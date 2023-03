iPhone 15 Pro et 15 Pro Max : la sensibilité des boutons capacitifs sera ajustable

Quelques jours à peine après avoir annoncé le développement de boutons capacitifs sur les tranches des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, Anonymous-A.S est retourné sur le forum de Mac Rumors pour apporter quelques précisions techniques concernant cette innovation technique petite par la taille, mais grande par ses implications.

Le tipster Anonymous-A.S annonçait que les boutons capacitifs des iPhone 15 Pro pourraient fonctionner même lorsque la batterie est vide ou qu’ils sont éteints, mais certains internautes ont émis des doutes quant à la faisabilité technique d’un tel concept. Comment profiter d’une telle technologie lorsque l’on porte des gants ou lorsque l’appareil est dans son étui ? Ces poussoirs seront plats — c’est tout leur intérêt — mais au niveau ergonomique, cela pose quelques problèmes.

Selon Anonymous-A.S, la solution trouvée par Apple est de proposer un menu de réglage de la sensibilité à la pression. L’autre pépite dévoilée par Anonymous-A.S est que le commutateur Sonnerie/Silencieux se trouvant sur le côté gauche de l’iPhone va gagner en flexibilité. Il sera en effet possible de lui assigner une autre fonction. Tout comme le corps en titane, ces nouvelles technologies seront uniquement proposées aux acheteurs des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sur iOS 17.

Les iPhone 15 Pro Max, les smartphones les plus prestigieux, donc les plus chers d’Apple bénéficieront également d’une fonctionnalité qui leur sera propre : un zoom périscope, qui remplacera le téléobjectif traditionnel. Les capacités photo de l’appareil devraient donc être excellentes. Celles de l’iPhone 14 Pro ne le placent pas sur le podium des meilleurs photophones, à en croire le classement établi par DxOMark.

Les informations concernant les iPhone 15 sont toujours plus nombreuses. Ils seront légèrement plus grands, ils disposeront tous de la Dynamic Island, la fonctionnalité qu'Android leur envie, et ils abandonneront le tiroir à carte SIM au profit de l’eSIm. Comme souvent chez Apple, toutes ces innovations se paieront au prix fort. Selon les analystes, il est à peu près certain que l’iPhone 15 Pro sera vendu plus cher que son équivalent actuel, donc la version « de base » coûte pourtant 1329 €.

Source : Mac Rumors