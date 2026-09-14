Offre fibre : quelle est la meilleure box internet en 2022 ?

Quelle box internet choisir en 2026 ? Trouvez la meilleure offre fibre ou ADSL selon vos besoins grâce à notre comparateur qui est mis à jour en temps réel.

La fibre optique est désormais accessible quasiment partout en France. Au premier trimestre 2026, 42,8 millions de locaux étaient raccordables sur un total de 45,1 millions, ce qui porte la couverture à près de 95 %.

À l’instar du marché des forfaits mobiles, les opérateurs rivalisent d’offres promotionnelles pour attirer de nouveaux clients. Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, mais grâce à notre comparateur des meilleures offres box internet, vous allez pouvoir choisir aisément l’abonnement qui vous correspond le mieux.

Des promotions apparaissent régulièrement tout au long de l’année. Elles permettent généralement d’obtenir un meilleur prix que son abonnement actuel et/ou une offre plus rapide et plus complète. Notez que certaines offres promotionnelles ne durent que quelques mois avant de revenir à leur tarif normal. D’autres propositions qui peuvent paraître moins intéressantes au premier abord se révèlent parfois plus avantageuses sur le long terme lorsque leur prix ne change pas après un an.

Le top 3 des offres fibre pas chères en 2026

Offre Free Série Spéciale Freebox Pop S 24.99€ Internet, Téléphone Fibre 5 Gb/s Voir ☎ 02.99.36.20.32

Offre Bouygues Telecom B&YOU Pure fibre 24.99€ Internet Fibre 2 Gb/s Voir ☎ 02.99.36.20.32

Offre RED by SFR Box RED Fibre 22.99€ Internet, Appels vers mobile, Téléphone Fibre 1 Gb/s Voir ☎ 02.99.36.20.32

Si vous recherchez un forfait fibre qui va à l’essentiel, avec des box performantes et des tarifs accessibles, voici le top 3 des offres proposant le meilleur rapport qualité-prix en ce moment.

Freebox Pop S à 24,99 € par mois, sans engagement : box WiFi 7, jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en émission, appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM. Pas de TV.

B&You Pure Fibre à 24,99 € par mois, sans engagement : box WiFi 7, jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en émission. La télévision et la téléphonie fixe ne sont pas incluses.

RED Box Fibre à 22,99 € par mois, sans engagement : SFR Box 7 avec WiFi 5, jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement comme en émission. Vous bénéficiez également des appels illimités vers les fixes de 100 pays. L’offre donne accès à 35 chaînes via l’application RED TV. Il faut ajouter 2 € par mois pour passer à 100 chaînes et 3 € supplémentaires pour obtenir le décodeur Connect TV.

Box internet : les meilleures offres fibre en 2026

On fait le tour des offres fibre les plus complètes en 2026. Si vous recherchez une box internet performante, avec de nombreux services inclus comme la TV ou la téléphonie, voici notre comparatif des meilleures offres du moment.

Freebox Pop : l’offre fibre la plus équilibrée chez Free, dès 29,99 € par mois

Free propose une première offre fibre très confortable à 24,99 € par mois, sans TV avec la Freebox Pop S. Cette formule WiFi 7 est sans engagement et son prix ne change pas après un an.

Si vous avez besoin d’une offre avec un bouquet de chaînes TV, il faut passer à la Freebox Pop standard, disponible dès 29,99 € par mois. C’est le prix à payer la première année pour les nouveaux abonnés, puis le forfait passe à 39,99 € par mois. L’abonné bénéficie d’un débit de 5 Gbit/s partagés, avec jusqu’à 2,5 Gbit/s sur un seul port Ethernet. Le débit montant atteint 900 Mbit/s. C’est l’une des meilleures offres fibre en matière de débit. Elle propose aussi le WiFi 7 et coûte moins cher que plusieurs formules concurrentes avec TV.

Le volet TV intègre plus de 300 chaînes sans surcoût. Plusieurs services sont proposés en option, notamment Canal+ La Chaîne, Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ et Prime.

L’offre inclut également la téléphonie, avec les appels vers les mobiles en France métropolitaine et dans les DOM ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. Free fournit la box Internet, le Player TV Free 4K et un répéteur WiFi 7 sur demande. En souscrivant à la Freebox Pop, vous profitez aussi d’une réduction sur le premier forfait Free 5G+ rattaché à la box, qui revient à 9,99 € par mois au lieu de 19,99 €.

