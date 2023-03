iPhone 15 : la puce A17 Bionic pourraient être plus puissante que le processeur du MacBook Air M1

La rumeur annonce que la puce A17 d'Apple constituera un véritable bond technologique pour la compagnie.

Si le calendrier habituel est respecté, Apple devrait présenter ses iPhone 15 dès septembre 2023. Après le bide des iPhone 14, la firme aura fort à faire pour reconquérir les faveurs du public. La rumeur court selon laquelle elle va mettre l’accent sur la performance et « booster » les capacités du processeur des iPhone 15.

A17 Geekbench6

ST 3019

MT 7860 — Revegnus (@Tech_Reve) March 14, 2023

Avec les iPhone 15, Apple compte bien faire oublier l'échec commercial des iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Ces derniers n’avaient pas plus, la faute à une tarification mal étudiée, qui a fait que la majorité des acheteurs ont préféré payer un peu plus pour s’offrir un modèle Pro ou Pro Max, afin de jouir de plus nombreuses fonctionnalités telles que la Dynamic Island, par exemple. La firme à la pomme va clarifier sa proposition commerciale.

Le gain en performance apporté par la puce A17 n'est pas juste énorme, il est vraiment phénoménal

Une fuite sur le réseau social Weibo dévoile le score obtenu par la puce Apple Silicon A17 Bionic sur Geekbench 6, et les scores sont simplement impressionnants comparés au SoC de la génération précédente. Quand le processeur A16 Bionic marque 2504 points en simple cœur sur Geekbench 6, la puce A17 en amasse 3019. En multicœur, quand l’A16 score 6314 points, l’A17 en cumule 7860. Selon que l’on est en simple cœur ou en multi, la différence va de 20 % à 24 %.

Les iPhone 15 devraient non seulement être beaucoup plus performants, mais ils devraient aussi être plus efficaces énergétiquement. TSMC, le fondeur d’Apple, affirme que le passage à une gravure à 3 nm permettra de consommer 35 % d’énergie en moins. L’iPhone 15 devrait donc être non seulement plus rapide que son devancier, mais aussi, plus beaucoup plus endurant. Comme toute information qui a fuité sur les réseaux sociaux bien en amont de la commercialisation d’un produit, il convient de prendre ces chiffres avec des pincettes. Cela dit, si ces différences de performance sont confirmées, les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, et l’hypothétique iPhone 15 Ultra risquent auront des performances au moins comparables à celles de la puce Apple M1.