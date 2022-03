Offre fibre : quelle est la meilleure box internet en 2022 ?

La fibre optique est là pour durer, mais n'est pas encore parfaitement implémentée. Pour trouver la meilleure offre fibre pour votre domicile et le forfait idéal en fonction de vos besoins, mieux vaut comprendre les offres de chaque opérateur et savoir comparer les prix. Ce dossier vous permettra d'y voir plus clair.

“Le WiFi”. Derrière ce terme prononcé par de nombreuses personnes se cache une vérité importante : l'internet fixe n'est pas près de mourir, quand bien même les smartphones supplantent désormais les ordinateurs et que la 4G et la 5G offrent des débits importants. Si l'ADSL est mourant, il ne va pas disparaitre de sitôt.

L'accessibilité à la fibre optique ou au Très Haut Débit en général est encore loin d'être une réalité pour tous les ménages français. De nombreux foyers ne peuvent toujours pas souscrire à une offre fibre en 2022. Mais le gouvernement travaille en ce sens. Pour ceux qui ont le choix, comment déterminer le meilleur opérateur et le meilleur forfait pour vous ? Ces questions trouvent une réponse dans ce dossier, qui vous permettra de choisir la meilleure offre fibre optique selon vos besoins.

Les meilleures offres fibre optique du moment

À l'instar des forfaits mobiles, les opérateurs proposent régulièrement des promotions sur leurs abonnements FTTH. Si vous recherchez une offre fibre au meilleur prix, cet article fait le point sur les différentes options du moment.

Freebox Pop : l'offre Free la plus équilibrée, dès 29,99 € par mois

VOIR L'OFFRE FIBRE FREEBOX POP

Lancée en 2020, l'offre Freebox Pop a été un succès immédiat. Un peu moins de deux ans après le lancement en demi-teinte de la Delta, l'abonnement Freebox Pop est venu corriger ses principaux défauts. Free propose ici une offre fibre très confortable dès 29,99 € par mois et sans engagement. C'est le prix à payer la première année pour les nouveaux abonnés, puis il passe à 39,99 € par mois.

L'abonné bénéficie d'un débit de 5 Gb/s (partagés) avec jusqu'à 2,5 Gb/s sur un seul port Ethernet. Le débit descendant est de 700 Mb/s. C'est l'une des meilleures offres fibre en termes de débits et elle a l'avantage de coûter moins cher que les propositions de la concurrence. Le volet TV intègre 220 chaînes sans surcoût et vous profitez systématiquement d'un an d'abonnement gratuit à Canal+ Series (VoD).

L'offre intègre la box Internet, le player Pop et un répéteur WiFi. Sans oublier la téléphonie (appels vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations). En souscrivant à l'offre Freebox Pop, l'abonnement Free Mobile (5G/4G) ne coûte que 9,99 € par mois pour une connexion illimitée.

Débits : 5 Gb/s en réception et 700 Mb/s en émission

Appels vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations

TV : 220 chaînes

Abonnement Canal+ Séries d'un an inclus

Chaque boîtier TV Freebox Pop supplémentaire est facturé 4,99 € par mois

Le forfait Free Mobile 5G/4G est de 9,99 € par mois pour les abonnés Pop.

VOIR L'OFFRE FIBRE FREEBOX POP

Orange : Livebox Fibre à partir de 22,99 €/mois

VOIR LES OFFRES FIBRE D'ORANGE

Chez Orange, vous avez le choix entre les offres Livebox Fibre et Livebox Up Fibre. La première est disponible dès 22,99 € par mois la première année, puis passe à 41,99 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 45% les 12 premiers mois. Précisons que vous devrez vous engager sur la période. Quant aux caractéristiques de cette offre fibre optique d'Orange, les débits ascendant et descendant sont de 400 Mb/s chacun et vous bénéficiez de l'option TV incluse avec 140 chaînes disponibles.

Débits : 400 Mb/s en émission et en réception avec la box Internet Livebox 5

Décodeur TV UHD : la TV d’Orange avec 140 chaînes disponibles sans surcoût

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et de plus de 100 destinations à l’international.

Si la Livebox Fibre suffit largement à couvrir les besoins en Internet de la plupart des foyers, il est possible de souscrire à une offre fibre beaucoup plus puissante chez Orange. L'abonnement Livebox UP Fibre est proposé à 30,99 € par mois pendant 12 mois puis 49,99 € l'année suivante. Pour la dizaine d'euros supplémentaires, le débit descendant passe à 2 Gb/s partagés (1 Gb/s par équipement). En upload, il est de 600Mb/s.

