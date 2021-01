L'iPhone 13 fait déjà parler de lui. Design, spécifications techniques, une flopée de détails sur la prochaine génération des smartphones d'Apple sont déjà connus. Nous vous proposons un point complet sur ces informations.

Le lancement de la série iPhone 13 peut sembler lointain, mais Apple planche déjà sur sa nouvelle génération de smartphones. Et nous avons déjà de nombreuses informations à leur sujet, originaires notamment de fuites en provenance des lignes de production des composants. Dans ce dossier, vous avez l'occasion d'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les iPhone 13.

iPhone 13 : combien de modèles ?

À l'automne 2020, pour la première fois, Apple a présenté quatre modèle d'iPhone en même temps. La marque à la pomme devrait récidiver cette année avec la sortie d'un iPhone 13 Mini, d'un iPhone 13, d'un iPhone 13 Pro et d'un iPhone 13 Pro Max. Et ce même si les chiffres de vente de l'iPhone 12 Mini sont en deçà des attentes. La firme de Cupertino devrait donner une autre chance au format compact. C'est en tout cas ce que nous apprend un rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, qui est souvent fiable en ce qui concerne les futurs produits Apple.

Bloomberg nous apprend qu'Apple pourrait envisager de ne pas nommer ses prochains mobiles “iPhone 13” mais plutôt “iPhone 12s”, car il s'agit d'une génération de transition.

Quelle est la date de sortie de l'iPhone 13 ?

Après des petits soucis de calendrier avec les iPhone 12, provoqués notamment pas la situation sanitaire dans le monde entier, il est attendu qu'Apple reprenne ses habitudes. Une keynote devrait être tenue dans la première moitié du mois de septembre pour dévoiler les iPhone 13, qui devraient être commercialisés une dizaine de jours plus tard. Il est possible qu'on assiste à une sortie différée de quelques semaines pour certains modèles, comme en 2020.

Quel est le prix de l'iPhone 13 ?

Nous allons le voir plus tard dans ce dossier, peu de nouveautés et d'innovation sont attendues sur cette génération, une constante chez Apple qui y va petit à petit sans prendre de risques. On peut s'attendre à des tarifs similaires à ceux pratiqués pour les iPhone 12 avec ces iPhone 13, à savoir :

iPhone 13 Mini : à partir de 809 euros

à partir de 809 euros iPhone 13 : à partir de 909 euros

à partir de 909 euros iPhone 13 Pro : à partir de 1159 euros

à partir de 1159 euros iPhone 13 Pro Max : à partir de 1259 euros

Quel design pour l'iPhone 13 ?

Plusieurs sources prétendent qu'Apple va réduire la taille de l'encoche sur les iPhone 13. De quoi laisser un peu plus d'espace à l'écran, alors que le poinçon des smartphones Android est bien plus discret. Mais le fameux notch, même moins imposant, sera donc toujours de la partie. Apple a besoin de place pour loger ses capteurs TrueDepth, indispensables à la technologie reconnaissance faciale Face ID, même après avoir réussi à les miniaturiser quelque peu. L'encoche serait aussi large que sur la génération précédente, mais plus fine sur la hauteur. Pour ce faire, Apple a dû regrouper la caméra infrarouge et le projecteur de points en un unique module.

Les iPhone 13 seraient également plus épais que les iPhone 12, de 0,26mm. On perd un peu de compacité, mais les iPhone 12 étaient plutôt fins, ce n'est donc pas un gros problème. Par contre, le bloc photo aussi serait plus proéminent, pouvant donner des doutes quant à sa durabilité. C'est d'ailleurs pourquoi une couche de cristal de saphir serait posée sur les objectifs pour les rendre plus résistants.

2021 pourrait être l'année du grand retour de Touch ID. Cela fait bien longtemps qu'Apple a mis de côté sa technologie biométrique de reconnaissance par empreinte digitale pour mettre en avant Face ID. Bien sûr, pas de lecteur d'empreintes sur une bordure inférieure comme sur les anciens modèles, les iPhone 13 seraient équipés d'un capteur sous l'écran, comme sur les smartphones Android haut de gamme depuis deux ans. Les utilisateurs auront ainsi le choix entre deux options biométriques pour déverrouiller leur smartphone. Le port obligatoire du masque dans l'espace public de nombreux pays n'est peut-être pas étranger à la réintégration de Touch ID, Face ID pouvant montrer des difficultés dans certaines situations.

