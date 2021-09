L’iPhone 13 a une batterie 15% plus grande que l’iPhone 12, ce démontage le prouve

L'iPhone 13 est visiblement alimenté par une batterie 25% plus importante que celle de son prédécesseur direct, l'iPhone 12. D'après un démontage apparu en ligne, Apple a revu l'agencement des composants afin d'y intégrer cet imposant accumulateur.

Fidèle à ses habitudes, Apple n'a pas évoqué la taille exacte de la batterie des iPhone 13 lors de la keynote de présentation. Lors de la conférence, les cadres de la marque se sont contentés d'évoquer l'autonomie des nouveaux smartphones. Apple affirme avoir largement amélioré l'autonomie de tous les modèles.

D'après le géant de Cupertino, l'iPhone 13 standard offre 2,5 heures d'autonomie en plus que l'iPhone 12. L'écart est surtout significatif en streaming vidéo. Sur son site web officiel, Apple annonce 19 heures d'autonomie lors de la lecture de vidéos en streaming, contre seulement 11 heures pour l'iPhone 12.

Ce démontage dévoile les entrailles de l'iPhone 13

Pour parvenir à doper l'autonomie de l'iPhone 13, Apple a intégré de plus grosses batteries au coeur de ses téléphones. D'après un dépôt sur le site Web de Chemtrec, le modèle standard serait alimenté par une batterie de 12,41 watts-heures, en hausse de 15 % par rapport à la batterie de 10,78 watts-heure de l'iPhone 12.

Plus récemment, des photos d'un iPhone 13 désossé sont apparues sur Twitter. Les clichés ont été partagés par Sonny Dickson, un internaute connu pour dévoiler des produits Apple avant leur sortie. Il a notamment révélé le design de l'iPhone 5 ou de plusieurs iPad. Il est visiblement parvenu à mettre la main sur un iPhone 13 avant la sortie dans les magasins pour réaliser un démontage.

On y distingue l'intégralité des entrailles du smartphone. Apple a visiblement réagencé les composants qui composent le smartphone, notamment les modules nécessaires au fonctionnement de Face ID afin de réduire la taille de l'encoche. Le projecteur de points, qui permet de reconnaître le visage de l'utilisateur, a été déplacé sur la gauche.

Le CPU et le GPU sont respectivement 10/20% et 16% plus imposants que ceux de l'iPhone 12. Notez aussi que le Taptic Engine, la technologie qui fait légèrement vibrer l'écran en réponse à certaines actions de l'usager, est un peu plus petite.

Surtout, le démontage confirme qu'Apple a revu à la hausse la taille de la batterie. L'iPhone 13 est alimenté par un accumulateur 25% plus imposant que son prédécesseur. C'est pourquoi le smartphone offre une autonomie largement supérieure au modèle de l'année dernière.