Autres avantages : avec cette offre, Orange propose le Wi-Fi 6 grâce à un répéteur qui permet d'étendre le signal dans toute la maison. Vous avez également la possibilité de demander un 2e Décodeur TV et un enregistreur TV Multi-écrans qui permet d'enregistrer jusqu'à 100h de programmes. Pour résumer :

Débits de l'offre Livebox Up Fibre : 2 Gb/s partagés (1 Gb/s par équipement) en réception et 600 Mb/s en émission (box Internet Livebox 5)

Décodeur TV UHD : la TV d’Orange avec 140 chaînes disponibles sans surcoût

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et de plus de 100 destinations à l’international.

Wi-Fi 6, 2e Décodeur TV et un enregistreur TV Multi-écrans en option.

VOIR LES OFFRES FIBRE D'ORANGE

SFR fibre à partir de 18 €/mois

VOIR LES OFFRES FIBRE DE SFR

L'offre SFR Fibre de base est la plus équilibrée en termes de ratio prix / Mo. Dès 18 € par mois, vous accédez à un débit de 500 Mb/s dans les deux sens avec la box SFR 7. C'est le tarif de la première année qui passe ensuite à 38 € par mois, sans engagement. Si vous souhaitez profiter de meilleurs débits et du WiFi 6, optez plutôt pour la nouvelle box Internet SFR Box 8 qui fait monter le débit à 1 Gb/s en réception. Le prix lui passe à 28 € par mois la première année et ensuite 45 € par mois, le tout sans engagement.

Le deuxième palier de l'offre fibre de SFR et l'abonnement Fibre Power. Si vous choisissez la Box 7, le début proposé est de 1 Gb/s pour un tarif de 24 € par mois les 12 premiers mois. Vous débourserez ensuite 43 € par mois, sans engagement. Si vous optez pour la nouvelle Box 8, le débit monte à 8 Gb/s pour 34 € par mois la première année. Après cette période, le prix monte à 50 € par mois. Sachez enfin que les offres SFR Fibre vous donnent droit à au moins 160 chaînes (200 pour les offres Power).

Débits : 500 Mb/s, 1 Gb/s ou 8 Gb/s selon la formule

Appels illimités vers les Fixes en France + 100 pays

TV : plus de 160 chaînes (SFR Fibre) ou 200 chaînes (SFR Fibre Power)

10 Go de stockage sur le Cloud SFR.

VOIR LES OFFRES FIBRE DE SFR

Bouygues : Fibre Bbox à partir 15,99 €/mois

VOIR LES OFFRES FIBRE DE BOUYGUES TELECOM

Les offres fibre optique chez Bouygues Telecom sont accessibles sur 3 gammes : Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym avec des débits Internet différents et un engagement sur 1 an. Pour tout nouvel abonnement, les 12 premiers mois sont facturés à prix réduit. De plus, jusqu'au 27 mars 2022, Bouygues Télécom vous offre les deux premiers mois. Il s'agit d'une offre de remboursement.

Caractéristiques de l'offre Bbox Fit : Internet fibre + Téléphonie à 15,99 € par mois pendant 12 mois, puis 29,99 € par mois. Les débits accessibles sont de 300 Mb/s en download et 200 Mb/s en upload. Option : répéteur Wi-Fi 5. Vous bénéficiez également des appels illimités vers les fixes de France + 110 pays. Pas d'option TV avec l'offre fibre Bbox Fit.

Caractéristiques de l'offre Bbox Must : Internet Fibre à 22,99 € /mois pendant 12 mois, puis 39,99 € par mois. Les débits accessibles sont de 1 Gb/s descendant et de 400 Mb/s en émission. Appels illimités vers les mobiles France + Fixes France + 110 pays. L'offre Bbox Must inclut la TV Bouygues avec plus de 180 chaines dont 32 en replay. Inclus : décodeur TV Bbox 4K et e nregistreur TV de 128 Go.

Caractéristiques de l'offre fibre Bbox Ultym : Internet fibre à 28,99 € pendant 12 mois, puis 46,99 € par mois. Les débits sont de 2 Gb/s descendants et 600 Mb/s montants. Vous bénéficiez d'un répéteur Wifi 6 sur demande. Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays sont inclus . 180 chaînes accessibles via l'offre TV (décodeur Bbox 4K) + enregistreur TV.

Pour résumer :

Débits des offres Bbox fibre : jusqu'à 2 Gb/s en réception et 600 Mb/s en émission

Décodeur TV Bbox 4K : plus de 180 chaînes + enregistreur TV (à partir de l'offre Bbox Must)

Appels illimités vers les fixes et mobiles de France et vers les fixes de plus de 110 destinations à l’international.