Autrement, l'esthétique des iPhone 13 ne devrait pas bien évoluer, avec un cadre en aluminium anguleux et des tranches plates. Une rumeur évoque la possibilité que l'un des modèles soit dépourvu de tout port de charge. Il serait alors seulement compatible avec la recharge sans fil (et idem pour les transferts de fichier). Il s'agirait d'un essai pour voir la réaction du public à un tel changement. Mais nous ne voyons pas Apple tenter un tel mouvement dès 2021, surtout que MagSafe ne s'est pas forcément autant imposé que l'aurait voulu Apple. Nous savons par contre qu'un objectif de la firme de Cupertino à terme est bien de retirer tous les boutons, touches physiques et prises de ses iPhone.

Un iPhone 13 pliable fait également parler de lui, mais il faudra sans doute attendre 2022 pour voir un tel appareil chez le constructeur américain.

Quelle est la taille d'écran de l'iPhone 13 ?

Bis repetita pour Apple avec les iPhone 13, on reprend les mêmes diagonales d'écran que celles des iPhone 12 :

iPhone 13 Mini : 5,4 pouces

5,4 pouces iPhone 13 : 6,1 pouces

6,1 pouces iPhone 13 Pro : 6,1 pouces

6,1 pouces iPhone 13 Pro Max : 6,7 pouces

Par contre, il y a du nouveau sur la fréquence de rafraichissement. Apple avait abandonné l'idée d'offrir des dalles 120 Hz sur les iPhone 12, craignant de ruiner l'autonomie de la batterie, qui peut déjà être mise à mal par la 5G. Mais cette fois, c'est la bonne : les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max jouiront bien d'un écran 120 Hz, avec ProMotion.

C'est Samsung qui fournira les dalles OLED LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) des iPhone 13 Pro. Cette technologie est notamment très intéressante pour profiter d'une fréquence de rafraichissement variable, qui s'ajuste automatiquement en fonction des besoins. L'écran passe par exemple en dessous des 30 Hz s'il n'est pas utilisé, permettant d'économiser de la batterie. Un système que l'on retrouve déjà sur l'iPad Pro et son écran ProMotion (mais sans LTPO dans ce cas).

Performances

L'une des attractions des iPhone 12 était leur SoC Bionic A14, la première puce gravée en 5nm. Il va falloir attendre avant de passer au 3nm, le Bionic A15 est fabriqué selon un procédé de gravure en 5nm+. Nous devrions avoir des performances encore plus impressionnantes avec ce nouveau SoC, ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique, alors que les iPhone sont déjà des champions en la matière.

Concernant la connectivité, tous les iPhone 13 seront bien sûr compatibles 5G, grâce à la présence de modems Qualcomm. En 2020, Apple a fait le choix de n'intégrer le support de la 5G millimétrique que sur les versions américaines de ses iPhone 12, jugeant que celle-ci ne sera pas exploitée dans de nombreux pays avant plusieurs années. En France par exemple, les opérateurs n'exploitent pas encore ces bandes de fréquence pour leur réseau 5G. La 5G millimétrique pourrait de nouveau être absente sur les iPhone 13 chez nous, au moins sur les modèles non Pro.

Les iPhone 13 bénéficieraient par contre de la nouvelle norme WiFi 6E, dont le principal intérêt est d'ajouter une troisième bande de fréquence à cette technologie, le 6 GHz rejoignant les 2,4 et 5 GHz pour désencombrer ces derniers. Là encore, tous les pays ne sont pas au même niveau. Aux États-Unis, le WiFi 6E est utile, car le 6 GHz est disponible. En principe, la France libèrerait la bande 6 GHz dès mars 2021. Apple devrait donc offrir le WiFi 6E aux iPhone 13 vendus en France.

Mémoire

Apple ne participe à la course à la mémoire vive que se livrent les constructeurs Android, préférant une optimisation logicielle aux petits oignons qu'une quantité de RAM démesurée. On devrait partir sur les mêmes bases que sur la série 12 avec des iPhone 13 et 13 Mini à 4 Go de RAM et les modèles Pro à 6 Go.

Pour le stockage, toujours pas d'emplacement pour carte microSD afin d'étendre l'espace disponible, il va donc falloir choisir avec soin la configuration de son mobile. Les iPhone 13 Mini et 13 viendraient avec 64, 128 ou 256 Go de mémoire interne. Les iPhone 13 Pro et Pro Max auraient quant à eux droit à 128, 256 ou 512 Go stockage. D'après le leaker Jon Prosser, on peut aussi s'attendre à des variantes proposant 1 To de stockage sur les iPhone 13 Pro, potentiellement pour conserver des vidéos en 8K particulièrement lourdes.

