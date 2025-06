Galaxy Buds FE : les écouteurs Samsung passent sous les 40 € pour les soldes d’été

Des écouteurs Samsung sont à prix soldé sur le site e-commerce de l'enseigne Leclerc. Actuellement, les Galaxy Buds FE passent sous la barre des 40 euros, ou plus précisément à 39,13 euros. À ce prix-là, les stocks risquent de s'écouler assez rapidement !

Pendant toute la durée des soldes d'été 2025 et dans la limite des stocks disponibles, l'enseigne Leclerc propose à ses clients de s'offrir les Galaxy Buds FE à prix réduit. Affichés en temps normal à 69,13 euros, les écouteurs Samsung voient leur tarif diminuer à 39,13 euros. Pour information, la remise immédiate de 30 euros est réservée aux possesseurs de la carte de fidélité du magasin. Afin d'en profiter, il est conseillé de se connecter à son compte client et la réduction se fera automatiquement.

Dévoilés au même moment que les Galaxy S23 FE et Tab S9 FE, les Galaxy Buds FE disposent de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, d'un transducteur de 6,5 mm chacun et de trois microphones. Les écouteurs sans fil Samsung de type intra-auriculaire possèdent aussi divers capteurs, une conception IPX2 et la réduction active de bruit.

Du côté de l'autonomie, les Buds FE de la gamme Galaxy peuvent être utilisés au cours d'une durée maximale de 30 heures par l'intermédiaire du boîtier de charge fourni. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs sont rechargeables durant cinq minutes, ce qui permet d'obtenir près d'une heure d'écoute supplémentaire. Enfin, les Samsung Galaxy Buds FE sont accompagnés d'un câble USB-C et de trois paires d'embouts de taille différente.