Débits : jusqu’à 5 Gbit/s en réception et 900 Mbit/s en émission

Appels vers les mobiles en France métropolitaine et dans les DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations

TV : plus de 300 chaînes

Canal+ La Chaîne pendant 3 mois, puis 15,99 € par mois en option et sans engagement

HBO Max Basic avec pub pendant 3 mois, puis 6,99 € par mois en option et sans engagement

Prime pendant 3 mois, puis 6,99 € par mois en option et sans engagement

Paramount+ Standard à l’essai pendant un mois, puis 7,99 € par mois en option et sans engagement

Chaque boîtier TV Freebox Pop supplémentaire revient à 4,99 € par mois

Le premier forfait Free 5G+ rattaché à la Freebox Pop est à 9,99 € par mois au lieu de 19,99 €

Free Ciné inclus, avec plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries à la demande

Répéteur WiFi 7 inclus sur demande

Vous cherchez un abonnement avec un tarif plus bas après la première année ? Free propose également la Freebox Révolution Light à 24,99 € par mois pendant un an, puis 29,99 € par mois, sans engagement. Avec cette formule, vous profitez d’une connexion allant jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant et 900 Mb/s en montant. Elle conserve son lecteur Blu-ray et son disque dur interne de 250 Go.

Pour 39,99 € par mois la première année, puis 49,99 €, vous pouvez souscrire à la Freebox Ultra Essentiel. La Freebox Ultra coûte pour sa part 49,99 € par mois pendant un an, puis 59,99 €. Les deux formules proposent jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement comme en émission, mais seule la plus chère inclut Netflix, Disney+ et Prime. Si vous utilisez ces plateformes, la Freebox Ultra est donc la plus intéressante. Dans le cas contraire, l’Ultra Essentiel permet d’économiser 10 € par mois.

L’offre Freebox Ultra inclut :

Débits en réception et en émission : jusqu’à 8 Gbit/s

Plus de 340 chaînes et services, dont TV by CANAL, CANAL+ La Chaîne et Universal+

Netflix Standard avec pub

Disney+ Standard avec pub

Prime avec pub

Free TV avec 320 heures d’enregistrement dans le cloud

Un Pocket WiFi 4G disponible sur demande, avec 200 Go par mois avant le raccordement puis 50 Go par mois

Cafeyn, avec un accès à de nombreux journaux et magazines

Orange : Livebox Fibre à partir de 29,99 €/mois

En ce moment chez Orange, l’offre la moins chère est la Série Spéciale Livebox Lite Fibre à 29,99 € par mois. Elle donne droit à la Livebox 5, à des débits jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en émission, ainsi qu’à 200 chaînes TV avec un décodeur TV UHD. L’abonnement impose un engagement d’un an, mais son prix ne change pas après 12 mois.

Les trois autres offres permanentes sont la Livebox Classic Fibre, la Livebox Up Fibre et la Livebox Max Fibre. Les nouveaux abonnés bénéficient d’un tarif réduit pendant la première année.

L’offre Livebox Classic Fibre est disponible à 29,99 € par mois pendant 12 mois, puis 42,99 € par mois. Elle est soumise à un engagement d’un an. Ses débits atteignent 2 Gbit/s partagés en téléchargement et 800 Mbit/s en émission. Orange fournit désormais la Livebox S avec WiFi 7 et le décodeur TV 6.

Débits : jusqu’à 2 Gbit/s en réception et 800 Mbit/s en émission

Livebox S compatible WiFi 7

Décodeur TV 6 avec 200 chaînes et Eurosport 1

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et de plus de 110 destinations à l’international

Si la Livebox Classic suffit largement à couvrir les besoins en Internet de la plupart des foyers, Orange propose une formule beaucoup plus puissante. L’abonnement Livebox Up Fibre est à 39,99 € par mois pendant 12 mois, puis 51,99 € par mois, avec un engagement d’un an.

Les débits peuvent atteindre 8 Gbit/s en réception comme en émission. Cette offre utilise la Livebox 7 compatible avec le WiFi 7.

