPhone 15 Pro Max.

Apple pourrait sortir cinq iPhone en 2024

Plutôt que de renommer l’iPhone 16 Pro Max en iPhone 16 Ultra, Apple envisagerait plutôt d’ajouter une troisième option à sa gamme Pro, car certains clients sont chaque année à la recherche d’un smartphone toujours plus premium et toujours plus cher. Cela signifie qu’Apple sortirait 5 modèles l’année prochaine : un iPhone 16, un iPhone 16 Plus, un iPhone 16 Pro, un iPhone 16 Pro Max ainsi qu’un iPhone 16 Ultra.

Parmi les fonctionnalités spéciales à attendre de ce nouveau modèle, Gurman pense qu’il pourrait offrir quelques améliorations de la caméra, une puce encore plus rapide et un écran toujours plus grand. Il évoque même l’idée que le modèle soit doté d'un design entièrement dépourvu de port, sans Lightning ni USB-C. Cela fait plusieurs années maintenant que nous entendons parler d’un iPhone avec une connectivité 100% sans fil. Comme l’iPhone 15 Pro Max, on retrouverait également une caméra périscope, mais on ne sait pas si Apple pourrait porter le nombre de capteurs photo à 4 sur ce modèle Ultra.

En introduisant un tout nouveau modèle, il n’est pas non plus impossible qu’Apple se sépare de son modèle « Plus », qui semble avoir rencontré un succès tout aussi désastreux que l’ancien modèle « mini ». Apple ayant vu ses ventes chuter au dernier trimestre de 2022, il n’est pas impossible que le géant américain décide de miser entièrement sur les versions qui se vendent le plus, c’est-à-dire les modèles Pro.