VOIR LES OFFRES FIBRE DE BOUYGUES TELECOM

Comment connaître son éligibilité à la fibre optique ?

Le déploiement de la fibre optique en France progresse chaque année. Les travaux pour son installation sont tout d'abord acceptés par la commune, avant que les propriétaires d'immeubles ou de maison ne choisissent de s'en équiper. Aussi, il arrive souvent que votre commune soit fibrée, mais que ce ne soit pas le cas de votre habitation. Si vous êtes propriétaire, il vous suffit alors de contacter votre opérateur afin de faire relier votre maison au réseau.

Si vous êtes locataire, vous n'avez pas d'autre option que de contacter votre syndicat et prier pour que celui-ci en fasse un sujet prioritaire lors de la prochaine réunion. Tous les opérateurs ne sont pas nécessairement présents sur une même ligne, celui ayant réalisé l'opération disposant de 3 mois de carence avant que d'autres ne puissent s'installer. En général, 2 opérateurs sont au minimum disponibles par immeuble.

Vous visitez des appartements et ne savez pas précisément ce qu'il en est ? Les opérateurs fournissent en ligne des cartes ou formulaires de test d'éligibilité qui vous permettent de déterminer la couverture d'une zone, voire d'un immeuble entier. Rendez-vous sur le site internet l'opérateur souhaité pour y vérifier si vous pouvez souscrire à une offre fibre. Par ailleurs lors de la visite d'un logement en cas de déménagement, soyez attentif dans le hall : lorsque la fibre optique est disponible, ou le sera prochainement, une plaque métallique y est installée pour l'indiquer.

Si vous êtes déjà installé, vous pouvez vous diriger vers l'opérateur de votre choix afin que celui-ci, grâce à votre adresse ou votre numéro de téléphone, vous indique si vous pouvez ou non souscrire à une offre fibre optique. Il est toutefois difficile d'établir le meilleur opérateur pour vous. À l'heure actuelle, Orange est l'opérateur ayant le plus d'abonnés fibre et son réseau est le plus développé, avec de très bons débits, mais à prix élevé.

Tous les autres opérateurs offrent également des débits confortables, notamment Free. Avec son offre Freebox Pop vous bénéficiez d'un débit jusqu'à 5 Gb/s (partagé) pour une quarantaine d'euros par mois hors promo. Dans la même tranche de prix chez SFR et Bouygues Télécom, vous avez des offres fibre de 1 Gb/s.

FTTH, FTTB, FTTla, quelle est la différence ?

Vous avez sûrement vu tous ces sigles lorsqu'il s'agit de la fibre optique. Souvent, on parle de “vraie” et de “fausse fibre”, sans forcément éclaircir cette situation. Reprenons donc : la fibre optique est un type de raccordement qui se base sur la transmission de la lumière plutôt que d'un signal numérique ou analogique, contrairement à l'époque. De ce fait, elle est beaucoup plus rapide que les technologies précédentes, et ne perd pas en intensité sur une large distance offrant une connexion non seulement plus rapide, mais aussi plus stable.

Tous les raccordements à la fibre ne se valent pas toutefois. Voici les différents raccordements possibles :

FTTH, Fiber to the Home : la fibre optique est directement raccordée à votre maison et va jusqu'à votre box, donnant le meilleur débit possible puisque toute la chaîne est incluse.

: la fibre optique est directement raccordée à votre maison et va jusqu'à votre box, donnant le meilleur débit possible puisque toute la chaîne est incluse. FTTB, Fiber to the Building : la fibre optique est raccordée à votre immeuble, mais les appartements en son sein sont ensuite reliés en cuivre. Ainsi, les données sont ralenties par les derniers mètres à parcourir au sein de l'habitation, offrant un débit moindre.

: la fibre optique est raccordée à votre immeuble, mais les appartements en son sein sont ensuite reliés en cuivre. Ainsi, les données sont ralenties par les derniers mètres à parcourir au sein de l'habitation, offrant un débit moindre. FTTla, Fiber to the last amplifier : la fibre optique est raccordée au plot le plus proche dans votre quartier, avant d'arriver à votre immeuble ou votre maison en cuivre. C'est elle que l'on appelle communément la “fausse” fibre, puisqu'une grande partie des données transite en vérité sur un câble coaxial étant loin de fournir la même rapidité que la fibre optique.

Mieux vaut donc privilégier la fibre FTTH, pour non seulement avoir les meilleurs débits, mais aussi être sûr de posséder la technologie qui vous conviendra sur la durée. On ne recommandera le FTTB et FTTla seulement dans le cas où seul l'ADSL vous est autrement proposé.