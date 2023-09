iPhone 15 Pro : les problèmes de surchauffe empirent, le smartphone gonfle maintenant

L'iPhone 15 Pro chauffe trop. Les témoignages concernant le phénomène ne cessent d'affluer et deviennent de plus en plus inquiétants. Un utilisateur a par exemple posté une photo de son smartphone gonflé par la chaleur.

Ça chauffe pour les iPhone 15, et au sens littéral. Il y a quelques jours, nous vous parlions des problèmes de surchauffe sur les iPhone 15 Pro. Plusieurs personnes affirment même avoir été brûlées au premier degré. Et il semble que c'est loin d'être terminé. Sur le réseau social communautaire Reddit, l'utilisateur Leather_Cheerio_402 raconte qu'il a acheté un iPhone 15 Pro le 25 septembre. Il fonctionne normalement, mais quand l'internaute veut mettre le mobile dans une coque deux jours plus tard, il ne rentre pas dedans. En y regardant de plus prêt, il constate alors que son iPhone 15 Pro a enflé. La surchauffe de la batterie est très certainement en cause.

Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que ces phénomènes surviennent aussi lors de l'utilisation normale du smartphone. Pendant la charge, lors d'un appel ou simplement en naviguant dans une application comme Instagram. La très grande majorité des plaintes concerne l'iPhone 15 Pro, mais certains iPhone 15 Pro Max sont également touchés. Cela laisse penser que la nouvelle puce A17 est en cause, même si l'analyste Ming-Chi Kuo estime que cela vient plutôt d'un mauvais système d'évacuation thermique.

L'iPhone 15 Pro de certains utilisateurs gonfle après avoir surchauffé

Pour le moment, on ne connaît pas la cause réelle des cas de surchauffe observés. Apple ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, ce à quoi la firme ne pourra pas échapper. Il est très probable qu'elle ait commencé à travailler à une solution, forcément logicielle, dès l'émergence des premiers témoignages. Parmi les solutions envisageables, certains retiennent la baisse de performance volontaire du processeur. Une décision qui affecterait les performances de l'iPhone et feraient grincer des dents les acheteurs.

Il ne faut pas non plus exclure la possibilité d'un problème insoluble même après une mise à jour du système. Apple devrait alors rappeler tous les modèles concernés et assurer un remplacement à ses frais. Un potentiel cauchemar logistique qui n'est pas sans rappeler la situation de Samsung à l'époque du Galaxy Note 7.

Source : Android Headlines