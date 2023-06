L’iPhone 15 va proposer une véritable charge rapide sans fil, Apple adhère à la nouvelle norme

Si la rumeur dit vrai, l’iPhone 15 pourrait être le premier smartphone à adhérer à la norme de charge sans fil Qi2. Ce faisant, Apple se poserait en précurseur dans cette technologie. Une position à laquelle la firme n'était plus habituée depuis longtemps.

Les rumeurs concernant l’iPhone 15 nous donnent une idée toujours plus précise du smartphone qu’Apple va nous proposer dès cet automne. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, il n’y a pas de changement radical à attendre au niveau du design de l’iPhone 15, c’est au niveau des fonctionnalités et des interfaces que l’on s’attend à voir le plus de changements.

On sait par exemple que l’iPhone 15 n’arborera plus de port Lightning, Apple étant obligé de remplacer ce dernier par un port USB-C. Autre nouveauté très discrète, mais qui pourrait grandement changer la vie des utilisateurs d’iPhone, le support de la norme Qi2. Les gains en termes de performances, en vitesse de charge donc, sont plus nébuleux. La norme Qi2 « pourrait » théoriquement faire gagner du temps aux utilisateurs d’une base compatible, mais ce gain de puissance n’est pas obligatoire pour obtenir la certification.

Apple adopte la norme Qi2 pour l’iPhone 15, c’est une première

La norme Qi2 vise principalement à corriger l’ergonomie défaillante de la génération précédente en transposant la technologie MagSafe à l’iPhone. Cette dernière intègre des aimants permettant d’aligner automatiquement un appareil avec les bobines situées dans la station de recharge, à l’iPhone. On le voit, la différence entre les deux standards est finalement assez faible. C’est sans doute pour cela qu’aucun fabricant de smartphones ne s’est jusqu’à maintenant pressé pour faire certifier ses appareils auprès du Wireless Power Consortium.

La décision d'Apple d’adopter le protocole de recharge sans fil Qi2 du Wireless Power Consortium sera donc lourde de conséquences. En effet, les fabricants d’accessoires pour iPhone vont proposer toujours plus d’étuis, de housses et autres supports magnétiques. Le champ d’application de cette nouvelle technologie. Cela devrait pousser les fabricants de smartphones Android à suivre le mouvement.