Vous avez également un répéteur WiFi 7 pour étendre le signal dans le logement, ainsi qu’un décodeur TV 6. Pour résumer :

Débits de l’offre Livebox Up Fibre : jusqu’à 8 Gbit/s en émission comme en réception

Livebox 7 compatible WiFi 7

Un décodeur TV 6 avec 200 chaînes et Eurosport 1

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et de plus de 110 destinations à l’international

Un répéteur WiFi 7 inclus sur demande

Enfin, la Livebox Max Fibre va encore plus loin. Elle conserve les mêmes débits de 8 Gbit/s dans les deux sens, mais inclut jusqu’à trois répéteurs WiFi 7 et deux décodeurs TV 6.

Vous bénéficiez également d’une réduction de 5 € par mois sur Netflix, Disney+, HBO Max et Ligue 1+, sous réserve de souscrire les services concernés auprès d’Orange. Le forfait est à 47,99 € par mois la première année, puis 57,99 € par mois.

SFR Fibre à partir de 27,99 €/mois

L’opérateur propose désormais quatre abonnements fibre : Starter, Power S, Power et Premium.

SFR Fibre Starter : 27,99 € par mois

L’offre SFR Fibre Starter séduit par son prix de 27,99 €, qui n’augmente pas après un an. Elle inclut la Box 7 avec WiFi 5, ainsi qu’un décodeur SFR Box 7 TV donnant accès à 160 chaînes. L’abonnement impose un engagement de 12 mois.

Les débits proposés atteignent 1 Gb/s en téléchargement comme en émission. Cette formule comprend également les appels illimités vers les fixes en France, mais pas vers les mobiles.

SFR Fibre Power S : 29,99 € par mois avec engagement de 12 mois

L’offre SFR Fibre Power S est une version un peu plus avancée que l’abonnement Starter. Elle s’appuie sur la SFR Box 8 avec WiFi 6 et propose jusqu’à 1 Gb/s dans les deux sens. Elle comprend également 160 chaînes TV, ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France.

SFR Fibre Power : 36,99 € par mois avec engagement de 12 mois

L’offre SFR Fibre Power est la formule milieu de gamme de l’opérateur. Elle inclut la Box 8 avec WiFi 6 et coûte 36,99 € par mois. Vous bénéficiez de 2 Gb/s en téléchargement et de 1 Gb/s en envoi, des appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que de 200 chaînes TV.

Votre abonnement permet également d’obtenir une réduction de 3 € par mois sur une plateforme de streaming proposée par SFR.

SFR Fibre Premium : 45,99 € par mois, sans engagement

L’offre SFR Fibre Premium est destinée aux abonnés les plus exigeants. Elle inclut la Box 10+ au tarif de 45,99 € par mois, sans engagement.

Vous bénéficiez de débits allant jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement comme en émission, du WiFi 7, des appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que de 200 chaînes TV. Deux répéteurs WiFi 7 sont également inclus.

L’abonnement donne enfin droit à une réduction de 5 € par mois sur une plateforme de streaming proposée par SFR.

À savoir : les frais d’ouverture de service s’élèvent actuellement à 49 € chez SFR.

Box internet Bouygues Telecom : la fibre Bbox à partir de 24,99 €/mois

Bouygues Telecom propose cinq principales offres fibre : B&You Pure Fibre, B&You Pure Fibre Plus, Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym. Les deux formules B&You sont sans engagement et leur prix ne change pas après un an. Les Bbox imposent un engagement de 12 mois. Leur tarif reste identique au-delà de la première année pour les clients disposant d’un forfait mobile Bouygues Telecom de 20 Go ou plus. Dans le cas contraire, il augmente après 12 mois.

B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois : cette box Internet sans engagement propose le WiFi 7 ainsi que des débits allant jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en émission. La télévision et la téléphonie fixe ne sont pas incluses.

B&You Pure Fibre Plus à 27,99 €/mois : cette seconde formule sans engagement peut atteindre 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en émission, sous réserve d’éligibilité et d’activer gratuitement l’option Débit+. Elle ne comprend ni la télévision ni les appels depuis une ligne fixe.

Bbox Fit avec WiFi 6 à 30,99 €/mois : box Internet Fibre avec un engagement d’un an. L’abonnement passe à 37,99 € par mois au bout de 12 mois, sauf si vous détenez un forfait mobile Bouygues Telecom de 20 Go ou plus. Les débits atteignent 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en émission. Cette offre inclut les appels vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. L’application B.tv donne accès à plus de 180 chaînes, mais aucun décodeur TV n’est fourni.