Autonomie, batterie et recharge

C'est certainement sur ce point que les données manquent le plus à ce jour. Les iPhone 12 sont équipés d'une batterie plus petite que les iPhone 11, et l'impact sur l'autonomie s'en fait ressentir. On peut espérer que l'une des raisons pour lesquelles les iPhone 13 seront plus épais que leurs prédécesseurs est l'augmentation de la capacité des accumulateurs.

Nous n'attendons pas d'évolution en ce qui concerne la vitesse des recharges filaires et sans fil. Aucun chargeur ne sera fourni dans la boîte, comme pour la génération actuelle.

Apple teste des systèmes de dissipation de chaleur basés sur des chambres à vapeur pour mieux réguler la température de ses appareils. Une technologie qui a déjà fait ses preuves sur quelques modèles de smartphones Android haut de gamme, comme le Galaxy Note 20. Il est surtout utile quand l'appareil est très sollicité, quand un jeu vidéo est lancé par exemple. La marque à la pomme s'intéressant de plus en plus au gaming, il n'est pas étonnant qu'elle envisage un refroidissement par chambre à vapeur pour l'iPhone 13.

Appareil photo

Apple va continuer de miser sur des lentilles 7P sur l'iPhone 13 (et sûrement l'iPhone 14), comme avec l'iPhone 12. Un élément optique qui autorise une ouverture très faible de f/1.6, idéal pour capter plus de lumière. Les lentilles 7P sont en train de se démocratiser et les capacités de production augmentent, on devrait ainsi assister à une baisse des prix profitant à Apple, qui compte bien en profiter.

Mais pas de panique, quelques nouveautés sont tout de même attendues pour l'appareil photo des prochains iPhone. Tout d'abord, le LiDAR arrive sur tous les modèles d'iPhone 13. Le capteur fabriqué par Sony pour offrir des fonctionnalités premium liées à la profondeur de champ et à la réalité augmentée, étaient réservées aux iPhone 12 Pro seulement, il sera présent sur toute la série en 2021.

La stabilisation optique de l’image Sensor Shift, dont bénéficiait seulement l'iPhone 12 Pro Max, va également faire son apparition sur les modèles inférieurs sur les iPhone 13/12S. Pour rappel, il s'agit d'un système reposant sur le capteur ultra grand-angle, qui agit comme un gimbal et capable de se déplacer pour suivre l'action au mieux sans tremblements.

Le capteur ultra grand-angle qui va d'ailleurs avoir droit à une refonte complète, avec une ouverture qui passerait de f/2.4 à f/1.8, un changement majeur pour la capture de la lumière, ce traduisant par des clichés nocturnes plus nets et avec moins de bruit. Un nouvel élément optique va également être ajouté à ce module (qui passera alors de 5 à 6), probablement visant à réduire les effets de distorsion, qui constituent souvent un problème avec l'ultra grand-angle. Dernière nouveauté pour cet objectif spécifique, il devrait recevoir une fonctionnalité d'autofocus, absente jusqu'ici.

Il est également possible que le format Apple ProRAW et que la prise en charge du HDR10 et du Dolby Vision soient étendus à tous les iPhone de cette génération et non seulement aux Pro, mais nous n'avons pas de confirmation fiable à ce niveau pour le moment.

Mais du coup, comment les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max vont se démarquer en photo si les iPhone 13 et 13 Mini les rattrapent sur tous les points ? Ces deux références devraient avoir droit à des lentilles plus larges, avec une ouverture plus intéressante pour la gestion de la lumière. Ils devraient ainsi montrer de meilleures capacités sur les photos lors de mauvaises conditions de luminosité. Des améliorations en termes de définition d'image peuvent également faire partie du package. De leur côté, les iPhone 13 et 13 Mini reprendront les lentilles que lon retrouve sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max.

Enfin, les iPhone resteront des champions incontestés de la vidéo, leur véritable point fort par rapport aux mobiles haut de gamme Android. Une lentille spéciale anamorphique permettrait de filmer en qualité 8K à 45 images par seconde. Il est probable que seuls les modèles Pro en soient capables.

iOS 15

À nouveaux iPhone, nouvelle version du système d'exploitation mobile iOS, qui basculera dans sa 15e version. Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose à propos d'iOS 15. Mais de premières fuites ne devraient pas tarder, suivies par la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2021 qui devrait se tenir dans le courant du mois de juin. À cette occasion, nous aurons une idée précise des nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à iOS.