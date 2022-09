iPhone 15 : Apple préparerait un modèle Ultra encore plus performant pour 2023

Apple pourrait rejoindre la tendance initiée par les fabricants de smartphones Android et créer son propre smartphone haut de gamme « Ultra » dès l’année prochaine. Ce dernier s’annonce déjà comme étant l’iPhone le plus avancé jamais créé.

Alors qu’Apple vient tout juste de lancer ses nouveaux iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max, certains analystes ont déjà les yeux rivés vers les prochains iPhone 15 qui arriveront à la fin de l’année prochaine. Ming-Chi Kuo annonce d’ailleurs déjà la couleur : Apple prévoirait d’apporter un changement de taille à sa prochaine série de smartphones.

En effet, d’après ses informations, Apple souhaiterait créer une différenciation plus importante entre l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro. Plutôt que de n’être qu’un iPhone 15 Pro plus grand, le modèle Pro Max devrait offrir des fonctionnalités exclusives ou encore de meilleurs composants en 2023.

L’iPhone 15 Ultra remplacerait l’iPhone 15 Pro Max

Plutôt que de le nommer iPhone 15 Pro Max, comme c’était le cas depuis maintenant des années, Apple pourrait plutôt le renommer iPhone 15 Ultra. C’est en tout cas ce que laisse entendre Mark Gurman dans un tweet en réponse à Ming-Chi Kuo « Comme je l’ai dit hier, Ultra arrive ».

En le nommant iPhone 15 Ultra, Apple souhaiterait donc mettre en avant l’aspect premium du smartphone, comme le font certains fabricants d’appareils Android depuis des années. On pense notamment au Galaxy S22 Ultra, ou encore au récent Xiaomi 12S Ultra. Cependant, Apple plus récemment introduit cette dénomination dans son catalogue avec la nouvelle Apple Watch Ultra, sa montre connectée super résistante à 999 euros destinée aux athlètes adeptes des sports extrêmes. Il ne serait donc pas étonnant qu’un modèle iPhone Ultra voie le jour pour harmoniser les différentes gammes d’Apple.

Quoi qu’il en soit, on sait déjà qu’Apple prévoit de doter ses iPhone 15 Pro et Ultra de la nouvelle puce A17 en 2023, mais également d’un capteur périscope. Cependant, le changement le plus important serait surtout l’abandon du port Lightning propriétaire pour un port USB-C. Nous devrions en savoir davantage rapidement, puisque la conception des appareils prévus à la fin de l’année prochaine devrait être finalisée dès le début de l’année 2023.