Bbox Must avec WiFi 7 à 36,99 €/mois : box Internet Fibre avec un engagement d’un an. L’abonnement passe à 43,99 € par mois au bout de 12 mois pour les clients qui ne disposent pas d’un forfait mobile Bouygues Telecom compatible. Les débits atteignent 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en émission. Les appels illimités vers les mobiles en France, les fixes en France et les fixes de plus de 110 pays sont inclus. L’offre donne également accès à plus de 180 chaînes, avec un décodeur TV, 100 heures d’enregistrement et un répéteur WiFi 7 sur demande.

Bbox Ultym avec WiFi 7 à 45,99 €/mois : box Internet Fibre avec un engagement d’un an. Son prix passe à 52,99 € par mois après 12 mois pour les clients qui ne disposent pas d’un forfait mobile Bouygues Telecom compatible. Les débits peuvent atteindre 8 Gbit/s dans les deux sens. Les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France, en Europe et en Suisse, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays, sont inclus. Vous bénéficiez aussi de plus de 180 chaînes, de deux décodeurs TV, de 100 heures d’enregistrement et de deux répéteurs WiFi 7 sur demande.

Offre fibre Sosh : La Boîte Sosh à 24,99 € par mois

Sosh propose désormais deux abonnements fibre sans engagement. Le moins cher, La Boîte Sosh Fibre, coûte 24,99 € par mois. Son prix ne change pas après un an.

Cette formule utilise une Livebox 6 avec WiFi 6E. Les débits atteignent 2 Gbit/s partagés en téléchargement et 800 Mbit/s en émission. Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations sont inclus. L’application TV d’Orange est disponible gratuitement sur demande. Il faut ajouter 5 € par mois pour obtenir jusqu’à 200 chaînes et un décodeur TV UHD.

Sosh propose également l’offre Boost Fibre à 28,99 € par mois. Elle repose sur une Livebox 7 SE avec WiFi 7 et peut atteindre 8 Gbit/s en téléchargement et 2 Gbit/s en émission. Cette formule va beaucoup plus vite, mais elle n’inclut ni la téléphonie fixe ni la télévision.

RED Box Internet : une offre fibre à partir de 22,99 €/mois

Offre RED by SFR Box RED Fibre 22.99€ Internet, Appels vers mobile, Téléphone Fibre 1 Gb/s Voir ☎ 02.99.36.20.32 Offre RED by SFR Box RED Wi-Fi 6 23.99€ Internet, Appels vers mobile, Téléphone Fibre 2 Gb/s Voir ☎ 02.99.36.20.32 Offre RED by SFR Box RED + TV 25.99€ Internet, Appels vers mobile, TV, Téléphone Fibre 1 Gb/s Voir ☎ 02.99.36.20.32

Les offres fibre de RED by SFR sont évolutives. Vous avez un forfait de base à 22,99 € par mois, sans engagement, que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Cette formule utilise la SFR Box 7 avec WiFi 5 et propose un débit allant jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement comme en émission.

Les appels illimités vers les fixes de 100 pays sont inclus. RED propose actuellement les appels vers les mobiles de France sans surcoût, au lieu de 5 € par mois habituellement. Vous avez également accès à 35 chaînes gratuitement avec l’application RED TV.

Pour 3 € supplémentaires, vous pouvez regarder ces chaînes directement sur votre téléviseur grâce au décodeur Connect TV. Une autre option facturée 2 € par mois permet de passer de 35 à 100 chaînes.

Enfin, 1 € de plus par mois suffit pour obtenir la SFR Box 8 avec WiFi 6, jusqu’à 2 Gb/s partagés en téléchargement et 1 Gb/s en émission.

Quelles sont les meilleures offres ADSL ?

Vous n’êtes pas encore éligible à la fibre ? Voici notre comparatif des meilleures offres ADSL en 2026. Le réseau cuivre est désormais en cours de fermeture et disparaîtra progressivement selon les communes jusqu’à la fin de l’année 2030. Si les débits en ADSL et en VDSL restent considérablement moins élevés, ces technologies peuvent encore dépanner dans les zones où la fibre n’est pas disponible.

Comment tester votre éligibilité à la fibre pour chaque opérateur ?

Si l’une des offres de notre comparatif vous fait de l’œil, la prochaine étape consiste à voir si votre logement ou celui dans lequel vous comptez emménager est éligible chez l’opérateur concerné.

Chaque opérateur dispose d’un outil permettant de tester l’éligibilité à la fibre optique en fonction de votre adresse. Voici la page à utiliser chez chacun d’entre eux :

Testez votre éligibilité chez Orange

Testez votre éligibilité chez Free

Testez votre éligibilité chez Bouygues Telecom

Testez votre éligibilité chez SFR

Sachez que, même si cela n’a pas toujours été rapide, le déploiement de la fibre optique en France est aujourd’hui très avancé. Au premier trimestre 2026, l’Arcep comptabilisait 42,8 millions de locaux raccordables sur un total de 45,1 millions, soit une couverture proche de 95 %. Toutes les communes et toutes les adresses ne sont toutefois pas logées à la même enseigne. Mieux vaut donc tester votre éligibilité pour en avoir le cœur net.

Comment changer d’opérateur : ce qu’il faut savoir pour migrer facilement

Il est aujourd’hui très facile de changer d’opérateur. Le processus diffère selon que vous gardiez ou non votre numéro de téléphone fixe. Mais disons-le clairement : le choix le plus simple et le plus pratique est de demander la portabilité de votre numéro fixe.

Vous gardez le numéro de votre ligne fixe

Dans ce cas, il revient à votre nouvel opérateur de se charger de toute la procédure : activation de la nouvelle ligne et résiliation de l’ancien contrat. Assurez-vous simplement de communiquer votre numéro RIO au moment de la souscription.

Pour obtenir votre RIO, appelez le 3179 depuis votre ligne fixe. C’est le plus simple, mais si vous n’avez pas accès à votre téléphone fixe, voici les numéros à contacter :

Orange/Sosh : 0800 003 179 depuis une ligne Orange ou Sosh

: 0800 003 179 depuis une ligne Orange ou Sosh SFR/RED by SFR : 0800 973 179 depuis une ligne de l’opérateur

: 0800 973 179 depuis une ligne de l’opérateur Bouygues Telecom/B&You : 0800 943 943 depuis une ligne Bouygues Telecom

: 0800 943 943 depuis une ligne Bouygues Telecom Free : 0805 923 179 depuis une ligne Free

L’autre bonne nouvelle, c’est que les principaux opérateurs remboursent une partie des frais facturés par votre ancien fournisseur. Le plafond atteint généralement 100 €, mais il monte jusqu’à 150 € chez Orange et 151 € chez Free. Si vous êtes lié par un engagement, le plus simple sera d’attendre pratiquement la fin du contrat afin d’éviter des frais que ce remboursement ne couvrira pas forcément.

Vous ne conservez pas votre numéro fixe

Le changement d’offre est plus compliqué dans ce cas, mais rien d’insurmontable. Vous devrez vous charger vous-même de la résiliation de votre ligne actuelle en envoyant une lettre en recommandé à votre FAI ou en le faisant directement depuis votre espace client.

Pour éviter une coupure avant l’activation de votre nouvel abonnement, nous vous recommandons d’anticiper en tenant compte des délais de résiliation et de souscription. N’oubliez pas non plus de renvoyer le matériel de l’opérateur dans le délai indiqué.

Quel est le meilleur réseau fibre en France ?

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. En 2026, l’Observatoire de la satisfaction client de l’Arcep qui a porté sur une enquête réalisée à l’automne 2025 donne une idée de la qualité de l’expérience fibre chez les abonnés des différents opérateurs.

Les notes de satisfaction générales placent Orange en tête avec une note générale de 8,2 sur 10. Free et Bouygues Télécom arrivent ensuite avec une note de 8 sur 10. SFR obtient pour sa part une note de 7,9 sur 10.

La note globale vient de la pondération entre plusieurs notes attribuées aux opérateurs par les clients, en fonction de différents aspects du service obtenu.

L’évaluation de l’expérience client porte ainsi sur les aspects suivants : la mise en service, la qualité de la connexion internet, la qualité du service de téléphonie fixe, la qualité et la fiabilité de la box ou encore la qualité du service de télévision.